О выходе Великобритании из Евросоюза

В новом видеоблоге высказался на тему выхода Великобритании из Евросоюза. Что особенно интересно, сделанные мною 3 года прогнозы относительно «брексита» оказались верны.

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