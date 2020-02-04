Вирусная угроза, Коллекторы под прикрытием, Конституционный бог // Галопом по Европам #148

В этом выпуске:

- Минздрав России начал готовиться к возможной масштабной инфекции коронавируса;

- Турецкие войска нанесли серию ударов по сирийским позициям в Идлибе, минимум 35 убиты;

- Лукашенко поделился впечатлениями от встречи с Помпео;

- За десять лет просроченные долги россиян выросли в шесть раз;

- Коллекторам разрешат прикрываться цифровыми псевдонимами при общении с должниками;

- За первый месяц 2020-го состояние семи российских миллиардеров выросло почти на 3 миллиарда долларов;

- В Хакасии не хватает денег на школы и детские сады;

- Испытания танка Армата планируют завершить в 2020-м году, заявил глава минпромторга Мантуров;

- А в Госдуме всерьез отнеслись к предложению патриарха Кирилла включить бога в конституцию.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PqQL4ABKipc