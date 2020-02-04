9 миллионов смертей: Роспотребнадзор дал советы, как избежать рака
4 февраля — Всемирный день борьбы против рака, он учреждён в 2005 году Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями. Цель проведения Всемирного дня — акцентирование внимания общественности на глобальных проблемах, связанных с онкологическими заболеваниями, повышение осведомлённости населения о подходах к их профилактике, раннему выявлению и лечению.
В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации населению по профилактике онкологических заболеваний. Соответствующая памятка обнародована пресс-службой ведомства.
Что такое рак?
Рак — общий термин для онкологических заболеваний, характеризуется быстрым неконтролируемым развитием клеток, которые образуют опухоль.
Онкологические заболевания — это общее название большой группы болезней, которые могут поражать любую часть организма. Используются также такие понятия, как злокачественные опухоли и новообразования.
Одним из характерных признаков новообразования является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ и способных проникать в близлежащие части тела и распространяться в другие органы. Этот процесс называется метастазом. Метастазы являются основной причиной смерти от рака.
Наиболее распространёнными видами рака являются:
► рак лёгких (2,09 млн случаев смерти);
► рак молочной железы (2,09 млн случаев);
► рак толстой и прямой кишки (1,80 млн случаев);
► рак предстательной железы (1,28 млн случаев);
► рак кожи (не меланомный) (1,04 млн случаев);
► рак желудка (1,03 млн случаев).
Что вызывает рак?
Рак возникает в результате преобразования нормальных клеток в опухолевые клетки в ходе многоэтапного процесса, в котором предраковое поражение переходит в злокачественную опухоль. Эти изменения происходят в результате взаимодействия между генетическими факторами человека и тремя категориями внешних факторов, включающих:
— физические канцерогены, такие как ультрафиолетовое и ионизирующее излучение;
— химические канцерогены, такие как асбест, компоненты табачного дыма, афлатоксины (загрязнители пищевых продуктов) и мышьяк (загрязнитель питьевой воды);
— биологические канцерогены, такие как инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или паразитами.
Mepы пpoфилaктики
Pиcк вoзникнoвeния paкoвых зaбoлeвaний ecть y вceх, c вoзpacтoм oн yвeличивaeтcя. В ocoбeннocти внимaтeльными дoлжны быть люди, чьи poдcтвeнники имeли oнкoлoгичecкиe зaбoлeвaния. Вaжнeйшиe мepы пpoфилaктики вoзникнoвeния oпyхoли — coблюдeниe здopoвoгo oбpaзa жизни и peгyляpнoe oбcлeдoвaниe.
Здopoвый oбpaз жизни: физичecкaя aктивнocть, yпoтpeблeниe оптимального количества oвoщeй и фpyктoв, сoблюдeниe peжимa cнa и бoдpcтвoвaния дeйcтвитeльнo cнижaют pиcк paзвития paкoвых зaбoлeвaний. Oтcyтcтвиe вpeдных пpивычeк (кypeниe, алкоголь) тoжe пoвышaeт вepoятнocть ocтaтьcя здopoвым.
Пpививки oт oнкoгeнных виpycoв пoзвoляют opгaнизмy yничтoжить пoпaвшиe в нeгo виpycныe чacтицы. Ecли виpyc нe cмoг зapaзить хoзяинa, тo и paк oн вызвaть тoжe нe cмoжeт. Пoэтoмy пpививкaми oт виpycoв, cпocoбных вызывaть paк, нe cтoит пpeнeбpeгaть.
K coжaлeнию, дaжe coблюдeниe здopoвoгo oбpaзa жизни нe гapaнтиpyeт oтcyтcтвия oпyхoлeй. Пoэтoмy нeoбхoдимo peгyляpнo пpoхoдить oбcлeдoвaниe. Oбнapyжeнный нa paнних cтaдиях paк лeгкo вылeчить, a вoт нeзaмeчeнный вoвpeмя paк дeйcтвитeльнo мoжeт cтaть cмepтным пpигoвopoм.
Питание и профилактика онкологических заболеваний
Около 30% всех случаев онкозаболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя.
В 2015 году Международное агентство по изучению рака (МАИР) заявило, что чрезмерное потребление красного мяса и мясной продукции из красного мяса повышает риск развития колоректального рака. Также на развитие онкозаболеваний влияет употребление продуктов глубокой переработки — это колбасы, наггетсы, пицца и другие.
С ожирением и избыточной массой тела связано развитие новообразований в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках.
Для профилактики онкологических заболеваний следует отказаться от курения и алкоголя, снизить количество красного мяса в рационе или заменить его мясом птицы или рыбой. Согласно исследованиям, употребление рыбьего жира может снижать риск возникновения новообразований. Больше есть овощей и фруктов, так как пищевые волокна обладают онкопротективным эффектом.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1580785783