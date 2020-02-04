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Плюсы возвращения Аляски России

22:33. 4 февраля 2020 93 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Анатолий Вассерман в беседе с Федеральным агентством новостей обсудил заявление американского конгрессмена Адама Шиффа (демократа) о том, что нынешний президент страны Дональд Трамп (республиканец) вполне может отдать РФ Аляску — в обмен на некую ее помощь в деле об импичменте.

«Аляска лишней не будет, в любом случае, — сразу же признался журналист. — Но то, что говорит этот конгрессмен, свидетельствует только об одном — что против Трампа настроена огромная часть американских клинических сумасшедших».

Заявление Шиффа, конечно, не означает, что против главы государства настроены только лишь эти самые «клинические сумасшедшие», пояснил Вассерман. Но это в какой-то мере указывает на то, что происходит сейчас на политической арене Америки.

«Конечно, если бы нам (России) предложили Аляску, мы бы от нее не отказались, — отметил собеседник ФАН. — Там и залежи нефти и газа, и удобные позиции для размещения вооружения, и возможности для полного контроля над восточным выходом северно-морского пути. И вот именно поэтому никто никогда нам ее не отдаст».

Более того, если Трамп завел бы вдруг такие переговоры, он тем самым начисто, раз и навсегда, перечеркнул бы все свои шансы на избрание следующим президентом США.

«Как раз для того, чтобы воспрепятствовать его избранию, конкуренты и возводят на него напраслину, — сказал политолог. — В том числе и такую. Выборы состоятся 3 ноября этого года. Уже понятно, что Трамп, если будет жив, эти выборы выиграет. И противники надеются убить его, если не физически, то хотя бы политически».

Тем не менее Вассерман уверен, что на такие шуточки сторонники Трампа точно не поведутся.

«Да и те самые оппоненты (президента США), готовые поверить в любую ахинею, в таких фантазиях тоже не нуждаются, — заявил публицист. — Они и без этого ненавидят Трампа — всеми доступными им способами».

Источник: https://vassermans.ru/com/plyusy-vozvrashheniya-alyaski-rossii/

Метки: Аляска, комментарий, Трамп

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