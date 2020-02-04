Сводки от ополчения Новороссии 04 февраля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Вооружённые формирования Украины продолжают нарушение режима прекращения огня на славяносербском направлении, сосредоточившись на обстрелах населенных пунктов Голубовское и Смелое.

В преддверии визита в ЛНР заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марка Этерингтона командование ВСУ предпринимает попытки дестабилизации обстановки.

По данным, зафиксированным представителями ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник два раза нарушил режим прекращения огня. Оба обстрела произведены с позиций 93-й бригады ВСУ.

В 15.30 боевики 93-й бригады ВСУ по приказу преступника Брыжинского из автоматического гранатомета АГС-17 обстреляли район н. п. Голубовское. В 22.50 противник из стрелкового оружия обстрелял район н. п. Смелое.

В результате агрессии украинских боевиков получил ранение военнослужащий Народной милиции ЛНР. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.

Материалы по фактам обстрелов населённых пунктов переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу, возбужденному в отношении командира 93-й бригады ВСУ Брыжинского.

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Используя договорённости о перемирии, противник продолжает проводить инженерное дооборудование позиций, а также производить установку минно-взрывных заграждений на подконтрольной территории.

Нашей разведкой зафиксированы работы по оборудованию позиций 3-го батальона 93-й бригады ВСУ и укрепление траншей в районе н. п. Новотошковское.

Кроме того, в данном районе выявлена работа группы сапёров. Их работа обусловлена небоевыми потерями, которые 93-я бригада понесла на прошлой неделе в результате подрывов на собственных минах трех военнослужащих.

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С целью проведения разбирательств по подрывам личного состава в зоне ответственности 93-й бригады работает комиссия инженерной службы штаба «ООС».

В ходе работы комиссией выявлен ряд грубых нарушений требований наставления по военно-инженерному делу.

В частности, при установке минно-взрывных заграждений инженерно-саперные подразделения ВСУ не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей.

Кроме того, комиссия обнаружила заминированный участок территории в районе н. п. Новотошковское, который не был обозначен как на картах, так и на местности.

Также комиссией установлено, что минирование данного участка производилось инженерно-саперным подразделением 14-й бригады, которая покинула данный район в прошлом году, не передав командованию 93-й бригады необходимую документацию.

Материалы разбирательств переданы в военную прокуратуру для выявления лиц, причастных к минированию данной территории.

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Морально-психологическое состояние военнослужащих подразделений ВСУ в зоне операции остаётся на низком уровне.

По данным наших источников, в связи с регулярными нарушениями воинской дисциплины, фактами употребления алкоголя и наркотических веществ в подразделения 59-й отдельной мотопехотной бригады прибыла очередная комиссия военной службы правопорядка.

В ходе проверки военнослужащих бригады сотрудниками ВСП были задержаны двое военнослужащих 11-го батальона, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, которых командование бригады планировало отправить на курсы повышения квалификации в учебный центр «Десна».

По-видимому, горе-вояки решили отметить отъезд в учебное заведение, но, переоценив свои возможности по употреблению спиртного, отправились в комендатуру гарнизона.

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Помимо увеличения количества случаев нарушения воинской дисциплины, в подразделениях 59-й бригады продолжают иметь место факты коррупции и хищения материальных средств.

Так, в 10-м мотопехотном батальоне в ходе проведения инвентаризации автомобильной техники комиссией штаба ОТГ «Север» была выявлена пропажа десяти стартеров и шести аккумуляторов к автомобилям «Урал-4320».

На данный момент в батальоне проводится разбирательство по факту хищения военного имущества. В отношении заместителя командира батальона по вооружению и начальника штаба батальона сотрудниками СБУ ведутся следственные мероприятия.

Факты коррупции и злоупотребления служебным положением также отмечаются в подразделениях 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Военнослужащие 1-ой БТГр 46-й бригады обратились с жалобой на горячую линию Министерства обороны в связи с отсутствием дополнительных финансовых выплат за выполнение задач на передовых позициях в зоне «ООС». По словам военнослужащих, командир бригады Котенко организовал преступную схему по изъятию этих выплат.

Из-за многочисленных жалоб в подразделения бригады прибыла комиссия Генерального штаба.

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