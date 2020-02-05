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Дмитрий Шеин о советских танковых войсках в 1941 году

14:29. 5 февраля 2020 54 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ottRaNO2rho

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Дмитрий Шеин о советских танковых войсках в 1941 году
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