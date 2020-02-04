Каганат остается без европейских вассалов.

В 777–792 гг. в Дунайской Болгарии правил Чубеки каган Кардам-хан.

792 г. Кардам-хан разгромил византийцев, и Византия вынуждена была возобновить плату дани.

В 791 г. франки напали на аваров, в нападении участвовали и славянские отряды, в том числе карантанцы (предположительно, одни из предков словенцев и хорватов). Войска под руководством Карла Великого овладели пограничными аварскими укреплениями в низовьях реки Раба. Войска, возглавляемые сыном Карла – Пипином, двинулись из Фриульской низменности и, достигнув верховьев реки Савы, захватили здесь аварский хринг (укрепленный населенный пункт).

В 795 г. Тудун (от тюркского «тутук\\наместник») пытался заключить мир с франками, приняв христианство. Но в 796 г. Авари каганат пал.

Почти вся аварская знать погибла. Авары долго не смирялись с поражением. В 797 г. они восстали, и франки вынуждены были повторить поход, вновь увенчавшийся успехом. В конце 797 г. аварские послы опять присягнули на верность Карлу Великому.

Были и другие восстания авар против франкского владычества: в 799 г., в 802 г. были убиты франкские должностные лица. Отдельные выступления аваров против франков имели место вплоть до 803 г.

В 802–814 гг. Чубеки каганом был Крум-хан.

Он включился в войну против франков и напал на них. В 803–804 гг. Крум-хан освободил все аварские земли до Среднего Дуная. Но Чубеки каган и не думал о восстановлении Авари каганата. К 805 г. Болгария завладела восточной частью каганата, немногим ранее западную часть каганата заняли франки. Новая граница между франками и болгарами прошла по среднему Дунаю.

После разгрома франками Авари каганов в 805 г. на первый план вышли Шими каганы.

В 807 г. Византия вторглась во владения Чубеки каганов. В 808 г. Крум-хан взял Средец. В 811 г. Византия вновь вторглась во владения Чубеки каганов, но их армия была разбита, а император Никофор был убит. В 812–813 гг. Крум-хан взял города Девельд, Мисимврия, штурмом овладел Андрианополем и дошел до Константинополя. В 814 г. Крум-хан скончался под стенами Константинополя.

Чубеки каганом в 814–831 гг. был Омуртаг-хан. Разгром франками Авари кагата не прошло без последствий. В сложившейся ситуации хазарский каган назначает хана волжских булгар Алмуша Кинадар каганом с целью восстановления суверенитета Хазарского каганата на бывших землях Авари каганата.

В 827 г. Омуртаг-хан начал боевые действия против франкского императора Людовика. В 831–836 гг. правил Чубеки каган Баламир-хан сын Омуртаг-хана.

В 833 г. началось правление Шими кагана Маймир-хана Первого, известного в классической истории как «правитель Великоморавского государства».

В 837–856 гг. правил Чубеки каган Пресиан-хан.

В 843 г. король Людовик Немецкий свергнул Шими кагана Маймир-хана Первого. На трон он возвел племянника Шими кагана Маймира-Ростислава, который правил в 846–870 гг.

В 850–929 гг. правил в Волжской Булгарии Алмуш ибн Чилка.

Маймир-Ростислав в 853 г. договорился с Чубеки каганом о взаимопомощи. В ответ, в 855 г., Людовик Немецкий организовал поход в Шими каганат, но успеха не добился.

В этом же году Улуг каган Авари ганваса перевез мертвое тело Маймир-хана Первого для захоронения в северную столицу Шамбату (другие названия: Шам-кирс; Шам-киръйэ – так называлось в древности это место, затем тут возник город Киев).

Родичи Маймир-хана были переселены в Белозерье. Историки расходятся во мнениях об этимологии слова Синеус. Марат Аджи, к примеру, отнес это слово к заимствованиям из германских языков и читает как «Seine Use\\Синиус» и переводит в значении «Его родные». Мы предполагаем, что само слово является испорченной калькой тюркского слова «Жинес=Зинес» со значением «народ; родные; потомки». Родные Маймир-хана (германское произношение титула которого «Ру(г) рик(с)\\Рюрик» со значением «император ругов (поляков)» были заселены в Белозерье.

Слово «Трувор» Марад Аджи относит по происхождению к германизму «Der War\\Трувор» со значением «воины его». Они были поселены в Старой Ладоге. Именно с этой истории, как мы полагаем, ведут начало летописные предания о призвании варягов к властвованию на Руси. Однако, читатели должны знать, что само слово «варяг» восходит к тюркскому композиту «авари+ ги» со значением «переселенец, кочевник, народ не имеющий постоянного места проживания», то есть авары! По нашему мнению, слово «Трувор» тоже имеет тюркское происхождение и является калькой слова «Тру+ (а)вар» со значением «законник из аваров».

В 856–880 гг. правил Чубеки каган Борис-хан сын Пресиан-хана. В 861 г. Хазарию посетило византийское посольство, возглавляемое Константином Философом (св. Кириллом). В 880 г. Борис-хан крестился по Византийскому обряду и принял имя Михаил. Так Чубеки каганы перестали быть вассалами Авари ганваса и образовалось самостоятельное Болгарское царство, первым царем которой и был Михаил (бывший Борис-хан).

В 869 г. Людовик Немецкий предпринял новый поход, и в 870 г. основные владения Шими каганата стали провинцией Восточно-Франкского королевства. Хотя Святополк, удельный князь Нитрани, в 847 г. и восстановил власть Шими каганата, но в 885 г. крестился по католическому обряду, и Шими каганат отпал от Авари ганваса.

Вениамин ибн Манахем правил в 880–921 гг.

В 889 г. чудь-словены-меря-кривичи изгнали потомков Шими каганов за море. Правителем у этих народов и вассалом Улуг кагана, по всей видимости, стал Аск аль Дадир, служивший до этого «хаттад»-ом (писцом) Билярского пасеха (наместника). Приставка имени «Аль Дадир» переводится в значении «осуществляющий правду Бога и претворяющий ее в жизнь».

В 892 г. пошел Аск аль Дадир войной на греков.

В 895 г. Кинадар каган Арпад приступил к своим обязанностям по усмирению от имени Авари ганваса племен и народов.

В 896 г. началось «обретение Родины» войсками Кинадар кагана Арпад-хана. В 904–907 гг. Арпад хан единолично правил мадьярами в междуречье Днестра и Прута.

В 906 г. Кинадар каган Арпад-хан разгромил Великоморавскую державу и переселил мадъяр на земли между Тисой и Дунаем.

В этом же году жители Далмации изъявили желание принять подданство Кинадар каганата, и началась война с Генрихом Первым Птицеловом. В 907 г. Арпад-хан переселил часть славян в Чешскую долину, остальные остались под властью его вассалов Пржемысловичей.

5 июля 907 г. Арпад-хан под Братиславой нанес поражение баварскому войску, от власти франков были полностью освобождена «Восточная марка» (так франки назвали земли Авари каганата).

В 907 г. умер Кинадар каган Арпад-хан.

В Волжской Булгарии в 930–950 гг. правил Ахмад ибн Ягфар. Это его суннитское имя. Шиитское его имя звучало так – «Алмуш ибн Чилка». По запискам секретаря арабской миссии Ибн Фадлана в Волжскую Булгарию, к вассалу Авари ганваса, мы знаем, что Алмуш, приняв ислам суннитского толка, изменил свое имя с Алмуша на Ахмад, а имя своего отца – с Чилки на Ягфар. Что подтверждается и текстом перстня

печатки из городища Болгар.

Транскрипция: «Игфр Алаг (а)гнз Члгата».

Перевод на русский язык: «Ягфар (он) помазанник божий князь Чилка-ата». (Чилка-ата – имя отца Алмуш-хана. Богослов экспедиции Ибн Фадлана дал ему новое имя Ягфар. В соответствии с записью в шэжэрэ башкир-юрматинцев могила Чилка-аты находится у речки Каран-Елга в долине реки Мензеля).

В 943–967 гг. правил Улуг каган Иосиф ибн Виниамин.

В 947 г. Кинадар каган Геза принял крещение по католическому обряду, и его владения стали самостоятельным Венгерским королевством. Это был последний вассал, отпавший от Авари ганваса.

Итак, 947 год известен как последний, условно принимаемый год общей истории гуннов, аваров, хазар и европейских народов – франков, испанцев, итальянцев, германцев, поляков, дунайских болгар, венгров и других.

Дальнейшая история, по нашему мнению, может быть рассмотрена как история взаимоотношений бывших конфедератов государств гуннов, авар и хазар с наследниками их бывших метрополий: Хазарским каганатом, Дешти Кипчаком, Золотой Ордой, Московским Великим княжеством, Московским царством и Российской империей.

Особняком остаются взаимоотношения европейских государств с другими наследниками гуннов-аваров-хазар – Сельджукским государством и Оттоманской империей.

Мы в своих публикациях не будем подробно рассматривать турецко-европейские отношения.

Что же переняли европейские народы у гуннов, аваров и хазар? Кратко сформулировать это можно так:

1. Ученик манихейского богослова Фавоса (башкиры, как видно по дошедшим до наших дней фетвам на кумбазах, называли его «Зэнгел ага\\Чернокожий государственный деятель») Блаженный Августин (Аврелий Августин) стал отцом европейской философии, музыковедения, теории государства и права, теологии.

2. Историки Павел Дьякон и Иордан, гунны по происхождению, положили начало европейской историографии и музыковедения.

3. Именно под патронажем гуннских правителей была создана основа права европейских народов – «Салическая правда».

4. Все государственные образования европейских народов в свое время возглавлялись вассальными правителями гуннского, аварского и хазарского каганатов.

5. Во всех европейских странах утвердилась тюркская система власти, то есть верховный правитель и его вассалы (министры), а не римско-византийская система соправителей-императоров.

Источник: https://lektsia.com/13x30bd.html