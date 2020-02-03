Главная » Невероятное в мире

Вурдалак Гейтс открыто заявил, что современные вакцины стерилизуют привитое население

10:24. 3 февраля 2020 410 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Давно не слушал живую английскую речь (ибо эта мова вызывает отвращение), но предшествующего опыта хватило, чтобы понять следующее:

Билл Гейтс, спекулируя на лживом тезисе будто СО2 – наиважнейший фактор якобы глобального потепления – открытым текстом, сам лично заявил, что разрабатываемые его и другими „благотворительными” фондами вакцины способствуют… снижению численности населения в прививаемых странах!

Какое ещё нужно доказательство защитникам современных вакцин? Вы что защищаете: здоровье граждан или их стерилизацию?!!





Спасибо коллеге veter_v_marte за ссылку на ролик.


***
.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4868098.html

Метки: вакцина, глобализация, ложь, народ, прививки

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:


Один комментарий » Оставить комментарий


  • 9371 7287
    Павел 3 февраля 2020 в 13:09

    В интересное время живём. Вся нечисть будто сывороткой правды укололась…
    Или уже совсем ничего не боятся, ни Бога, ни чёрта. Или совсем рехнулись…

    Ответить
    3

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)