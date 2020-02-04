Е.Ю.Спицын и Н.Н.Платошкин на канале Россия-24. “5-я студия. О предвыборной клоунаде в США”

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1UJkn7TUUpg
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Стоящего неподвижно обходят; довольный собой — потерян. Ни в творчестве, ни в переживаниях нельзя довольствоваться достигнутым, каждый день, каждый час требуют от нас новых свершений.
— Виктор Франкл
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