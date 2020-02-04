ТОП-15 редких исторических фотографий, которые позволят узнать о нашем мире немного больше

Школьники Италии по дороге на учебу. 1959 год.

Когда селфи еще не стало мейнстримом

День «Н»: переход Швеции на правостороннее автомобильное движение

Военные используют устройство, чтобы слышать приближающиеся самолеты

Они называли его Macaroni. Конкурс по поеданию спагетти среди девушек

Альфред Хичкок пьет чай со львом в студии «Metro-Goldwyn-Mayer»

Майкл Джексон и Дональд Трамп в частном самолете. Около 1989 года

Принцесса Диана и принц Гарри в парке развлечений. 1992 год

Ford V8 знаменитых Бонни и Клайда. 1934 год

Раньше в сердце Манхэттена было поле пшеницы. 1982 год

Фредди Меркьюри на руках у своей матери. 1947 год

Первая компьютерная мышка. 1968 год

Джордж Маклорен, первый афроамериканский студент вынужден был сидеть за столом, поставленным отдельно от других. 1948 год

Супруги Обама в день бракосочетания. 1992 год

Мост Золотые ворота в Сан-Франциско. 1934 год

В эпоху стремительного развития технологий нас стало очень сложно чем-то удивить. Фотографии и средства их обработки прочно вошли в нашу жизнь, интернет заполонили фотографии популярных мест, знаменитых людей и просто красивые картинки. Но иногда так интересно посмотреть архивы прошлого, вспомнить исторические события, известных политических и культурных деятелей.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9735829.html