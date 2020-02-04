О выходе Великобритании из Евросоюза
В новом видеоблоге высказался на тему выхода Великобритании из Евросоюза. Что особенно интересно, сделанные мною 3 года прогнозы относительно «брексита» оказались верны.
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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
- Кто и зачем фальсифицирует историю
- Пандемия «гретологии» как фактор мировой экономики
- Эпидемия кoрoнoвируcа из Китая и поправки в Конституцию России
- Путин и конституционная реформа
- Иран и украинский Боинг. «Неизвестные снайперы»
- Иран против США, международное право и фальсификаторы истории
- Об итогах 2019 года
- Путин и история, атомная бомба и газовый транзит
- Итоги Нормандского саммита. Зомбоящик от Соболь. Спорту — быть!
- $5 млрд для Украины. 10 биткоинов Навальному. Дотянулся… Сталин
Источник: https://nstarikov.ru/112886-112886