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ТОП-15 редких исторических фотографий, которые позволят узнать о нашем мире немного больше

22:36. 4 февраля 2020 150 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В эпоху стремительного развития технологий нас стало очень сложно чем-то удивить. Фотографии и средства их обработки прочно вошли в нашу жизнь, интернет заполонили фотографии популярных мест, знаменитых людей и просто красивые картинки. Но иногда так интересно посмотреть архивы прошлого, вспомнить исторические события, известных политических и культурных деятелей.

Школьники Италии по дороге на учебу. 1959 год.



Когда селфи еще не стало мейнстримом


День «Н»: переход Швеции на правостороннее автомобильное движение


Военные используют устройство, чтобы слышать приближающиеся самолеты


Они называли его Macaroni. Конкурс по поеданию спагетти среди девушек


Альфред Хичкок пьет чай со львом в студии «Metro-Goldwyn-Mayer»


Майкл Джексон и Дональд Трамп в частном самолете. Около 1989 года


Принцесса Диана и принц Гарри в парке развлечений. 1992 год


Ford V8 знаменитых Бонни и Клайда. 1934 год


Раньше в сердце Манхэттена было поле пшеницы. 1982 год


Фредди Меркьюри на руках у своей матери. 1947 год


Первая компьютерная мышка. 1968 год


Джордж Маклорен, первый афроамериканский студент вынужден был сидеть за столом, поставленным отдельно от других. 1948 год


Супруги Обама в день бракосочетания. 1992 год


Мост Золотые ворота в Сан-Франциско. 1934 год



отсюда

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9735829.html

Метки: история, фото

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