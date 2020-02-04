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Как в Германии выращивают картофель

17:02. 4 февраля 2020 271 просмотр 5 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_kAj8Y70Ydo

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 1773 1025
    Моль 4 февраля 2020 в 17:55

    Страна-победитель. А мы в оккупации на данный момент. Лес и газ вывозятся в Китай, нефть в Европу.

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  • 2845 2401
    Женечка 4 февраля 2020 в 18:28

    Немцы взяли на вооружение “Незнайку в Солнечном городе” глава “Циркулина и Планетарка”.
    У наших же закрепилась другая детская книжка Носова “Незнайка на Луне”.

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  • 4569 3439
    Oleg 4 февраля 2020 в 19:02

    В поисковике наберите “как получить с одной сотки тонну картофеля”.

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  • 860 742
    Фёдор 4 февраля 2020 в 19:17

    Картинка из 2000-х (когда сельские жители выращивали в массовом порядке картофель, чеснок,лук, морковь и т.д. на продажу, потому что это скупали и по неплохой цене. Сейчас продать большая проблема вот и выращивают только для себя. ). В сентябре заехали десяток КАМАЗов с прицепами из Ростова, по сёлам скупают картофель, за 2 дня загрузились. Спрашиваю куда картошку повезёте? Ответ пока в Ростов, а может как в прошлый раз неразгружаясь в Германию. А назад что? А от туда ихнюю картошку. Как говорится комментарии излишни. Зато сейчас какой только нет в супермаркетах- израильская, египетская, турецкая только трудно увидеть российскую.

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