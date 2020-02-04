Зеленые – главная политическая сила современности. Пресс-конференция. Продолжение.
Начало трансляции: https://www.youtube.com/watch?v=blNcz…
Зеленые – главная политическая сила современности. Пресс-конференция.
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Пресс- конференция сетевого экологического движения РФ «Российский Экологический Фронт». 3 февраля 2020, Москва
Группы выступающих по проблемам:
1. Взаимодействие с политическими организациями патриотического поля. Национал-
патриоты, – Владимир Иванович Филин
2. Взаимодействие с экологами Европы– Гамбургский клуб – Потёмкин Александр
Петрович
3. Климат – глобальное потепление – Людмила Кузьминична Фионова
4. Мусорная «реформа» – Анна Степанова
5. Радиационная безопасность – Ожаровский Андрей Вячеславович, Кондратьев Иван Юрьевич
6. Электромагнитная безопаласность – Шабалин Александр Петрович
7. Экопоселения, экопродукты – Горнаев Алексей Андреевич
8.Экологическое законодательство – Фениев Филипп Игоревич
9. Структура зелёной власти, экологизация техносферы – Курьянович Николай
Владимирович, Ткаченко Юрий Леонидович
Задача Пресс-конференции: Единение Экофронта России, включение зелёных в общественные советы регионов
Конечная цель – создание Высшего Экологического Совета,
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http://s5.radioboss.fm:8203/stream/2/ – среднее качество 64 кБит/Сек
http://s5.radioboss.fm:8203/stream/3/ – низкое качество 32 кБит/Сек
http://s5.radioboss.fm:8203/stream/4/ – музыкальный канал. ТОЛЬКО МУЗЫКА.
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