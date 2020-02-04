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“Момент истины”

13:13. 4 февраля 2020 100 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Лукашенко объявил, что в ближайшее время пройдут переговоры России и Белоруссии, которые станут "моментом истины" для определения вектора дальнейших отношений.
В Кремле подтвердили, что подготовка встречи между Путиным и Лукашенко уже идет и такая встреча скоро состоится.
Обсуждать понятное дело будут вопрос поставок энергоносителей в Белоруссию (и их цены), а также вопросы политической и экономической интеграции.
Перед переговорами стороны провели информационную арт.подготовку, ужесточая риторику в отношении перспектив дальнейшего партнерства.

Лукашенко перед переговорами принял Помпео с очевидной целью позлить Кремль и продемонстрировать гипотетические последствия разрыва, мол смотрите, у нас тут Помпео в Минске. Впрочем, Лукашенко очевидно не питает иллюзий на счет "дружбы с Америкой", так как американцы от него избавятся при первом удобном случае, как это было с Януковичем и уж кому-кому, а Батьке про "майдан" напоминать не надо, один такой он уже в “нулевых” разогнал. И вряд ли он забыл, кто его организовывал и кто спонсирует про-западную оппозицию в Белоруссии.

Поэтому вся риторика на эту тему из Минска адресована прежде всего Кремлю, чтобы попытаться сделать его более сговорчивым в вопросах цены на нефть и газ, давя на болезненную тему гипотетического усиления влияния США в Белоруссии под видом очередного "потепления в отношениях с Вашингтоном". Кремль в свою очередь пытается давить на Минск экономическими рычагами, чтобы сделать Лукашенко более сговорчивым в вопросах экономической и политической интеграции, дабы тот пошел на уступки в вопросах единой валюты и унификации законодательной базы. Упорство Лукашенко явно вызывает раздражение, чтобы приводит к совсем уж глупым реакциям в СМИ в стиле "Белоруссия не нужна" в стиле дошколят, ломающих совочком пасочки, которые не получаются такими, какими задумывались.

В конечном итоге, наиболее предпочтителен вариант взаимных уступок. По такому сценарию стороны уже действовали ранее и вполне возможно, что и на этот раз будет также. Белоруссии так или иначе вектор менять уже поздновато (особенно при Лукашенко, который от титула "последний диктатор Европы" уже никак не избавиться), а для России выход угроза выхода Белоруссии из российской сферы влияния грозит серьезными осложнениями в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Поэтому последствия разрыва между Минском и Москвой, куда как более болезненны, нежели последствия возможного компромисса. Засим, несмотря на трескучую риторику перед подготавливаемой встречей, я бы не был столь пессимистичен относительно возможных договоренностей.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5615811.html

Метки: белоруссия, лукашенко, Путин, Россия, США, экономика

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