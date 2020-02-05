Главная » Мировоззрение, Творчество

Мне не понято, как можно быть равнодушным к тому, что происходит в мире?!

18:31. 5 февраля 2020 277 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


Американец Джеймс Камерон в 2012 году погрузился в Марианскую впадину. У меня вопрос — а почему не российский исследователь? Тем более, что именно советское научно-исследовательское судно «Витязь» в 1957 году впервые измерило глубину Марианского желоба и зафиксировало отметку 11 022 метра.

Пилот из Индии Виджейпат Синганья (Vijaypat Singhania) в 2005 году поднялся на тепловом аэростате на высоту 21 километр. У меня вопрос – почему мы не ставим себе такую задачу? Почему для Индии это важно, а для России нет?


Англичанин Оли Хикс уже несколько лет пытается обойти вокруг света через мыс Горн на вёслах, с первой попытки у него не получилось, готовится стартовать второй раз.

Швейцарцы Бертран Пикар и Андре Боршберг построили самолет Solar Impulse 2 и облетели вокруг света на энергии солнца, совершив при этом 17 остановок. Сейчас стоит задача облететь вокруг света в безостановочном режиме, и мы уже несколько лет работаем над этой задачей в рамках проекта «Альбатрос».

У меня никогда не возникает вопрос – зачем? Меня всегда волнует вопрос — почему мы стоим в стороне и считаем, что такие проекты не важны? Мне говорят, сейчас сложные времена. Дорогие мои, времена всегда будут непростыми, но мы живем здесь и сейчас. Юрий Гагарин совершил свой полет в космос спустя 16 лет после завершения Великой Отечественной войны. Что, тогда были легкие времена? Советские лётчики совершили беспосадочный перелёт через Северный полюс в Канаду в 1937 году – времена были очень непростые. Времена сейчас замечательные, есть все возможности для реализации любых идей в искусстве, путешествиях, научных открытиях. Кто нас ограничивает или запрещает?

В России до сих пор нет ни одного альпиниста, выполнившего программу 14-ти восьмитысячников.

Первым человеком, ступившим на вершину каждого из 14-ти восьмитысячников, стал итальянец Рейнхольд Месснер, в восьмидесятые годы.

До сих пор ни один российский яхтсмен не прошел весь маршрут кругосветной гонки яхтсменов одиночек «Vendee Globe», я даже не говорю выиграть, хотя бы просто пройти. Я попытался в 2000 году, но вынужден был сойти с маршрута у берегов Австралии и сделал заход в Сидней. С тех пор от России даже не подавали заявку на участие. Как так? Гонка проходит каждые четыре года.

Жалко, что современный человек живет 70 лет, при лучших обстоятельствах 80 лет, а не как ветхозаветные люди по 800-900 лет. Вот если бы мы жили 900 лет, сколько всего можно было сделать!

Мне нравится, что я получаю от школьников письма, в которых они пишут, что мечтают стать исследователями, инженерами космических кораблей, подводных лодок, самолетов. Я чувствую, растет поколение, которое не задаётся вопросом зачем, а уже сейчас, в раннем возрасте, их волнует вопрос — кем я буду в этой жизни, какое достижение я сделаю, какой оставлю след? Проходит время поколения сомневающихся и нерешительных".

Федор Конюхов

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9738018.html

Метки: конюхов, Россия

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Пучков Дмитрий - Fight Club, или Как просто быть хомячком
... губу, отчасти – просто равнодушных), решил в очередной раз ...не может быть много. Как говорят китайцы: занимающихся – как шерсти на...вами. У нас свои понятия, а не навязанные вами....о том, как тебе плохо. Хотя мне всегда было интересно: как же можно ...
Школа и Клуб как модели общества
... в намерении быть сосредоточенным на Ней как можно чаще и ...всё надлежащим образом. - Скажи мне, Том, - спросил отец Мэрфи, ...ум из круга обычных понятий. Бэкон, 1561-...частица Человечества, кажущегося мне иногда чуждым, равнодушным? Как Земля – частица Млечного...
ГЛАВА 8. ИНФОРМАЦИЯ И ПРОСТО ИНФОРМАЦИЯ. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...могли бы давно быть понятыми, если бы ...к материалам отнесётся, можно быть готовыми к изменЕНИЮ ...активности. Поэтому, как говорил мне Николай, критерии...никто не остаётся равнодушным: остро реагируют на...идёт так, как запрограммировано, в том числе и генетически...
Самопрограммирование-5: Любовь. Духовность. Вера
... Вы против чудес? - Как можно быть против того, что ежедневно каждое... - Как мне почувствовать единство с творением? – Слушай. – А как мне слушать?... и клевету приемли равнодушно и не оспаривай ...Мастер обратился к индийскому понятию о том, что сотворение мира...
ВИЧ/СПИД как Большая Ложь
... комплименты о том, какие они хорошие ...– рассказывал он мне, – эти вирусы...что нужно как можно скорее опомниться ...например, может быть следствием перераспределения ...Произошла страшная подмена понятий, терминологии. ... сумасшедший или равнодушный… Так выглядит ...
Глава 14. ЕГО ШАХ И МАТ СИСТЕМЕ!!! Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... с детства он равнодушно относился к моде,...последовательность событий так, как мне рассказывал Николай. Он... Левашову чётко определить понятие «жизнь» и ...Воспоминания о Николае Как можно описать человека, который...и предназначено быть. К тому же, как известно, ...

3 Комментария » Оставить комментарий


  • 14131 969
    ХОХОЛ 5 февраля 2020 в 18:50

    А вот Перельман Федя в это время доказал теорему Пуанкере
    С 2000 по 2010 год физики из лаборатории имени Флерова в Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне впервые синтезировали шесть самых тяжелых элементов с атомными номерами со 113 по 118.
    итд…
    Т.е есть люди ДЕЛОМ занятые а есть БРОДЯГИ типа тебя Федя.
    Ты кто?
    НИКТО

    Ответить
       
  • 1556 1098
    Игорь 5 февраля 2020 в 19:01

    Важно не синтезировать и не покорить вершину важно правильно на заказ синтезировать и на заказ к юбилею чего то там покорить тогда всё пучком. Если сам на сам как Перельман Авакян или Лопатин то выхлопа нет. Но вот меня на заказ не заводит вообще, я переплыл туда и обратно Телецкое озеро без страховки в одного это душевно пусть небольшой но эксклюзив.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)