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Вирусная угроза, Коллекторы под прикрытием, Конституционный бог // Галопом по Европам #148

20:40. 4 февраля 2020 166 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

В этом выпуске:
- Минздрав России начал готовиться к возможной масштабной инфекции коронавируса;
- Турецкие войска нанесли серию ударов по сирийским позициям в Идлибе, минимум 35 убиты;
- Лукашенко поделился впечатлениями от встречи с Помпео;
- За десять лет просроченные долги россиян выросли в шесть раз;
- Коллекторам разрешат прикрываться цифровыми псевдонимами при общении с должниками;
- За первый месяц 2020-го состояние семи российских миллиардеров выросло почти на 3 миллиарда долларов;
- В Хакасии не хватает денег на школы и детские сады;
- Испытания танка Армата планируют завершить в 2020-м году, заявил глава минпромторга Мантуров;
- А в Госдуме всерьез отнеслись к предложению патриарха Кирилла включить бога в конституцию.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PqQL4ABKipc

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