Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Е.Ю.Спицын и Н.Н.Платошкин на канале Россия-24. “5-я студия. О предвыборной клоунаде в США”

20:40. 4 февраля 2020 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1UJkn7TUUpg

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Е.Ю.Спицын, Н.Н.Платошкин и В.Л.Жарихин на канале Россия-24. "Окна. Венесуэльский гамбит"
#МПГУ #Спицын #Платошкин #ЭкспертыМПГУ #СМИ #Жарихин
Е.Ю.Спицын на канале Россия-24 в программе "Окна. Треугольник Китай - Россия - США"
#МПГУ #Спицын #СМИ #ЭкспертыМПГУ #Платошкин
Е.Ю.Спицын на канале Россия-24 в программе "Окна. О Трампе и Курилах"
#МПГУ #Спицын #СМИ #ЭкспертыМПГУ #Платошкин #Хазин
Е.Ю.Спицын на канале Россия-24 в программе "Окна. Об "Акте Злуки", переговорах и дипотношениях"
#МПГУ #Спицын #СМИ #ЭкспертыМПГУ #Платошкин
Е.Ю.Спицын, Н.Н.Платошкин и Н.В.Стариков на канале России-24. "Окна. О провале саммита G7"
#МПГУ #Спицын #Стариков #Платошкин #СМИ #ЭкспертыМПГУ #G7
Новости Украины и Новороссии 16 апреля 2019
....Спицын, Н.Н.Платошкин и Н.В.Стариков на канале Россия-....Спицын, Н.Н.Платошкин и Н.В.Стариков на канале Россия...-24. "Окна. Ахметова мы тоже могли нагнуть" #МПГУ #Спицын... #Эксперты МПГУ #СМИ #Платошкин #Стариков К оглавлению...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)