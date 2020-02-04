Дмитрий Перетолчин. Вадим Ловчиков. Анализ капитализма. Часть II

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Если бы не было капитализма – не было бы работы у Серого да Владимира.
Да и интернет едва ли был бы, тем же советским гражданам он не был нужен.
Как и нечего было бы обсуждать, ибо в случае чего к стенке на расстрел.
Владимир снова не подумал.
День ТВ – обиталище разномастных пропагандистов, от умеренных сказочников, до откровенных антироссийски настроенных авторов.