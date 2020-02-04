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“Марш Немцова”

19:26. 4 февраля 2020 110 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


На 29 февраля намечен "марш Немцова" с политическими требованиями.

Отдельно порадовал список подписантов:

Эмма Валериановна АБАЙДУЛЛИНА-РЯЗАНОВА
журналист, киноредактор

Мария Владимировна АЛЁХИНА
активистка, сооснователь портала «Медиазона»

Борис Львович АЛЬТШУЛЕР
физик, правозащитник

Григорий Маркович АМНУЭЛЬ
режиссёр, журналист

Светлана Николаевна АСТРАХАНЦЕВА
директор Московской Хельсинкской Группы

Гарри Яковлевич БАРДИН
режиссёр-мультипликатор

Александр Абрамович БЕЛАВИН
физик, член-корреспондент РАН

Юрий Александрович БОГОМОЛОВ
киновед, кинокритик

Сергей Сергеевич БОЙКО
председатель Либертарианской партии России

Валерий Васильевич БОРЩЁВ
Правозащитник

Дмитрий Львович БЫКОВ
писатель

Александр Маркович ВЕРХОВСКИЙ
правозащитник

Вячеслав Васильевич ВОЛКОВ
советник президента Б.Н. Ельцина в 1996-1998 гг.

Татьяна Евгеньевна ВОРОЖЕЙКИНА
политолог

Сергей Маркович ГАНДЛЕВСКИЙ
поэт, прозаик, переводчик

Светлана Алексеевна ГАННУШКИНА
правозащитник, председатель Комитета «Гражданское содействие»

Юрий Анатольевич ГИММЕЛЬФАРБ
журналист

Леонид Яковлевич ГОЗМАН
политик

Евгений Шлёмович ГОНТМАХЕР
экономист

Лидия Ивановна ГРАФОВА
правозащитник, общественный деятель

Геннадий Владимирович ГУДКОВ
политик

Дмитрий Геннадьевич ГУДКОВ
политик

Александр Эдмундович ГУРЬЯНОВ
историк

Иван Юрьевич ЖДАНОВ
директор «Фонда борьбы с коррупцией»

Дмитрий Борисович ЗИМИН
предприниматель

Андрей Борисович ЗУБОВ
историк, политик

Владимир Владимирович КАРА-МУРЗА
председатель Фонда Бориса Немцова

Михаил Михайлович КАСЬЯНОВ
председатель Партии народной свободы («ПАРНАС»)

Елена Анатольевна ЛУКЬЯНОВА
профессор права

Андрей Вадимович МАКАРЕВИЧ
музыкант

Владимир Станиславович МИЛОВ
политик

Владимир Владимирович МИРЗОЕВ
режиссёр

Алексей Анатольевич НАВАЛЬНЫЙ
политик, учредитель «Фонда борьбы с коррупцией»

Андрей Алексеевич НЕЧАЕВ
председатель партии «Гражданская инициатива»

Андрей Сергеевич ПИВОВАРОВ
политик

Андрей Андреевич ПИОНТКОВСКИЙ
публицист, журналист

Николай Николаевич ПОДОСОКОРСКИЙ
публицист, литературный критик

Лев Александрович ПОНОМАРЁВ
правозащитник

Вадим Юрьевич ПРОХОРОВ
адвокат

Ирина Дмитриевна ПРОХОРОВА
издатель, литературовед

Лев Георгиевич ПРЫГУНОВ
народный артист Российской Федерации, поэт, художник

Николай Игоревич РЫБАКОВ
председатель российской демократической партии «ЯБЛОКО»

Владимир Александрович РЫЖКОВ
политик

Ольга Александровна СЕДАКОВА
поэт, прозаик, переводчик

Зоя Феликсовна СВЕТОВА
журналист, правозащитник

Эмилия Эдгардовна СЛАБУНОВА
политик

Любовь Эдуардовна СОБОЛЬ
юрист «Фонда борьбы с коррупцией»

Александр Юрьевич СОЛОВЬЁВ
политик

Олег Николаевич СЫСУЕВ
вице-премьер правительства РФ в 1997-1998 гг.

Лев Михайлович ТИМОФЕЕВ
писатель

Людмила Евгеньевна УЛИЦКАЯ
писатель

Александр Владимирович ЧЕРКАСОВ
председатель Совета Правозащитного центра «Мемориал»

Виктор Анатольевич ШЕНДЕРОВИЧ
писатель

Илья Валерьевич ЯШИН
председатель политсовета движения «Солидарность»,
глава муниципального округа Красносельский

Лучшие люди страны.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5616645.html

Метки: либералы, немцов, пятая колонна, юмор

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