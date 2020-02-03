Вурдалак Гейтс открыто заявил, что современные вакцины стерилизуют привитое население

2

***

Давно не слушал живую английскую речь (), но предшествующего опыта хватило, чтобы понять следующее:Билл Гейтс, спекулируя на лживом тезисе будто СО– наиважнейший фактор якобы глобального потепления – открытым текстом, сам лично заявил, что разрабатываемые его и другими „благотворительными” фондами вакцины способствуют… снижению численности населения в прививаемых странах!Какое ещё нужно доказательство защитникамвакцин? Вы что защищаетездоровье граждан или их стерилизацию?!!Спасибо коллегеза ссылку на ролик.