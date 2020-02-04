Лукашенко рассказал о судьбе пропавших директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня впервые прокомментировал громкое дело о пропаже директоров сахарных заводов.
Напомним, как ранее сообщала «Русская Весна», руководители всех четырёх сахарных комбинатов Белоруссии загадочным образом пропали в конце января.
В стране ходили разговоры о том, что они были задержаны силовиками в рамках расследования дел о коррупции, однако официальной информации на этот счёт не поступало.
Сегодня президент Белоруссии подтвердил догадки журналистов и информацию, которую озвучивали осведомлённые источники.
«Такого в Беларуси еще не было. Они (задержанные руководители и сотрудники сахарных комбинатов — прим. РВ) создали в Москве „прокладку“ — торговый дом. Поставили туда своих.
С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке.
Разницу взятками отдавали директорам заводов», — сообщил Лукашенко.
«Я в детали не вникаю. Там попались и с погонами люди… Сказал: всех под метлу в камеру!» — эмоционально добавил белорусский лидер.
По его словам, в ближайшие дни Комитет госбезопасности республики сообщит подробности громкого уголовного дела.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1580804944
,,,Здравия Вам,,,
Значит ТАК…:
_Молодец Лукашенко – Молодец!
Всем ЖУЛИКАМ из “Сахарной-БАНДЫ” – Пришёл П@@@@Ц!
ВСЕХ “сахарных” – За жабры ВЗЯЛИ!ВСЁ жудьё ПОВЯЗАЛИ…
* Жаль,что ЧЛЕНЫ в Москве – этого избежали…
““““““““““““`
Вот ТАК – Лукашенко с ПАРАЗИТАМИ поступает!
это вам НЕ путин…который такИХ…”покрывает”…
В Белоруссии жулики – НА зоны ОТПРАВЛЯЮТся!
А вот в РФ – властью путина – КРЫШУЮТся…
“““““
Гуляет СЛУШОК,что ПОСЛЕ сахарного–ЖУЛЬЯ,
БУДУТ задержаны…и ДРУГИЕ “графья”…
ЧЛЕНОВ и в других отраслях – “ЗА-жабры-ВОЗЬМУТ”…
Даже ТЕХ кого в РБ – “козырными” называют…
* * * * *
_Удачи тебе Белоруссия в Очищении от ПАРАЗИТОВ!
- – - – -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 04-2-20.
это спектакли для голосующих бандерлогов,кто заинтересуется -разьяснения на эту тему есть в сети полно.
Ну, то есть , Беларусь погрязла в воровстве , как и соседи, раз спектакль.
да ,они там наверху разделят барыши и все будет ок или не разделят и тогда будет спектакль с привлечением вышиванок и помпео.Лукашенко крепкий хозяин ,он в конце цепочки сырье -конечный продукт и провел модернизацию НПЗ и сахарных заводов ,деревообрабатывающих в период дружбы.Белоруссы спокойнее и умнее хохлов ,вряд ли полякам удастся их вывести на улицу в июле в период отпусков.Все будет идти сверху ,как и на/в украине в начале ,а потом всегда выходит из под контроля