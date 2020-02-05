Маг физики (окончание)

А.С.: Эфир – это некая среда, состоящая из спектров колебаний, очень высокочастотных. То есть, по-видимому, колебательные процессы – это есть некая первозданность. Почему это некая первозданность? Вот у меня в книжке там обращено внимание, что есть так называемое конформное отображение, Е в степени Z. Вы можете превратить плоскость, однородную плоскость, в которой нет различия, вдруг она же отображает некую полуплоскость, где есть дуги. Ортогональная система сохраняется, но тут получаются изгибы, то есть деформация, и радиусы. То есть у математика показала нам, что за одним и тем же явлением можно два разных фактора видеть.



Вот я считаю, что я очень остроумно нашел применение этому отображению. Кроме того, тоже забавная вещь. Сила на скорость равно минус силе реакции на скорость реакции. Традиционное уравнение. Минус. Отношение причины к следствию равно минус единице. Такая вещь.



Что отсюда сразу же следует? Очень забавное. Единица – целостность. Действие и реакция – только вместе они являются целым. Это раз. И я вспомнил, может быть, перефразированное некое выражение в топологии.



Существует тотальный уникальный экземпляр А, тождественный самому себе, А равно А. Это фундаментальное свойство мира. Индивидуальность каждого элемента. Но есть А умножить на единицу и А, умноженное на минус единицу. То есть, раз есть целое, всегда существует обратное ему.



То есть просто симметрия в себе же содержит и такую симметрию. Что наверху, то внизу. То есть это древние говорили: что наверху, то и внизу. И можно сказать, что это вот действие реакции. А можно сказать, что это процесс реальности А, и осознание реальности. То есть это есть картинка отраженного процесса. Это целостность.



То есть, по существу говоря, сила на скорость – это квадратичная функция. И линейные функции будут, из этого отношения, будут минус корни из минус е. То есть это мнимая единица.



Значит, отношение линейной формы действия и реакции есть мнимая единица. Поскольку в экспоненте такая же сидит: А мы знаем, формула Эйлера, е в степени Х равно косинус Х плюс синус Х. Это означает, что за линейными формулами вот этими стоит спектр колебаний. То есть неожиданно как бы метафизика возникла, – то, что стоит перед физикой.



Сама математика дала возможность нам перешагнуть за грань нашего сознания как бы.

В.: В некую комплексную плоскость.

А.С.: Совершенно верно. То есть это и говорит о том, что в мире есть широкочастотные диапазоны. И поэтому то, что мы видим, – это есть частное восприятие. На самом деле за этим стоит большее. По-моему, у Чапека есть такой рассказ "Девушка с рентгеновыми глазами". Она хотела, чтобы у нее глаза были как рентген.



В ухаживающих за ней мужчинах она видела скелеты. Вот этот рассказик меня поразил. Как зависит реальность от того, какими мы формы исследования обладаем. Сам вопрос свойства или объекта зависит от того, что мы измеряем.

В.: Здесь мы можем говорить, что те же понятия "твердое тело", "жидкость", "газ" – они условны относительно нашего воздействия. То есть та же жидкость – она может быть и твердым телом, и газом.

А.С.: Пластилин тот же самый. Он, с одной стороны, твердый, а с другой стороны: Или воск. Положите на него кольцо золотое:

В.: То есть это наше фиксированное восприятие, которое делает жидкость жидкостью.

А.С.: Да-да-да.

В: А твердое тело – твердым телом. А на самом деле все зависит от взаимодействия.

А.С.: Да. И вот понятие взаимодействия, к сожалению, оно существовало, но осознание его отсутствовало. Потому я просто имел возможность просмотреть все, что можно было просмотреть, и нигде не было этой простой формулы, сила на скорость, как буквальное символическое отображение этого процесса. И всем это понятно стало после того, как я сделал такое заключение.

В.: Если возвратиться здесь – вы начали говорить об уравнениях Максвелла и о том, что была совершена ошибка, когда выброшен был оттуда эфир. В чем эта ошибка и к чему это могло привести?

А.С.: Раз выключили эфир, выключили среду.

В.: И почему, кстати, выключили? С какой стати?

А.С.: Здесь так. Либо связано со спецификой того, что если это донести до людей, то отсюда возникают фантастические возможности. А ученый что ни делает, все для оружия получается. Либо они сами недопонимали этого дела, хотя мне трудно представить это. Не исключено, что это еще один шаг к попытке ограничить человечество от знания.



Потому что: Что значит выкинуть эфир? Выкинули среду. А известно в физике, что если у вас есть в среде колебания, то основным колебанием является продольное. А вторичным является изгиб и волны среды.

В.: А мы оставили только поперечные колебания, а продольные упустили.

А.С.: Да. А что это означает? Во-первых, мы упустили основу процессов. Продольная волна является исходной волной. С другой стороны, физики понимают, если у вас есть колебания, то продольная волна имеет большую скорость, чем поперечная. Потому что поперечная есть вторичная волна. Поэтому как только сказали, что изначально существует вторичная волна, то есть поперечная волна, этим самым выкинули процессы, распространяющиеся со скоростью большей, чем скорость света.

В.: То есть продольная волна не ограничена скоростью света…

А.С.: В том-то и дело. Почему? Вот тут опять условность. С водой, например, знаем. Жидкость. Если я теперь буду колебать, у меня будет колебательный процесс идти с какой-то скоростью. А если я стукаю, она как твердое ведет тело. А в твердом – я нажал, и у меня любая точка одновременно сдвигается, если оно абсолютно твердое. То есть это означает, что скорость распространения воздействия бесконечна.

В.: Абсолютно. Но это для абсолютно твердого тела.

А.С.: Правильно. Но это означает, что…

В.: Но абсолютно твердым телом может быть любое, при условии взаимодействия.

А.С.: Правильно. Значит, эфир может по-разному вести себя в зависимости от того, какова структура воздействия.

В.: Что же тогда получается с теорией относительности?

А.С.: Не спрашивайте меня об этом, пожалуйста. Об этом так много сказано, что я не хочу вклиниваться в обсуждение этой проблемы. Но тут что означает? Все понимают, что вокруг электронное поле, полевая структура является основой физического мышления.



Но мы понимаем, что сам электрон, поскольку электрон с позитроном имеют высокую частоту, то есть она сама в себе содержит высокочастотные составляющие.



Значит, изначальным, самым элементарным актом изменения состояния является изменение положения, правильно? А изменение положения в эфире – это процесс высокочастотный, если он изменится, это значит, что на него наложено высокочастотное колебание, самого электрона. Значит, для эфира это два.



Для этого движения он газ, ну, идеальный, а для высокочастотного – он сразу передает возбуждение как абсолютно твердое тело. То есть мы как бы близкодействие, мы поняли теперь смысл, что все связано друг с другом через высокочастотную составляющую, которую составляют элементарные частицы, и так далее.

В.: Таким образом, становится понятным явление синхронизма.

А.С.: Правильно. И понятно, что знаменитый опыт, который один француз сделал, когда фотоны летят в разные стороны, – один меняет поляризацию и второй тоже, хотя они как бы между собой никак не связаны, – здесь синхронизация, и объяснятся это наличием продольных волн.



И сейчас уже много экспериментов на эту тему. И мы сейчас вот этим тоже делом занимаемся. У нас есть генераторы, которые могут создавать продольную волну.



Весь организм работает на продольных волнах. Поэтому для клеток они едины. Потому что существующие колебания самих электронов, протонов – все высокочастотные колебания – единое целое. И кроме того, совсем недавно мы обнаружили, что геном человека мало чем отличается от генома сорняка. Геном пиявки на 50% – геном человека.



Геном древесной лягушки на порядок отличается от генома человека. Становится понятно, что геном – это не совсем то, что мы до сих пор думали. Это есть некий биомикрочип, который получает и передает информацию. Поскольку это есть супервысокочастотная система, поэтому количество информации, которую она может передать, – гигантское.



И более того, раз она абсолютно твердая, она неразрушима. Вот теперь становится понятно, что такое память Акаши. – В эфире все запоминается, в высокочастотном спектре.

В.: Так физика нас подводит к пониманию хроник Акаши.

А.С.: Мы получили некий ключ к пониманию сакрального знания. И все на самом деле, что там содержится, мы считали фантастикой, но фантастика эта была связана с тем, что мы не заходили в область реальности, мы наблюдали только узкую область явлений, а не целое, и поэтому все, что за этим, было для нас непостижимо фактически.



У нас не было ячеек в памяти, которые бы отражали вот эти вещи, более высокочастотного плана и более низкочастотного плана. Так что хроника Акаши для нас теперь является инструментом.

В.: Давайте расшифруем немножко, что такое хроника Акаши, потому что не всякий читатель знаком с этим термином.

А.С.: На самом деле это есть специфика явлений в эфире. Поскольку эфир по отношению к различным частотам по-разному ведет себя, и для супервысоких частот он является жестким – абсолютно твердым телом, и с величайшей прочностью, поэтому он запоминает навечно фактически всё.

В.: Все, что было с сотворения мира.

А.С.: Совершенно верно. А это означает, что мы сейчас видим фотографии, вот те же чакры, которые находятся внутри, но не окрашены, я вам показывал. Это означает, что они, цвет – это есть некая модуляция на несущей частоте, для которой тело прозрачно. Ну так, как радиоволны, звук они приносят, вы же звук не видите, а тем не менее вы его воспринимаете.



В этом смысле хроники Акаши являются некоей основой, основанной на свойствах эфира, которые дают продольные волны несущие, а все остальное – модулирующие колебания.



Поэтому мы сейчас подошли к некоей возможности понимания истории развития Земли. То есть, если мы найдем способ открытия этого и регистрации этих продольных гармоник, этих продольных волн, вернее, модулированных, то мы тогда сможем увидеть, что было вчера, позавчера, и сейчас уже есть мастеровые такие, которые это делают.

В.: Историю уже можно не выдумывать, а видеть?

А.С.: Видеть, да. То есть если взять кварцевую оптику, это уже в газетах написано, из специфического кварца, то он пропускает лучи те, которые несут информацию, и у вас на пленке, вы фотографируете пустой угол, а на самом деле на пленке покажется тот момент, который был неделю назад.



Это, конечно, фантастическая вещь. Но это уже факт. Поэтому недаром в Библии сказано: "И будете вы как боги…". То есть человеку даны возможности.



Причем это может быть сделано не только с помощью кристалла фактического и фотографии. Это может быть сделано с помощью человека. Человек сам является приемником этих излучений. Я недавно разговаривал с ребятами, которые видят клетку. Тело видит клетку. Тело видит тело. Видит элементарные особенности этого тела.



Причем у нас есть люди, которые это видят, то есть они видят тонкую структуру тела человека. Мы сейчас этим занимаемся. У нас есть прибор, который регистрирует эту тонкую структуру. Он зарегистрирован, он сертификат качества имеет. С сертификатом соответствия назначению. Он регистрирует те энергии, которые поступают из человека.



Поскольку мы убедились, что фазовые переходы – чем более энергетичное тело, тем она более тонкая, то есть самая тонкая эфирная материя, будем так говорить, – она самая энергетичная. То есть мы плаваем в океане энергии. И стоит только нам повернуть ключик не так как должно, то эта энергия может взорвать мир.



Вот отсюда и страх в прошлом посвященных, что достигнув знания вот этих вещей, человек может погубить себя из-за лукавства опять того же самого.



То есть с одной стороны знание – оно определяет цивилизацию, и эволюция цивилизации есть отражение достижений личностями некими этапов понимания природных законов. А с другой стороны, то же самое лукавство человека может пресечь эволюцию цивилизации и разгромить все накопленное.

В.: И отсюда сразу вторая часть вопроса. Может ли физик быть действительно магом с большой буквы, и что для этого нужно?

А.С.: Ну вот, по существу говоря, в каком-то смысле, когда я вам рассказывал о книжке "Физика двадцатого века", в ней говорится, что тот человек, который как бы осознает массив знаний, и на которого не будут довлеть уставные нормы общепринятого знания, которые являются некими стадийными вещами, – вот тот может и осознать. Ну, мы осознали это дело. Теперь возникает вопрос: что с этим делать?

В.: Мы же снова упираемся в какие-то этические нормы, нравственные.

А.С.: Да. Поскольку это знание фактически затрагивает эволюцию социума. Потому что мы сейчас принимаем новый подход к оздоровлению общества, новый подход к технологии, технике.



Я уже говорю, что недалек тот день, когда нам колесо не нужно будет, потому что древние не потому не имели колесо, что не знали его, а потому что они переносили тонны груза не за понюшку табаку. То есть они знали законы гравитации лучше, чем знаем это мы.



Поэтому в каком-то смысле колесо есть характеристика деградации общества. Оно потеряло знания, как пользоваться законом тяготения. Так вот сейчас ставится проблема, это знание, которое мы приобрели, мы каждый день имеем факты подтверждения правоты вот этой системы этого закона, что он действительно достаточен, чтобы понять много явлений.



И мы создали технологии, вы же были свидетелем, что мы творим с красивой женщиной. Это фазовый переход. Мы просто регулируем фазовый переход между жиром, мясом и костью за счет дыхания и питания. То есть ситуация-то простая. И у нас уже показано, что принцип порядка, тот закон, который я нашел, он отражает закон красоты. То есть закон красоты и принцип порядка – это синонимы.

В.: Вы можете дать определение принципа порядка?

А.С.: Принцип порядка заключается в том, что в природе все идет по принципу минимального действия, с минимальными затратами, и все идет по порядку, по одному, по очереди.



Все процессы состоят из элементарных актов. Закон каждого элементарного акта: сила действия на скорость действия равна силе реакции на скорость реакции. И последовательность этих актов и составляет упорядоченный процесс. И все.

В.: Таким образом принцип порядка приводит физику к идеалам античности, идеалам гармонии, красоты, блага.

А.С.: Совершенно верно.

В.: Которые существовали еще 2000 лет назад.

А.С.: Да. И даже более того. Десятки тысяч лет назад. По-видимому, это было привнесено. И у нас есть очень веские основания, о которых я буду потом говорить, когда мы съездим в Грецию.

В.: Еще немножко по поводу того, что совершенное – оно же красивое, оно же максимально упорядоченное.

А.С.: Да-да.

В.: По поводу снежинок вы приводили пример.

А.С.: Да. Это, конечно, удивительная вещь. Мы сейчас очень серьезно занимаемся водой, поскольку вода является некоей платформой, на которой зиждется жизнь. Человек – на восемьдесят процентов состоит из воды. И поэтому она играет колоссальную роль. И мы сейчас понимаем фантастические возможности воды.



Во-первых, вода – единственное вещество, которое растворяет все, любой элемент, в соответствующих количествах. Но мы теперь поняли, что вода – это еще и очень информационная система, и информация определяется тем, как она структурирована.



И вот американцы обратили внимание, что структура воды, ее организация зависит от того, какие звуки над ней произносят.



То есть она как бы слышит, и это слышимое она запоминает в себе. И поэтому не исключено, что вода является одним из концентраторов памяти в физиологии человека.



Более того, меня лично, с одной стороны, не удивило, потому что я это знал, но с другой стороны, я поразился, до чего дошли экспериментальные исследования. Исследовали образование снега из воды. И оказывается, характер снежинок зависел от того, в каких условиях происходило образование снежинок.



Если снежинки образовывались в момент музыки Моцарта, Бетховена, то это была удивительная форма, красивая, гармоничная, и так далее. Стоило только включать металлический рок, как получалась смесь, снежинок не получалось.



Более того, когда люди говорили над замерзающим снегом "я тебя люблю", там снежинки были в виде розочек. Это настолько парадоксально.



Я видел кино. Это японцы сделали это дело. В то же время, когда они над прибором, где происходил процесс образования снежинок поставили надпись "Гитлер", и вдруг там тоже получилась каша, это вообще, конечно, фантастика. Мы-то сейчас отчетливо понимаем, что форма – это есть система супервысокочастотных элементов, там атомы, электроны, и так далее, каждый из них обладает супервысокочастотной составляющей, то каждая форма является генератором продольных волн.



Продольные волны являются теми струнами, грубо говоря, которыми пронизано все пространство, и которые осуществляют его единение, целостность этого пространства.



И поэтому любая форма излучает, и все зависит от того, какова форма. Именно сейчас, я думаю, наступает тот момент, когда мы можем уже четко с научной точки зрения как бы определить, какие формы для человека приемлемы.



Я выступал с Игорем Павловичем Шмелевым, который, зная закон золотого сечения, обнаружив его в знании древних табличек египетских, строит дачи для заказчиков, которые выполнены по закону золотого сечения, то есть красоты. И человек там чувствует себя вольготно, он чувствует себя легко, легко дышится в этой обстановке.



И действительно я знаю случаи из истории. В Москве был момент такой, что среди политработников была большая смертность. Не понимали, в чем дело.



Оказывается, красивый зал дворца был оформлен деревом. И они под дерево стали делать отделку. И оказывается, одно дело, когда вы работаете в кабинете, отделанном настоящей фанерой. У вас один рисунок отличается от другого, вы в гармонии находитесь, такое разнообразие.



Стоит вам только сделать фанеру, сделанную из одинаковых рисунков, это настолько угнетающе действует на человека, он не может работать даже. Это все равно что за решеткой сидеть.



Каждая форма несет в себе определенный характер воздействия, будем так говорить. И сам человек – вот это тоже момент, который долгое время замалчивался – сам человек считает, что та пища, которую он получает, и есть та энергия, которую он получает, на которой он работает. На самом деле биологи уже давно убедились, что для функционирования человека организму его требуется энергии в десяток раз больше, чем он получает с пищей.



Откуда? И вот мы сейчас с помощью прибора убедились, что этот спектр продольных волн поглощается нашим организмом, и поглощение зависит от вашего нравственного состояния. Как только – есть чакры, трансформаторы импульсов, они трансформаторы высокочастотных энергий, супервысокочастотные перерабатывают в низкочастотные и низкочастотные – в супервысокочастотные.



Это взаимная такая вещь.



То есть, по существу говоря, моделью Вселенной являются часы. Тоже стрелки. Импульс, пружина одна, она там сутки разворачивается, а у вас секундная стрелка, у вас трансформация частот возникает. Вся система так устроена, как часы, фактически. Таким образом, через человека проходит все время большой поток энергии.



Но он будет поглощаться, если организм способен открытым быть. И в этих меридианах существуют пробки – ваш эмоциональный склад не подготовлен к естественным процессам. Наш прибор как раз регистрирует. Если мы даже можем чистить каналы – есть такая система, технология. Если взять человека "грязного", видно что он садится, показывает некие параметры для прохождения потока. И в определенный момент он заткнется, – он больше не принимает потока.



Есть технология: Начинает подниматься потенциал. Мы с помощью прибора регистрируем уровень и возможности прохождения потока. И мы даже демонстрировали – выпейте обычную воду и выпейте воду нашу, которая насыщена энергией.



У вас биополе, то есть та характеристика тонкого мира, которая отражает иммунные свойства организма – это поле есть некий иммунитет воздействия на человека. Это обстоятельство говорит о том, что мы находимся на пороге принципиального нового понимания жизнедеятельности организма, новых методов лечения, вернее, оздоровления.



И в частности, когда я был в Греции, в прошлом году, в апреле месяце, меня поразил, конечно, амфитеатр. Там в любом из городов были театры, на 20 тысяч человек, трудно было представить, зачем такие театры, когда в районе ста километров не было городов вообще. Так вот в эти театры, как у нас бы сказали, путевки давали на излечение.



Там устраивались трагедии. Вот эта акустика, гармонично построенная речь, гармонично построенные стихи, шум моря. И вот мы сейчас повторили это дело и убедились, что они очень гармонизируют человека. То есть он выходит после нашего акустического душа, как из бани. Легко дышится. И тогда это делали для всех.



Потому Аполлон, насколько я теперь понимаю, это был посланник других цивилизаций. И в Греции нашли табличку, как бы мы сказали, НЛО, который прилетал на землю, и на этой табличке написан знак, знак "Гиперборея" , буква "G" перевернутая, и было написано, что этот знак принадлежит огненному племени, прилетевшему к нам с Сириуса.



То есть память сохранила в истории. Греки усиленно сейчас оформляют документы для того, чтобы в 2004 году провести конференцию в Афинах "Древние технологии". Они предложили мне быть председателем оргкомитета, поскольку мы ближе всего подошли к осознанию, к пониманию вот этих технологий.



Мы повторили их, и видим их действенность, и видим могущество этих технологий. И я представляю, что мы еще узнаем. Мы уже сейчас догадываемся. Когда мы передали, что мы сейчас думаем об этом деле, смотря их музеи, смотря их раскопки, и эти раскопки сразу же возвращают нашу память в прошлое, и мы воссоздаем возможный вариант, почему обусловлены те или иные картинки, те или иные скульптуры, и так далее.



Они сказали, что мы ближе всех подошли, поэтому они доверили нам познакомиться с археологическими материалами института секретных археологических исследований. То есть сейчас мы находимся в эпохе, которая, по-видимому, откроет нам богатство знаний древнего мира, то есть богатство понимания природы явлений.



Если мы сейчас нашли физику этого дела, которая, по существу, дала ключ к открытию смысла и содержания сакрального знания, и теперь видим, что древние были отнюдь не наивными людьми, а людьми другой структуры менталитета, другого понимания, и у них организм приспособлен к более широкому видению мира, хотя бы на примере тех детей, которые, будучи слепыми, видят телом всем, читают, играют. Поэтому действительно сейчас наступает новая эпоха.



Теперь я начинаю понимать, что Апокалипсис – это завершение эпохи спячки разума человеческого. Вот тысячелетия он спал, несмотря на то, что было вдоволь материалов, которые свидетельствовали о том, что мир не таков, каким вы себе представляете, что у человека больше возможностей.



Но, тем не менее, была так сказать, заморожена мысль, и сейчас возникает просыпание человечества к новой культуре, к новой технике, технологии.



Но в какой степени сейчас это состыкуется с существующим положением – это вот главная проблема, перед которой мы все поставлены.

***

.