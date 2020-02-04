Лукашенко рассказал о судьбе пропавших директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня впервые прокомментировал громкое дело о пропаже директоров сахарных заводов.

Напомним, как ранее сообщала «Русская Весна», руководители всех четырёх сахарных комбинатов Белоруссии загадочным образом пропали в конце января.

В стране ходили разговоры о том, что они были задержаны силовиками в рамках расследования дел о коррупции, однако официальной информации на этот счёт не поступало.

Сегодня президент Белоруссии подтвердил догадки журналистов и информацию, которую озвучивали осведомлённые источники.

«Такого в Беларуси еще не было. Они (задержанные руководители и сотрудники сахарных комбинатов — прим. РВ) создали в Москве „прокладку“ — торговый дом. Поставили туда своих.

С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке.

Разницу взятками отдавали директорам заводов», — сообщил Лукашенко.

«Я в детали не вникаю. Там попались и с погонами люди… Сказал: всех под метлу в камеру!» — эмоционально добавил белорусский лидер.

По его словам, в ближайшие дни Комитет госбезопасности республики сообщит подробности громкого уголовного дела.

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