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Русская идентичность белорусских граждан

12:41. 4 февраля 2020 154 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Источник: politnavigator.net @ Эльвира Мирсалимова

Парадоксальные времена наступили! Если ты назвался русским, значит, жди обвинения в «агрессии, захватничестве, в империализме, шовинизме, нацизме» и так далее по списку всех немыслимых грехов: как говорится, нужное подчеркнуть. И уж, тем более, будь готов ко всем возможным нападениям, если ты говоришь, думаешь и видишь сны на русском языке, где название страны и земли, на которой живёшь, обозначает Русь.

Русская идентичность белорусских граждан

Когда-то Михаил Задорнов донёс простую и очевидную мысль. Те, кто ненавидит евреев, называются антисемитами, кто ненавидит негров называются расистами, а кто ненавидит русских – правозащитниками.

«Беларусь» происходит от многомерного понятия «Русь». Это основное и определяющее понятие. Смысл и суть. Соль. Это означает лишь одно: тут, на этой земле – Русь. Белая Русь. Беларусь.

«Беларусь – это особое русское государство», – сформулировал историк Николай Стариков. И это исключительно верное определение.

«Мы русские, но со знаком качества», – говорил сам Александр Лукашенко.

Вот от президентского определения и будем исходить.

Итак, как сказал белорусский президент, мы – русские.

Очень легко заплутать в трёх терминологических «соснах» – народ, нация, этнос.

Но те, кто взращивал национализм на нашей земле, очень точно это определяли и использовали.

Нация – это ныне исключительно политический термин. То, из чего произрастает национализм, возвышающий «своих» и взращивающий ненависть к «чужим». Что неминуемо перетекает в нацизм.

Белорусский национализм пытаются строить на иезуитской формуле «белорус – не русский». Это конструирование иной, литвинской идентичности, противопоставляемой исконно славянской.

Три года назад министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей выступал на Съезде белорусов мира, на котором была выдвинута инициатива о «постепенном введении и популяризации в современном белорусском обществе понятия «литвин» как исторически положительного по сравнению с понятием «белорус».

Напомню, не так давно в интервью польским СМИ Макей заявлял, что «за эти двадцать лет мы не полностью построили свою идентичность. Дайте нам время, чтобы решить, куда идти». Добавив, что Беларусь может вступить в Евросоюз «через 40-50 лет».

Русская идентичность белорусских граждан

Неудивительно, что местные националисты делают основной упор на «отмену союзных отношений с Россией и снятие государственного статуса русского языка».

Понятие белорусского народа не имеет никакого отношения к «титульным нациям». Это попытка подмены смыслов.

Народ – понятие социальное. В основе значения – экономическо-хозяйственное, культурное, историческое, языковое и конфессиональное ядро.

Русская идентичность белорусских граждан

Граждане Беларуси, несмотря на запугивания, не должны бояться идентифицировать себя русскими. Мы разговариваем, думаем и видим сны на русском языке. Русские не должны бояться называть себя русскими.

Мы русские, какой бы крови ни были.

Русский – это всеобъемлющее, культурно-языковое, многонациональное понятие. Здесь нет провозглашения этнической избранности. И, конечно, понятие Руси имеет церковно-конфессиональную комплиментарность. Это единый духовный Покров. Здесь нет места национализму и политическим спекуляциям. Это историческое понятие незримой общности. Это понятие судьбоносной ответственности.

Эльвира Мирсалимова, общественница, один из организаторов акции Бессмертный полк в Белоруссии

Источник: https://nstarikov.ru/russkaja-identichnost-belorusskih-grazhdan-112875

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2871 1879
    чужой 4 февраля 2020 в 14:15

    Все эти “научные” труды нужны Эльвире, чтобы оформлять “русским” документы и принимать для этого законы.
    Потому что “русские” ее отблагодарят.

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