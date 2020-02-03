Ученые нашли лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус.
14:14. 3 февраля 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал: BlackCat
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ученые из шанхайского фармакологического института китайской академии наук и института вирусологии Уханя обнаружили, что лекарство китайской медицины под названием Shuanghuanglian Koufuye может сдерживать коронавирус, передает агентство Синьхуа.
В состав препарата входит японская жимолость, шлемник байкальский и форсайтия повислая. В китайской медицине считается, что эти три вещества помогают устранить жар, вывести токсины, очистить человека снаружи и изнутри. Согласно современным исследованиям, Shuanghuanglian Koufuye обладает широкими противовирусными и антибактериальными свойствами, а также повышает иммунную функцию организма.
В 2003 году исследователи шанхайского фармакологического института обнаружили, что Shuanghuanglian Koufuye может бороться с атипичной пневмонией. После этого они более 10 лет продолжали изучать эффективность препарата в борьбе с рядом вирусов гриппа (H7N9, H1N1, H5N1), тяжелым острым респираторным синдромом и ближневосточным респираторным синдромом. Во всех случаях он показал очевидный противовирусный эффект.
Источник: https://ria.ru/20200131/1564124501.html