Как в Германии выращивают картофель

...с чем столкнулись фермеры Германии и других стран, аналогично... добавлении к корму ГМ-картофеля[2], итальянскими коллегами -...и куры больше не выращивались на открытом поле или... надоев животных дополнительно прикармливают как высокобелковыми прикормками - соей,...
... учётом сложных процентов! Ни о каком минимально необходимом оживлении в промышленности... и оборудование, но даже элементарно выращиватькартофель, морковь и чеснок! Это приговор... путь, по которому прошли США, Германия, Япония, Великобритания, Южная Корея и...
..., проявляется уже при Бисмарке в Германии, и с начала ХХ века... хозяйства. Такой рынок выгоден, как приработок, как подсобный промысел: даже если на..., заготавливали кедровые орехи. На огороде выращиваликартофель, репу, лук, горох, рожь, коноплю...
...урожайность, как следствие много много денег у того кто выращивает ГМО ...ГМ-культур.• Германия, Швеция и Чехия одобрили для выращивания ГМ картофель.• Правительство...Америка широко использует и выращивает ГМ-культуры.• Как упоминалось выше, Таиланд поочередно...
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...растений. Плодородие, как биохимическая самодостаточность почвы...биоэнергетики. Академия естествознания Германии «Leopoldina» опубликовала исследования...–25%, сахарной свёклы, картофеля – на 25–30%,...сажай и выращивай. Некоторые страны Европы выращивают немало....
Фрейдовский принцип удовольствия является ведущим принципом поведения маленького ребенка, адлеровский принцип могущества-подростка, а стремление к смыслу является ведущим принципом поведения зрелой личности.
Страна-победитель. А мы в оккупации на данный момент. Лес и газ вывозятся в Китай, нефть в Европу.
Слава КПСС!
Немцы взяли на вооружение “Незнайку в Солнечном городе” глава “Циркулина и Планетарка”.
У наших же закрепилась другая детская книжка Носова “Незнайка на Луне”.
В поисковике наберите “как получить с одной сотки тонну картофеля”.
Картинка из 2000-х (когда сельские жители выращивали в массовом порядке картофель, чеснок,лук, морковь и т.д. на продажу, потому что это скупали и по неплохой цене. Сейчас продать большая проблема вот и выращивают только для себя. ). В сентябре заехали десяток КАМАЗов с прицепами из Ростова, по сёлам скупают картофель, за 2 дня загрузились. Спрашиваю куда картошку повезёте? Ответ пока в Ростов, а может как в прошлый раз неразгружаясь в Германию. А назад что? А от туда ихнюю картошку. Как говорится комментарии излишни. Зато сейчас какой только нет в супермаркетах- израильская, египетская, турецкая только трудно увидеть российскую.