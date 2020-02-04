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Зеленые – главная политическая сила современности. Пресс-конференция. Продолжение.

14:46. 4 февраля 2020 50 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Начало трансляции: https://www.youtube.com/watch?v=blNcz…

Зеленые – главная политическая сила современности. Пресс-конференция.

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Пресс- конференция сетевого экологического движения РФ «Российский Экологический Фронт». 3 февраля 2020, Москва
Группы выступающих по проблемам:

1. Взаимодействие с политическими организациями патриотического поля. Национал-
патриоты, – Владимир Иванович Филин

2. Взаимодействие с экологами Европы– Гамбургский клуб – Потёмкин Александр
Петрович

3. Климат – глобальное потепление – Людмила Кузьминична Фионова

4. Мусорная «реформа» – Анна Степанова

5. Радиационная безопасность – Ожаровский Андрей Вячеславович, Кондратьев Иван Юрьевич

6. Электромагнитная безопаласность – Шабалин Александр Петрович

7. Экопоселения, экопродукты – Горнаев Алексей Андреевич

8.Экологическое законодательство – Фениев Филипп Игоревич

9. Структура зелёной власти, экологизация техносферы – Курьянович Николай
Владимирович, Ткаченко Юрий Леонидович

Задача Пресс-конференции: Единение Экофронта России, включение зелёных в общественные советы регионов

Конечная цель – создание Высшего Экологического Совета,

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Аудио интернет-вещание 24 часа / 7 дней / каждый месяц / круглый год.

Слушать живые эфиры, трансляции и передачи БЕЗ ИСКАЖЕНИЯ ЗВУКА можно на сайте “Народного Славянского радио”

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http://s5.radioboss.fm:8203/stream/2/ – среднее качество 64 кБит/Сек
http://s5.radioboss.fm:8203/stream/3/ – низкое качество 32 кБит/Сек

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oF7TWHFhi9s

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