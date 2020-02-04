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Лукашенко рассказал о судьбе пропавших директоров сахарных заводов

11:36. 4 февраля 2020 307 просмотров 4 коммент. Опубликовал:
Лукашенко рассказал о судьбе пропавших директоров сахарных заводов (+ВИДЕО) | Русская весна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня впервые прокомментировал громкое дело о пропаже директоров сахарных заводов.

Напомним, как ранее сообщала «Русская Весна», руководители всех четырёх сахарных комбинатов Белоруссии загадочным образом пропали в конце января.

В стране ходили разговоры о том, что они были задержаны силовиками в рамках расследования дел о коррупции, однако официальной информации на этот счёт не поступало.

Сегодня президент Белоруссии подтвердил догадки журналистов и информацию, которую озвучивали осведомлённые источники.

«Такого в Беларуси еще не было. Они (задержанные руководители и сотрудники сахарных комбинатов — прим. РВ) создали в Москве „прокладку“ — торговый дом. Поставили туда своих.

С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке.

Разницу взятками отдавали директорам заводов», — сообщил Лукашенко.

«Я в детали не вникаю. Там попались и с погонами люди… Сказал: всех под метлу в камеру!» — эмоционально добавил белорусский лидер.

По его словам, в ближайшие дни Комитет госбезопасности республики сообщит подробности громкого уголовного дела.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1580804944

Метки: Новости

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 312 244
    Valeriy Bondarik 4 февраля 2020 в 13:06

    ,,,Здравия Вам,,,

    Значит ТАК…:

    _Молодец Лукашенко – Молодец!
    Всем ЖУЛИКАМ из “Сахарной-БАНДЫ” – Пришёл П@@@@Ц!
    ВСЕХ “сахарных” – За жабры ВЗЯЛИ!ВСЁ жудьё ПОВЯЗАЛИ…
    * Жаль,что ЧЛЕНЫ в Москве – этого избежали…
    ““““““““““““`
    Вот ТАК – Лукашенко с ПАРАЗИТАМИ поступает!
    это вам НЕ путин…который такИХ…”покрывает”…
    В Белоруссии жулики – НА зоны ОТПРАВЛЯЮТся!
    А вот в РФ – властью путина – КРЫШУЮТся…
    “““““
    Гуляет СЛУШОК,что ПОСЛЕ сахарного–ЖУЛЬЯ,
    БУДУТ задержаны…и ДРУГИЕ “графья”…
    ЧЛЕНОВ и в других отраслях – “ЗА-жабры-ВОЗЬМУТ”…
    Даже ТЕХ кого в РБ – “козырными” называют…
    * * * * *
    _Удачи тебе Белоруссия в Очищении от ПАРАЗИТОВ!

    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 04-2-20.

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    2
  • 6320 4886
    марина 4 февраля 2020 в 13:35

    это спектакли для голосующих бандерлогов,кто заинтересуется -разьяснения на эту тему есть в сети полно.

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    • 8001 7315
      жора шаповмарина 4 февраля 2020 в 13:43

      Ну, то есть , Беларусь погрязла в воровстве , как и соседи, раз спектакль.

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      • 6320 4886
        маринажора шапов 4 февраля 2020 в 14:01

        да ,они там наверху разделят барыши и все будет ок или не разделят и тогда будет спектакль с привлечением вышиванок и помпео.Лукашенко крепкий хозяин ,он в конце цепочки сырье -конечный продукт и провел модернизацию НПЗ и сахарных заводов ,деревообрабатывающих в период дружбы.Белоруссы спокойнее и умнее хохлов ,вряд ли полякам удастся их вывести на улицу в июле в период отпусков.Все будет идти сверху ,как и на/в украине в начале ,а потом всегда выходит из под контроля

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