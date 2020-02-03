Вурдалак Гейтс открыто заявил, что современные вакцины стерилизуют привитое население
10:24. 3 февраля 2020 410 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Давно не слушал живую английскую речь (ибо эта мова вызывает отвращение), но предшествующего опыта хватило, чтобы понять следующее:.
Билл Гейтс, спекулируя на лживом тезисе будто СО2 – наиважнейший фактор якобы глобального потепления – открытым текстом, сам лично заявил, что разрабатываемые его и другими „благотворительными” фондами вакцины способствуют… снижению численности населения в прививаемых странах!
Какое ещё нужно доказательство защитникам современных вакцин? Вы что защищаете: здоровье граждан или их стерилизацию?!!
Спасибо коллеге veter_v_marte за ссылку на ролик.
Билл Гейтс, спекулируя на лживом тезисе будто СО2 – наиважнейший фактор якобы глобального потепления – открытым текстом, сам лично заявил, что разрабатываемые его и другими „благотворительными” фондами вакцины способствуют… снижению численности населения в прививаемых странах!
Какое ещё нужно доказательство защитникам современных вакцин? Вы что защищаете: здоровье граждан или их стерилизацию?!!
Спасибо коллеге veter_v_marte за ссылку на ролик.
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В интересное время живём. Вся нечисть будто сывороткой правды укололась…
Или уже совсем ничего не боятся, ни Бога, ни чёрта. Или совсем рехнулись…