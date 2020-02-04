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О выходе Великобритании из Евросоюза

10:24. 4 февраля 2020 38 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом видеоблоге высказался на тему выхода Великобритании из Евросоюза. Что особенно интересно, сделанные мною 3 года прогнозы относительно «брексита» оказались верны.

Николай Стариков о выходе Великобритании из Евросоюза #Brexit
 
 
 

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/112886-112886

Метки: блог, Видео

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