Сводки от ополчения Новороссии 04 февраля 2020
- 14:48 Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР. 04.02.2020.
- 03:00 Недовольные каратели-«десантники» сдали своего комбрига: сводка ЛНР.
- 00:54 Железный крест и китайские тепловизоры комбрига Марченко.
- Вчера 21:20 Экстренное заявление Армии ДНР.
Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР. 04.02.2020
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Недовольные каратели-«десантники» сдали своего комбрига: сводка ЛНР
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Вооружённые формирования Украины продолжают нарушение режима прекращения огня на славяносербском направлении, сосредоточившись на обстрелах населенных пунктов Голубовское и Смелое.
В преддверии визита в ЛНР заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марка Этерингтона командование ВСУ предпринимает попытки дестабилизации обстановки.
По данным, зафиксированным представителями ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник два раза нарушил режим прекращения огня. Оба обстрела произведены с позиций 93-й бригады ВСУ.
В 15.30 боевики 93-й бригады ВСУ по приказу преступника Брыжинского из автоматического гранатомета АГС-17 обстреляли район н. п. Голубовское. В 22.50 противник из стрелкового оружия обстрелял район н. п. Смелое.
В результате агрессии украинских боевиков получил ранение военнослужащий Народной милиции ЛНР. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь.
Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
Материалы по фактам обстрелов населённых пунктов переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу, возбужденному в отношении командира 93-й бригады ВСУ Брыжинского.
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Используя договорённости о перемирии, противник продолжает проводить инженерное дооборудование позиций, а также производить установку минно-взрывных заграждений на подконтрольной территории.
Нашей разведкой зафиксированы работы по оборудованию позиций 3-го батальона 93-й бригады ВСУ и укрепление траншей в районе н. п. Новотошковское.
Кроме того, в данном районе выявлена работа группы сапёров. Их работа обусловлена небоевыми потерями, которые 93-я бригада понесла на прошлой неделе в результате подрывов на собственных минах трех военнослужащих.
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С целью проведения разбирательств по подрывам личного состава в зоне ответственности 93-й бригады работает комиссия инженерной службы штаба «ООС».
В ходе работы комиссией выявлен ряд грубых нарушений требований наставления по военно-инженерному делу.
В частности, при установке минно-взрывных заграждений инженерно-саперные подразделения ВСУ не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей.
Кроме того, комиссия обнаружила заминированный участок территории в районе н. п. Новотошковское, который не был обозначен как на картах, так и на местности.
Также комиссией установлено, что минирование данного участка производилось инженерно-саперным подразделением 14-й бригады, которая покинула данный район в прошлом году, не передав командованию 93-й бригады необходимую документацию.
Материалы разбирательств переданы в военную прокуратуру для выявления лиц, причастных к минированию данной территории.
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Морально-психологическое состояние военнослужащих подразделений ВСУ в зоне операции остаётся на низком уровне.
По данным наших источников, в связи с регулярными нарушениями воинской дисциплины, фактами употребления алкоголя и наркотических веществ в подразделения 59-й отдельной мотопехотной бригады прибыла очередная комиссия военной службы правопорядка.
В ходе проверки военнослужащих бригады сотрудниками ВСП были задержаны двое военнослужащих 11-го батальона, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, которых командование бригады планировало отправить на курсы повышения квалификации в учебный центр «Десна».
По-видимому, горе-вояки решили отметить отъезд в учебное заведение, но, переоценив свои возможности по употреблению спиртного, отправились в комендатуру гарнизона.
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Помимо увеличения количества случаев нарушения воинской дисциплины, в подразделениях 59-й бригады продолжают иметь место факты коррупции и хищения материальных средств.
Так, в 10-м мотопехотном батальоне в ходе проведения инвентаризации автомобильной техники комиссией штаба ОТГ «Север» была выявлена пропажа десяти стартеров и шести аккумуляторов к автомобилям «Урал-4320».
На данный момент в батальоне проводится разбирательство по факту хищения военного имущества. В отношении заместителя командира батальона по вооружению и начальника штаба батальона сотрудниками СБУ ведутся следственные мероприятия.
Факты коррупции и злоупотребления служебным положением также отмечаются в подразделениях 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Военнослужащие 1-ой БТГр 46-й бригады обратились с жалобой на горячую линию Министерства обороны в связи с отсутствием дополнительных финансовых выплат за выполнение задач на передовых позициях в зоне «ООС». По словам военнослужащих, командир бригады Котенко организовал преступную схему по изъятию этих выплат.
Из-за многочисленных жалоб в подразделения бригады прибыла комиссия Генерального штаба.
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Железный крест и китайские тепловизоры комбрига Марченко
О дополнительном заработке комбрига 28-й омбр ВСУ Марченко.
Железный крест и китайские тепловизоры комбрига Марченко
«Рыцарь Зимнего похода» вынес из «Айдара» не только нацистские «идеалы», но и склонность к криминальным схемам
Украинские каратели вновь проводят массированные артиллерийские налеты по жилому сектору Донбасса. Так, 3 февраля боевики украинских вооруженных формирований нанесли удар по западной окраине Донецка, в результате чего было разрушено два жилых дома.
Ни о какой случайности речи не идет – дома были расстреляны прямой наводкой из 73-миллиметровых гладкоствольных орудий «Гром» БМП-1.
Вскоре разведорганы НМ ДНР получили информацию, что эта варварская акция была выполнена по прямому указанию военного преступника, командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максима Марченко, давшего приказ подчиненным карателям на обстрелы Старомихайловки.
«В 10:20 украинские каратели из 28-й бригады по приказу военного преступника Марченко открыли прицельный огонь из вооружения БМП-1 по жилым домам Старомихайловки. Мирные жители были вынуждены прятаться в подвалах своих домов», — говорится в сообщении УНМ ДНР.
На первый взгляд, его действия могут показаться абсурдными. В самом деле – какого военного эффекта он рассчитывает добиться, разрушая жилье мирных граждан и убивая их?
Но полковник-убийца отягощает свою вину не просто так – такие налеты есть ни что иное, как средство устрашения, с помощью которого Марченко и его хозяева стремятся «очистить» землю Донбасса от его населения, чтобы впоследствии заселить ее «украинским элементом». Кроме того, с помощью таких акций они рассчитывают возбудить у населения ЛДНР недовольство руководством Народных Республик и вооруженными силами, которые, якобы, неспособны защитить их от ударов ВСУ.
В этом смысле Марченко не оригинален – аналогичные задачи преследуют и другие полевые командиры украинских вооруженных формирований. Однако этот комбриг делает это с особым рвением.
И это не случайно. Марченко – идейный нацист, пришедший на Одесскую мехбригаду с должности командира печально известного 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар». Того самого, сформированного из нацистов-добровольцев, известных своими зверствами в отношении населения Донбасса, грабежами и мародерством.
О его кредо, между прочим, свидетельствует нынешняя эмблема 28-й бригады. По понятным причинам Марченко не сумел легализовать в качестве знака соединения столь популярный в «Айдаре» шеврон гренадерской дивизии палача Хатыни Оскара Дерливангера – две скрещенные гранаты-«толкушки» М24, – но сумел уйти от него недалеко.
Эмблему военнослужащих 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ украсил «Железный крест» в том виде, в каком он изображался на боевой технике гитлеровской Германии – прямой черный крест со светлым контуром.
Соответствующее решение о закреплении данной эмблемы за Одесской 28-омбр, которая теперь носит имя «Рыцарей Зимнего похода», было подписано начальником Генштаба ВСУ Хомчаком.
По мнению же Генштаба ВСУ, гитлеровская эмблема должна продемонстрировать преемственность поколений. Хотя использованное изображение вызывает вполне отчетливую и устойчивую ассоциацию именно с германской армией, геральдисты ВСУ связывают его с так называемым «зимним походом» – серией столкновений в конце 1919-начале 1920 годов остатков петлюровских банд с Красной Армией и Вооруженными Силами Юга России, после чего, собственно, петлюровщина и прекратила свое существование.
В честь этой «лебединой песни» УНР и была выпущена награда «Железный крест за Зимний поход». Крест не только названием, но и внешним видом напоминал одноименный символ германского милитаризма и вековечного «Дранг нах Остен». Соответственно, и нынешними украинцами он воспринимается без всякой привязки к мертворожденной Украинской народной республике.
В городе-герое Одессе, прославившейся отчаянным сопротивлением гитлеровцам и их союзникам, такую символику восприняли, мягко говоря, без энтузиазма.
Впрочем, есть мнение, что Марченко не случайно перевели именно на Одесскую мехбригаду, поскольку полагают, что комбриг-нацист в случае чего сможет навести порядок в «Жемчужине у моря» (известной своими антифашистскими настроениями), где и находится ППД бригады.
Впрочем, сегодня Марченко не сильно «козыряет» своим «айдаровским» прошлым, стараясь выглядеть не нацистским отморозком и беспредельщиком, а вполне респектабельным и законопослушным военачальником.
Сегодня он на голубом глазу заявляет: «Я категорически против контрабанды. Контрабанда на войне – это отвратительная торговля на крови и жизнях своих товарищей. Я на войне с 14-го года, мое отношение к контрабанде все знают. Поэтому с предложениями ко мне никто никогда не обращался. Знают, какие последствия будут для тех, кто предложит мне такое».
И это при том, что «вся Одесса говорит за» криминальные схемы Максима Марченко, который кормится не только от контрабанды. В самой бригаде военнослужащие говорят, что воруют все — и причем абсолютно всё подряд. И добавляют, что самое удобное — это разворовывать волонтерскую помощь, от которой на передовую попадают лишь ничтожные крупицы, все остальное «реализуется» командованием бригады. Задача облегчается тем, что в 28-й бригаде волонтерская помощь ни разу не оформлялись актами приема-передачи!
Впрочем, «ноги приделали» и оборудованию, поступившему в бригаду не от волонтеров, а по линии американской военной помощи.
9 апреля 2019 г. грузовое судно Sea Amazon под флагом Мальты доставило в порт Одессы из США 175 тонн вооружения. Одновременно с прибытием американского груза в Одессу в украинских СМИ появились сообщения о поставке большой партии современных средств связи, приборов ночного видения и тепловизоров из пакета американской военной помощи.
Также журналистам местных изданий удалось увидеть 35 армейских автомобилей типа «Хамви» — 15 санитарных и 20 боевых. Общая сумма поставки — $100 млн.
Позднее появилась информация, что значительная часть поставки была произведена в 35-ю отдельную бригаду морской пехоты ВМФ Украины, а остатки распределили по другим воинским частям, в т.ч. и в 28 ОМБр ВСУ.
Первая же проверка выявила, что в самой 28-й мехбригаде полученные по линии помощи от США и тепловизоры и ноктовизоры (приборы ночного видения) вроде бы в наличии. Но только не американского производства, а китайского!
Иными словами, Марченко придумал элегантную схему — в ведомостях записывают американские дорогие «теплаки» и «ночники», за которые и расписываются командиры подразделений. Но вот по факту на руки получают китайскую реплику.
При этом самая минимальная стоимость одной единицы начинается от 50 тыс. грн (или около 130 тыс. рублей) — а для сравнения китайские аналоги, если так можно выразиться, купленные на AliExpress, начинаются с цены 5 тыс. грн. То есть в 10 раз дешевле! Вот и считайте, каков на выходе гешефт от такой махинации с подменой оптико-электронных систем.
При этом выявленная недостача «вешается» не на руководство бригады, а на командиров подразделений, принявших оборудование.
Вот такой вот «отец солдатам», борец с контрабандой и криминалом и «Рыцарь железного креста».
Сергей Спиридонов
https://asd.news/articles/persony/maksim-marchenko-kombrig-s-zheleznym-krestom/ – цинк
Его надо понять и простить – он как увидел платежки за газ, решил не продавать собаку, а продать американские тепловизоры.
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Экстренное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.
На фоне явно лживой миролюбивой риторики, демонстрируемой президентом Украины на международных площадках, о намерении следовать договоренностям «нормандского формата» по прекращению огня и стабилизации обстановки на юго-востоке страны, Зеленский пытается заручиться поддержкой высших политических кругов зарубежных стран с целью получения финансовой помощи на закупку летального вооружения для его применения на Донбассе.
Примечательным является факт обострения обстановки на линии боевого соприкосновения в период прибытия на Украину лидеров стран НАТО. Встреча Зеленского с президентом Турции не стала исключением. Так, сегодня боевиками 28-й бригады прицельным огнем из вооружения БМП-1 был обстрелян н. п. Старомихайловка.
Лишь чудом удалось избежать человеческих жертв, мирные жители успели спрятаться в подвалах своих домов. Повреждения получили два жилых дома по адресам: ул. Шевченко, д. 44 и д. 55. Также в течение сегодняшнего дня минометному обстрелу со стороны ВСУ подвергался район аэропорта г. Донецка и н. п. Жабичево.
Усиление обстрелов со стороны ВСУ зафиксировано также в ходе визита на Украину госсекретаря США М. Помпео, последствием которых стало получение ранений двумя гражданскими лицами в н. п. Голубовское.
Из этого можно сделать вывод, что предвыборные обещания Зеленского о достижении мира на Донбассе были лишь способом занять пост президента. Убийство наших граждан и целенаправленное разрушение гражданской инфраструктуры Республики путем регулярных обстрелов является подтверждением лицемерных обещаний украинского руководства.
Мы призываем международных наблюдателей СММ ОБСЕ сконцентрировать внимание на агрессии вооруженных формирований Украины и донести эту информацию мировому сообществу с целью принуждения официального Киева в лице Зеленского выполнять свои предвыборные обещания и прекратить кровопролитие на многострадальной земле Донбасса.
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