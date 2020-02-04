Новости Украины и Новороссии 04 февраля 2020

Киану Ривз попал в историю Украины

Киану Ривз попал в историю Украины.Фотожаба с "грустным Киану" попала в учебник истории Украины рекомендованный Министерством образования.В принципе, это многое говорит о качестве отбора материала для подобных учебников.

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Азаров о коронавирусе и бестолковой власти на Украине

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Украина готовит новые международные иски против России, — Минюст

Киев готовит еще один-два международных иска против Российской Федерации. Об этом рассказал министр юстиции «незалежной» Денис Малюська. По его словам, у Украины сейчас есть пять исков против РФ и все они на стадии определения принадлежности — может ли суд их рассматривать. «То есть если суд признает, что компетентен их рассматривать, тогда перейдет к рассмотрению по существу. Это общая практика… Международные суды — это годы. Ускорить этот процесс невозможно. Поэтому это будет продолжаться годами. Но мы не отходим назад. Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью предоставления еще одного-двух исков в ближайшее время», — сказал он. Малюська не рассказал подробностей и сути претензий, добавив только, что пока министерство находится на этапе сбора доказательств, обоснований. «Мы сейчас также пытаемся получить юридическую поддержку из-за рубежа. Юридический спор в суде — это всегда вопрос вероятности. Она может быть большей или меньшей, но никогда не говорится о гарантии. Поэтому я сейчас не могу сказать, что мы гарантированно эти суды выиграем. Их представление было обоснованным, шансы достаточно высокие, чтобы попробовать», — заключил он. Читайте также: «Страшно видеть» — в Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными карателями (+ФОТО, ВИДЕО)

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Технологии обмануть невозможно: Украина говорит по-русски!

Украина сегодня возмущена исследованиями поисковика Google. Оказывается, статистика данного поисковика показывает крайне любопытные вещи. Почему статистика Google не согласна с официальной Украиной?!

Самым популярным поисковиком на Украине является Google. Чтобы проанализировать статистику запросов были взяты данные Google-сервиса trends.google, результаты оказались вполне ожидаемыми для тех, кто живет в реальном мире, а не в выдуманном украинскими «историками».

Как оказалось, поисковых запросов на украинском языке из Украины приходит в восемь(!!!) раз меньше, чем на русском. На данном графике показаны не относительные проценты запросов, а числа уровня интереса к самому популярному запросу прошлого года.

Весной 2019-го на Украине прошли выборы президента, данные взяты с 31-го марта по 6-е апреля 2019-го года. В эти дни самым популярным словом в запросах с украинской территории стало слово «Украина». По-русски слово «Украина» имеет 100% уровень интереса, если ввести запрос на украинском «Україна», то уровень популярности получим всего 8%.

Недоверчивый читатель может сам проверить эти данные на Google-сервисе . Там есть еще одна «зрада»: даже западные области Украины предпочитают водить в поисковик русские слова, а не их украинские аналоги. Самой «пророссийской» является Львовская область: 33% набрали «Україна», а 60% писали в запросе «Украина».

Можно бесконечно обманывать граждан и даже самого себя, но технологии не обмануть. Конечно украинские власти могут сказать, что это «ольгинскиеботы» заходят с украинских IP и портят статистику, но мы же взрослые люди, и всё прекрасно понимаем. Да и недавний инцидент в западноукраинском автобусе, когда водитель с пассажирами решили высадить украинствующих «волонтеров», мешавших смотреть в дороге сериал из-за того, что он на русском языке, говорит о многом.

В итоге мы видим плачевный результат: агрессивное и вооруженное меньшинство, диктует политику и как жить большинству, у которого просто нет возможности высказать свое мнение.

Сергей Лебедев

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Кому на Украине жить хорошо: у населения проблемы в три миллиарда гривен

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук сообщил, что ситуация с задолженностью по зарплате лучше не становится. Долги продолжают расти во всех сферах. По состоянию на 1 января 2020 года размер задолженности составил свыше трех миллиардов гривен. В наихудшем положении оказались учителя. Образовательная сфера — лидер роста задолженности. Только за прошлый год ее сумма увеличилась в 2,5 раза, отражая истинное отношение новой власти к преподавателям. Недалеко ушли работники научно-технической сферы: долг вырос на 52%. Медведчук с горечью констатирует: «Действительно, такой технически передовой стране, как Украина, ученые „не нужны“, поэтому „можно“ им и не платить». В сельском хозяйстве ситуация не лучше. Долг перед работниками аграрного сектора увеличился на 42%. То есть люди, выкладывающиеся на полную катушку, чтобы получить богатый урожай, еще и денег не получают. Чем больше прилагают усилий, тем меньше отдача? Печальная ситуация и со здравоохранением. Медведчук иронизирует: «В самом деле, зачем платить медикам даже их мизерную зарплату? Их уехало-то за прошлый год из страны „только“ 60 тысяч. На наш век хватит». И только в одной сфере все замечательно: и дела идут на лад, и работники не обижены, получая вовремя зарплату и премии. Самая стабильная сфера деятельности — государственное управление. Задолженность по зарплате не растет, а снижается. Здесь даже не нужна статистика, чтобы «порадоваться» за чиновников. «Слуги народа» (не депутаты, а простые чиновники!!!), по словам Медведчука, «думают в первую очередь о себе, а не о народе». 29-летний министр образования Украины Анна Новосад жаловалась, что получает жалкие 36 тысяч гривен (или 92 тысячи рублей). Этих грошей ей на жизнь не хватает. Повезло бедняжке, что своя квартира имеется, но о рождении ребенка, по ее словам, она даже не задумывается. Или вот министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, получающий 87 тысяч гривен. Тоже жаловался на нищенскую зарплату. Теперь им не так тяжко придется, ведь с начала этого года в украинский бюджет заложили больше денег на обеспечение депутатов и чиновников. Так, с 1 января зарплата-минимум депутата Верховной рады составит порядка 100 тысяч гривен. Если он будет работать в комитетах, знать иностранные языки или владеть еще какими-нибудь навыками, то сможет получать и больше. Теперь и Новосад мамочкой сможет стать, и Кулеба перестанет грызть сухари, водой запивая. И напоследок немного «сухой» статистики: анализ повышения уровня минимального оклада на Украине за последние годы. И в качестве вишенки на торте оценим зарплаты главы «Нафтогаза» Андрея Коболева и руководителя «Укрзалізниці» Евгения Кравцова. Первый еще в 2018 году получал ежемесячно порядка 930 тысяч долларов, или более 30 тысяч долларов в день. Второй до увольнения получал на руки около 23 тысяч долларов, при том, что средняя зарплата на предприятии в первом квартале прошлого года составляла где-то 400 долларов. Простой люд работал, не покладая рук, пока хозяева жизни ни в чем себе не отказывали. По состоянию на начало 2020 года ничего не изменилось, за исключением еще большего улучшения качества жизни чиновников. Все же украинские министры не приучены одними макарошками питаться. Им по статусу не положено. Читайте также: «Коронапицца обнаружена в Харькове»: украинцы пытались подзаработать на смертельном вирусе (ФОТО) Светлана Светличная, специально для «Русской Весны»

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Отравить печенье ради светлого будущего

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Что влияет на рейтинг Зеленского

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