Дмитрий Перетолчин. Вадим Ловчиков. Анализ капитализма. Часть I
13:45. 4 февраля 2020 68 просмотров Нет комментариев Опубликовал: Владимир
Источник: https://youtu.be/uHHy5pkkXTQ
Источник: https://youtu.be/uHHy5pkkXTQ
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Пусть кто-то другой будет злым, коварным, жестоким, а вы будьте людьми добрыми, отзывчивыми, трудящимися в радость. Пусть зло (если оно необходимо) гнездится в других людях, но не в вас.