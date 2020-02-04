«Эхо Москвы» под руководством Венедиктова поощряет русофобию.

На сайте радиостанции «Эхо Москвы» разместили статью Андрея Иларионова «Хрущев — Сталину: война начнется послезавтра». Автор публикации после побега из России осел в Штатах, устроившись на работу в Центр глобальной свободы и процветания вашингтонского Института Катона.

Бывший советник российского президента (с 2000 по 2005 гг.), как ранее сообщил бывший вице-президент ЮКОСа по правовым вопросам Дэвид Годфри, за щедрую оплату лжесвидетельствовал в арбитражном суде Гааги в пользу Михаила Ходорковского. Получил крупную взятку и свалил из России.

Теперь это жалкое подобие человека гадит в медиапространстве, публикуя антироссийские материалы на радость западных спонсоров.

Иларионов обвиняет Сталина в том, что тот заранее знал о нападении Гитлера. Мало того, он якобы сам планировал напасть на Европу.

Бредовые измышления Иларионова основаны на фрагменте интервью сына Никиты Хрущева журналисту Дмитрию Гордону (2008 год) и книге Марка Солонина «23 июня. День «М». Перебежчик не обратил внимание на путаницу в показаниях, данных Хрущевым-младшим, ведь перед ним стояла определенная цель – очернить СССР, обвинив его руководство в агрессии.

Важный момент: сын Хрущева, как и автор статьи, проживает в Штатах. Солонин – в Эстонии. Люди, пытающиеся обвинить советское руководство в подготовке к войне, пытаются реабилитировать нацистскую идеологию. Это играет на руку руководству тех стран, что стремятся очернить нашу страну, позволить Западу переписать историю себе в угоду. И не забывайте про требование репараций по надуманным основаниям.

Радиостанция «Эхо Москвы» играет на вражеском поле и против России. Главреда Алексея Венедиктова и его сотрудников постоянно что-то не устраивает в нашей истории: то «эховцы» предлагают отказаться от термина «Великая Отечественная война», то оскорбляют ветеранов ВОВ и патриотически настроенных граждан, пытаясь реабилитировать нацизм.

Либеральный писатель и постоянный колумнист «Эха» Дмитрий Быков, страдающий от ожирения и ненависти к истории, называет Адольфа Гитлера «освободителем России», генерала Власова – «замечательным» человеком, а ВОВ – «российской гражданской войной сороковых годов».

Быкову подпевает Латынина, утверждающая, что гитлеровские войска не собирались штурмовать Ленинград, а Венедиктов прошлой осенью выпускает журнал «Дилетант», посвященный пакту Молотова-Риббентропа. На обложке скандального номера размещена карикатура брачующихся Сталина и Гитлера. Главред «Эха» пытался убедить читателей, что советский лидер якобы договорился с нацистской мразью о разделе Европы.

Вывод: Венечка та еще мразь, как и колумнисты его радиостанции. Если бы Советский Союз проиграл нацистскому отродью, то Венедиктова, Быкова, Латынину, Иларионова и прочих уродцев пустили бы на абажуры и перчатки.

Источник: https://oko-planet.su/politik/politiklist/561621-eho-moskvy-pod-rukovodstvom-venediktova-pooschryaet-rusofobiyu.html