Мне не понято, как можно быть равнодушным к тому, что происходит в мире?!
18:31. 5 февраля 2020 277 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Американец Джеймс Камерон в 2012 году погрузился в Марианскую впадину. У меня вопрос — а почему не российский исследователь? Тем более, что именно советское научно-исследовательское судно «Витязь» в 1957 году впервые измерило глубину Марианского желоба и зафиксировало отметку 11 022 метра.
Пилот из Индии Виджейпат Синганья (Vijaypat Singhania) в 2005 году поднялся на тепловом аэростате на высоту 21 километр. У меня вопрос – почему мы не ставим себе такую задачу? Почему для Индии это важно, а для России нет?
Англичанин Оли Хикс уже несколько лет пытается обойти вокруг света через мыс Горн на вёслах, с первой попытки у него не получилось, готовится стартовать второй раз.
Швейцарцы Бертран Пикар и Андре Боршберг построили самолет Solar Impulse 2 и облетели вокруг света на энергии солнца, совершив при этом 17 остановок. Сейчас стоит задача облететь вокруг света в безостановочном режиме, и мы уже несколько лет работаем над этой задачей в рамках проекта «Альбатрос».
У меня никогда не возникает вопрос – зачем? Меня всегда волнует вопрос — почему мы стоим в стороне и считаем, что такие проекты не важны? Мне говорят, сейчас сложные времена. Дорогие мои, времена всегда будут непростыми, но мы живем здесь и сейчас. Юрий Гагарин совершил свой полет в космос спустя 16 лет после завершения Великой Отечественной войны. Что, тогда были легкие времена? Советские лётчики совершили беспосадочный перелёт через Северный полюс в Канаду в 1937 году – времена были очень непростые. Времена сейчас замечательные, есть все возможности для реализации любых идей в искусстве, путешествиях, научных открытиях. Кто нас ограничивает или запрещает?
В России до сих пор нет ни одного альпиниста, выполнившего программу 14-ти восьмитысячников.
Первым человеком, ступившим на вершину каждого из 14-ти восьмитысячников, стал итальянец Рейнхольд Месснер, в восьмидесятые годы.
До сих пор ни один российский яхтсмен не прошел весь маршрут кругосветной гонки яхтсменов одиночек «Vendee Globe», я даже не говорю выиграть, хотя бы просто пройти. Я попытался в 2000 году, но вынужден был сойти с маршрута у берегов Австралии и сделал заход в Сидней. С тех пор от России даже не подавали заявку на участие. Как так? Гонка проходит каждые четыре года.
Жалко, что современный человек живет 70 лет, при лучших обстоятельствах 80 лет, а не как ветхозаветные люди по 800-900 лет. Вот если бы мы жили 900 лет, сколько всего можно было сделать!
Мне нравится, что я получаю от школьников письма, в которых они пишут, что мечтают стать исследователями, инженерами космических кораблей, подводных лодок, самолетов. Я чувствую, растет поколение, которое не задаётся вопросом зачем, а уже сейчас, в раннем возрасте, их волнует вопрос — кем я буду в этой жизни, какое достижение я сделаю, какой оставлю след? Проходит время поколения сомневающихся и нерешительных".
Федор Конюхов
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9738018.html
А вот Перельман Федя в это время доказал теорему Пуанкере
С 2000 по 2010 год физики из лаборатории имени Флерова в Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне впервые синтезировали шесть самых тяжелых элементов с атомными номерами со 113 по 118.
итд…
Т.е есть люди ДЕЛОМ занятые а есть БРОДЯГИ типа тебя Федя.
Ты кто?
НИКТО
Важно не синтезировать и не покорить вершину важно правильно на заказ синтезировать и на заказ к юбилею чего то там покорить тогда всё пучком. Если сам на сам как Перельман Авакян или Лопатин то выхлопа нет. Но вот меня на заказ не заводит вообще, я переплыл туда и обратно Телецкое озеро без страховки в одного это душевно пусть небольшой но эксклюзив.
На заказ можно и на столе потанцевать ))