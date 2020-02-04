Вирусная угроза, Коллекторы под прикрытием, Конституционный бог // Галопом по Европам #148
В этом выпуске:
- Минздрав России начал готовиться к возможной масштабной инфекции коронавируса;
- Турецкие войска нанесли серию ударов по сирийским позициям в Идлибе, минимум 35 убиты;
- Лукашенко поделился впечатлениями от встречи с Помпео;
- За десять лет просроченные долги россиян выросли в шесть раз;
- Коллекторам разрешат прикрываться цифровыми псевдонимами при общении с должниками;
- За первый месяц 2020-го состояние семи российских миллиардеров выросло почти на 3 миллиарда долларов;
- В Хакасии не хватает денег на школы и детские сады;
- Испытания танка Армата планируют завершить в 2020-м году, заявил глава минпромторга Мантуров;
- А в Госдуме всерьез отнеслись к предложению патриарха Кирилла включить бога в конституцию.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
Вот же упыри не нажрутся не как все натягивают лямку пока она не треснит им по морде да так чтоб их кровь да нам на лицо!
Эти твари никогда не нажрутся. Они жрать перестают только тогда, когда ими начинают фонари украшать.
ТреснЕт.