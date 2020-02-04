Ищенко рассказал о тупике, в который загнал себя обозлившийся на Россию Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, решивший путем конфронтации с Россией добиться более выгодных условий, оказался в тупике. Сейчас он уже не может пойти обратно на сближение с Москвой, поскольку против него выступят собственные элиты, заявил политолог Ростислав Ищенко.

Лидер РБ попытался надавить на Кремль, для это он провел масштабные кадровые перестановки в управленческом аппарате. Новые политики являются сторонниками прозападного курса. Если Лукашенко захочет «сдать назад», наладив диалог с Россией, ему вновь придется провести перестановки на ключевых руководящих должностях.

«Боюсь, что скорее государственный аппарат поменяет Лукашенко, чем он поменяет свой государственный аппарат. Я не думаю, что он до такой степени сейчас уже контролирует руководящие структуры, как он сам думает», — отметил Ищенко.

По словам эксперта, поворотный момент в судьбе Лукашенко может произойти, когда он окажется в положении бывшего президента Украины Януковича. Последний оказался не нужен Западу, а пророссийские силы не были готовы его защитить.

Дмитрий Грушевский

Источник: http://voicesevas.ru/news/49775-ischenko-rasskazal-o-tupike-v-kotoryy-zagnal-sebya-obozlivshiysya-na-rossiyu-lukashenko.html