ТОП-15 редких исторических фотографий, которые позволят узнать о нашем мире немного больше
22:36. 4 февраля 2020 150 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В эпоху стремительного развития технологий нас стало очень сложно чем-то удивить. Фотографии и средства их обработки прочно вошли в нашу жизнь, интернет заполонили фотографии популярных мест, знаменитых людей и просто красивые картинки. Но иногда так интересно посмотреть архивы прошлого, вспомнить исторические события, известных политических и культурных деятелей.
Школьники Италии по дороге на учебу. 1959 год.
Когда селфи еще не стало мейнстримом
День «Н»: переход Швеции на правостороннее автомобильное движение
Военные используют устройство, чтобы слышать приближающиеся самолеты
Они называли его Macaroni. Конкурс по поеданию спагетти среди девушек
Альфред Хичкок пьет чай со львом в студии «Metro-Goldwyn-Mayer»
Майкл Джексон и Дональд Трамп в частном самолете. Около 1989 года
Принцесса Диана и принц Гарри в парке развлечений. 1992 год
Ford V8 знаменитых Бонни и Клайда. 1934 год
Раньше в сердце Манхэттена было поле пшеницы. 1982 год
Фредди Меркьюри на руках у своей матери. 1947 год
Первая компьютерная мышка. 1968 год
Джордж Маклорен, первый афроамериканский студент вынужден был сидеть за столом, поставленным отдельно от других. 1948 год
Супруги Обама в день бракосочетания. 1992 год
Мост Золотые ворота в Сан-Франциско. 1934 год
отсюда
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9735829.html