Мне не понято, как можно быть равнодушным к тому, что происходит в мире?!

Федор Конюхов

Американец Джеймс Камерон в 2012 году погрузился в Марианскую впадину. У меня вопрос — а почему не российский исследователь? Тем более, что именно советское научно-исследовательское судно «Витязь» в 1957 году впервые измерило глубину Марианского желоба и зафиксировало отметку 11 022 метра.Пилот из Индии Виджейпат Синганья (Vijaypat Singhania) в 2005 году поднялся на тепловом аэростате на высоту 21 километр. У меня вопрос – почему мы не ставим себе такую задачу? Почему для Индии это важно, а для России нет?Англичанин Оли Хикс уже несколько лет пытается обойти вокруг света через мыс Горн на вёслах, с первой попытки у него не получилось, готовится стартовать второй раз.Швейцарцы Бертран Пикар и Андре Боршберг построили самолет Solar Impulse 2 и облетели вокруг света на энергии солнца, совершив при этом 17 остановок. Сейчас стоит задача облететь вокруг света в безостановочном режиме, и мы уже несколько лет работаем над этой задачей в рамках проекта «Альбатрос».У меня никогда не возникает вопрос – зачем? Меня всегда волнует вопрос — почему мы стоим в стороне и считаем, что такие проекты не важны? Мне говорят, сейчас сложные времена. Дорогие мои, времена всегда будут непростыми, но мы живем здесь и сейчас. Юрий Гагарин совершил свой полет в космос спустя 16 лет после завершения Великой Отечественной войны. Что, тогда были легкие времена? Советские лётчики совершили беспосадочный перелёт через Северный полюс в Канаду в 1937 году – времена были очень непростые. Времена сейчас замечательные, есть все возможности для реализации любых идей в искусстве, путешествиях, научных открытиях. Кто нас ограничивает или запрещает?В России до сих пор нет ни одного альпиниста, выполнившего программу 14-ти восьмитысячников.Первым человеком, ступившим на вершину каждого из 14-ти восьмитысячников, стал итальянец Рейнхольд Месснер, в восьмидесятые годы.До сих пор ни один российский яхтсмен не прошел весь маршрут кругосветной гонки яхтсменов одиночек «Vendee Globe», я даже не говорю выиграть, хотя бы просто пройти. Я попытался в 2000 году, но вынужден был сойти с маршрута у берегов Австралии и сделал заход в Сидней. С тех пор от России даже не подавали заявку на участие. Как так? Гонка проходит каждые четыре года.Жалко, что современный человек живет 70 лет, при лучших обстоятельствах 80 лет, а не как ветхозаветные люди по 800-900 лет. Вот если бы мы жили 900 лет, сколько всего можно было сделать!Мне нравится, что я получаю от школьников письма, в которых они пишут, что мечтают стать исследователями, инженерами космических кораблей, подводных лодок, самолетов. Я чувствую, растет поколение, которое не задаётся вопросом зачем, а уже сейчас, в раннем возрасте, их волнует вопрос — кем я буду в этой жизни, какое достижение я сделаю, какой оставлю след? Проходит время поколения сомневающихся и нерешительных".

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9738018.html