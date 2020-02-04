«Сжечь историческую память»: как страны Балтии борются с «российской трактовкой» Второй мировой

В Прибалтике призывают Россию взять на себя ответственность за развязывание Второй мировой войны, обвиняя Москву в попытках «переписать историю». Накануне проект соответствующего заявления подписало большинство депутатов парламента Эстонии. По их мнению, позиция РФ по вопросам Второй мировой «прокладывает путь для агрессивной внешней политики» в отношении всех стран Запада. Ранее схожую резолюцию одобрил парламент Латвии. Также прибалтийские лидеры солидаризировались с Польшей и отказались ехать в Иерусалим на форум памяти холокоста, в котором участвовал Владимир Путин. При этом в Прибалтике продолжают чествовать пособников нацистов. По словам экспертов, власти Эстонии, Латвии и Литвы защищают коллаборационистов, пытаясь «сжечь» общую историческую память.

Большая часть депутатов эстонского парламента (73 из 101) подписала проект заявления, осуждающего российскую трактовку событий, предшествовавших началу Второй мировой войны. Об этом сообщает официальный сайт эстонского законодательного собрания (Рийгикогу).

В документе Россию обвиняют в стремлении переписать историю и оправдать пакт Молотова — Риббентропа. При этом эстонские парламентарии называют СССР одним из «главных инициаторов Второй мировой войны» и обвиняют Россию в отрицании своей ответственности перед «жертвами агрессии».

Ещё одна претензия к Москве — ведение «агрессивной» кампании в средствах массовой информации. При этом депутаты эстонского парламента выражают свою поддержку Польше, на которую РФ, по их словам, стремится переложить ответственность за начало Второй мировой войны.

В тексте заявления также утверждается, что позиция России по вопросу исторической памяти якобы «прокладывает путь для агрессивной внешней политики по отношению к соседям и всему западному миру».





Череда обвинений

Как сообщил накануне председатель комитета парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон, 11 февраля поддержанный большинством депутатов парламента проект петиции будет рассмотрен на заседании его комитета. 19 или 20 февраля за осуждающее Россию заявление официально проголосует парламент.

Как отметил Михкельсон, сейчас проект петиции поддерживают представители всех пяти фракций парламента Эстонии. При этом, как отмечает портал Эстонского национального телерадиовещания, среди подписавшихся нет «русских депутатов фракции центристов».

28 января спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас, выступая перед находящимися в стране польскими военными, обвинил Россию в якобы переписывании истории «в угоду своим целям». При этом эстонский политик заявил, что «опасность с востока никуда не пропала», и поблагодарил «союзников по НАТО за вклад в защиту» границ Эстонии.

Ранее в «переписывании истории» Москву обвинили также в двух других прибалтийских республиках. 16 января латвийский сейм одобрил заявление «К 80-летию оккупации Латвийской Республики», где призвал Россию «оставить политически мотивированный ревизионизм». При этом в документе «Договор о ненападении между Германией и СССР» латвийские парламентарии назвали не только «пактом Молотова — Риббентропа», но и «пактом Гитлера — Сталина».

В переписывании истории обвинял РФ и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, написавший по этому поводу статью для портала Politico.eu. Со схожими заявлениями выступал президент Литвы Гитанас Науседа.

Общая точка зрения, которую выражает руководство прибалтийских стран и Польши: СССР якобы несёт такую же ответственность за развязывание Второй мировой войны, как и гитлеровская Германия, а современная Россия как правопреемница Советского Союза должна признать этот «факт».





Ревизионизм на марше

Обострение исторических споров между рядом стран Восточной Европы и Россией произошло на фоне празднования 75-летияг освобождения Освенцима войсками Красной армии. Центром памятных мероприятий в этом году стал Израиль, где почётным гостем был президент России Владимир Путин.

В то же время руководство Польши, Литвы и Эстонии отказалось приезжать в Иерусалим. Латвия отправила на форум спикера парламента.

В своём выступлении на форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом» российский лидер отметил, что именно в прибалтийских странах уничтожение евреев в годы Великой Отечественной приняло наиболее масштабный характер. Так, в Литве было уничтожено 95% еврейского населения страны. В Латвии холокост пережили лишь несколько сотен человек.

Владимир Путин не упомянул о холокосте в Эстонии. Там нацисты при поддержке местных коллаборационистов из отрядов «Самообороны» — «Омакайтсе» уничтожили «всего» 7500—8500 человек. В это число вошло всё немногочисленное еврейское население страны и узники концлагерей, которых свозили из других стран. Уже в 1942 году нацисты объявили Эстонию полностью «очищенной от евреев» территорией.

Согласно данным российского фонда «Историческая память», в Эстонии и Латвии в годы Второй мировой войны была наиболее высокая плотность пособников гитлеровцев среди всех стран Европы — 884,9 и 738,2 на 10 тыс. жителей. В Литве этот показатель составил 183,3 коллаборанта на 10 тыс. человек.

После получения независимости от СССР в прибалтийских странах стали провозглашать нацистских пособников «борцами за независимость». В Эстонии и Латвии ежегодно проходят шествия и собрания бывших эсэсовцев.

В Эстонии на этих мероприятиях традиционно можно заметить представителей входящей в правящую коалицию Консервативной народной партии (EKRE). Членом этой радикальной структуры является и спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас, который возмущается «переписыванием истории» со стороны России.

В Литве, где своих эсэсовцев не было, чествуют «лесных братьев» — бойцов антисоветского подполья. Однако в России и Израиле их считают причастными к холокосту.

В середине января в Литве вызвали скандал очередные попытки властей «обелить» обвиняемого в сотрудничестве с гитлеровцами командира «лесных братьев» Йонаса Норейку. Государственный «Центр исследований геноцида и резистенции жителей Литвы» заявил, что Норейка якобы на самом деле спасал евреев, что вызвало критику со стороны историков, представителей католической церкви и еврейской общины страны.

Другая инициатива официального Вильнюса — разработка законопроекта, который бы запретил обвинять литовцев в участии в холокосте, — уже вызвала жёсткую реакцию Совета раввинов Европы и израильского Центра Симона Визенталя.





Сжечь память

Как отметил в беседе с RT президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, одним из факторов, который заставляет прибалтийские государства обвинять СССР в разжигании Второй мировой войны, — национализм.

Оправдываясь, что они якобы стали жертвами нацистской и советской «оккупации», эти государства ущемляют права местного русского и русскоязычного населения. При этом неудобные факты из собственной истории стараются не вспоминать.

«Это основание как бы даёт им право устраивать дискриминацию по национальному принципу, лишать русских образования и оставить за ними одно право — платить налоги, но не получать ничего взамен, — заявил Межевич. — Естественно, для эстонского парламентария не существует Мюнхенского сговора 1938 года. Эстонский парламентарий, как правило, не знает об эстонско-финских планах нападения на СССР. Были и планы совместной обороны и блокирования Балтийского флота в Финском заливе».

Прибалтийские страны и Эстония в частности идут в фарватере Запада, в первую очередь США, заявил в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Эстония на основе этой русофобской политики пытается кормиться от Запада, потому что больше ничего они производить не могут, чтобы выжить, — подчеркнул в беседе с RT Кошкин. — Они готовы принимать какие угодно решения против России, чтобы получить очередные подачки из Брюсселя и Вашингтона».

При этом эксперт подчёркивает, что во время Великой Отечественной войны немалая часть эстонцев, латышей и литовцев воевала против нацистов. Однако сейчас в правящей элите этих стран доминируют наследники коллаборационистов.

Николай Межевич, в свою очередь, напомнил, что в прошлом году ФСБ России впервые рассекретила документы о зверствах эстонских карателей в Псковской области. Были рассекречены и данные об орудовавших в Новгородской области латышских карателях.

«Идёт война на фронтах исторической памяти, — отмечает Николай Межевич. — В 1942—1943 годах эстонские коллаборационисты сжигали деревни на территории Ленинградской, Новгородской, Псковской областей. И сегодня они хотят сжечь нашу историческую память».

Обложка: Фото Reuters © INTS KALNINS

Источник: https://nstarikov.ru/szhech-istoricheskuju-pamjat-kak-strany-baltii-borjutsja-s-rossijskoj-traktovkoj-vtoroj-mirovoj-112819