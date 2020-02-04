Зеленые – главная политическая сила современности. Пресс-конференция. Продолжение.

Начало трансляции: https://www.youtube.com/watch?v=blNcz…



Зеленые – главная политическая сила современности. Пресс-конференция.



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Пресс- конференция сетевого экологического движения РФ «Российский Экологический Фронт». 3 февраля 2020, Москва

Группы выступающих по проблемам:



1. Взаимодействие с политическими организациями патриотического поля. Национал-

патриоты, – Владимир Иванович Филин



2. Взаимодействие с экологами Европы– Гамбургский клуб – Потёмкин Александр

Петрович



3. Климат – глобальное потепление – Людмила Кузьминична Фионова



4. Мусорная «реформа» – Анна Степанова



5. Радиационная безопасность – Ожаровский Андрей Вячеславович, Кондратьев Иван Юрьевич



6. Электромагнитная безопаласность – Шабалин Александр Петрович



7. Экопоселения, экопродукты – Горнаев Алексей Андреевич



8.Экологическое законодательство – Фениев Филипп Игоревич



9. Структура зелёной власти, экологизация техносферы – Курьянович Николай

Владимирович, Ткаченко Юрий Леонидович



Задача Пресс-конференции: Единение Экофронта России, включение зелёных в общественные советы регионов



Конечная цель – создание Высшего Экологического Совета,



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Аудио интернет-вещание 24 часа / 7 дней / каждый месяц / круглый год.



Слушать живые эфиры, трансляции и передачи БЕЗ ИСКАЖЕНИЯ ЗВУКА можно на сайте “Народного Славянского радио”



http://slavradio.org (новый сайт для всех видов компьютерной техники включая телефоны и планшеты)

На новом сайте работает чат доступный после регистрации.

http://slavradio.org/chat.html



Можно слушать основной канал радио по ссылкам в разном качестве:.



http://s5.radioboss.fm:8203/stream/1/ – высокое качество 128 кБит/Сек

http://s5.radioboss.fm:8203/stream/2/ – среднее качество 64 кБит/Сек

http://s5.radioboss.fm:8203/stream/3/ – низкое качество 32 кБит/Сек



http://s5.radioboss.fm:8203/stream/4/ – музыкальный канал. ТОЛЬКО МУЗЫКА.



http://slavmir.org (это старый сайт)



Внимание! Из-за технических особенностей конвертации, Ютуб может искажать звучание трансляции (помехи, щелчки, дёрганье звука).



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на сайте http://slavradio.org

в ютуб https://youtube.com/slavradio



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oF7TWHFhi9s