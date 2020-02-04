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Дмитрий Перетолчин. Вадим Ловчиков. Анализ капитализма. Часть II

13:46. 4 февраля 2020 63 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/0Xk9isfInuo

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 8953 3821
    BlackCat 4 февраля 2020 в 15:52

    Если бы не было капитализма – не было бы работы у Серого да Владимира.
    Да и интернет едва ли был бы, тем же советским гражданам он не был нужен.
    Как и нечего было бы обсуждать, ибо в случае чего к стенке на расстрел.
    Владимир снова не подумал.

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  • 8953 3821
    BlackCat 4 февраля 2020 в 15:56

    День ТВ – обиталище разномастных пропагандистов, от умеренных сказочников, до откровенных антироссийски настроенных авторов.

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