Убиенная правда

День в Израиле, посвящённый освобождению Красной армией концлагеря Освенцим, вновь разделил мир.

На победителей и коллаборационистов, на жертв и преступников, на праведников и лжецов. Глядя на церемонию, охватывает чувство гордости за тех, кто выжил, за тех, кто освобождал. Читая европейскую прессу, освещающую это мероприятие, хочется плакать. Плакать от вранья, от попыток переписать историю и представить палачей жертвами.

Зеленский приезжает в Израиль, но не идёт к памятнику жертвам холокоста, а лицемерно заявляет, что уступил место ветеранам.

Что это? Невежество или страх перед теми, кто ждёт его на родине с лозунгами нацистов на плакатах? Этим он оскорбил не только гостей из других государств, но и сам Израиль, для которого этот день священен.

Президент Зеленский идёт к Стене Плача, и вместо того, чтобы, как еврей, прикоснуться рукой к священным камням и помолчать в память о своём древнем народе, он молится за Украину. Так он сам написал в своих социальных сетях, не понимая, вероятно, что кощунствует. Интересно, сказал ли он при этом «Слава Украине! »? Может, он стесняется своего еврейства?

Хотя чему удивляться? Пока президент Украины гуляет по Израилю, словно в гастрольном туре, Telegram-каналы публикуют письмо главного раввина Украины Моше Реувен Асмана с просьбой присвоить звание «Праведника народов мира» митрополиту Андрею Шептицкому. Напомню, это тот самый Шептицкий, который дал «божественное благословение» ОУН-УПА* на уничтожение евреев и коммунистов.

Доведённое до абсолюта самомнение в превосходстве собственной «украино-нацистской» расы — только так можно объяснить этот оскорбительный шаг.

А вот немецкие СМИ вообще задались целью превратить мероприятия в Израиле в антироссийский форум. Немецкий крупный медиаресурс n-tv, имеющий в своём наборе всё, от телевидения и радио до онлайн-версии, напечатал почти накануне приезда президента России в Израиль двусмысленную статью под провокационным заголовком «Как Путин пытается переписать историю». В длинном тексте европейскому читателю внушают мысль о том, что в трагедии Освенцима преступниками были две стороны — гитлеровская Германия и Советский Союз. Именно по этой причине Путин сделал всё, чтобы не дать выступить на мероприятиях президенту Польши Анджею Дуде, пишет n-tv. Дальше — больше.

Идёт набор фальшивок, граничащих с преступной попыткой диффамации России и её лидера. Например, утверждается, что это не государство Израиль проводит мероприятия памяти, а некий русский олигарх, близкий Путину.

Следовательно, делают выводы авторы, запрет выступить польскому президенту — это дело рук «страшной России».

Достаточно объёмный текст представляет собой блестящий букет штампов, фейков и выдуманных историй антироссийского, антисоветского толка. Стоит отметить, что подача этих фейков делается продуманно как с психологической, так и с юридической точки зрения. Например, авторы пишут, что некие сотрудники музея Яд Вашем считают отказ польскому президенту в выступлении интригами и вмешательством Путина и называют это «капитуляцией». При этом никаких конкретных фактов вмешательства не называется, а все собеседники оказываются анонимами. Хайли лайкли в чистом виде.

Казалось бы, зачем Германии ввязываться в спор об истории, где сама Германия играет самую зловещую, мрачную роль? Причин несколько. Во-первых, определённая часть немецкой политической элиты кровно заинтересована в том, чтобы «пнуть» Россию. Показать всему миру, что, мол, не так уж и виновата Германия. Перенести тяжесть спора и обвинений в развязывании, ведении войны и холокосте на Россию и, таким образом, возложить часть ответственности на других.

Во-вторых, многих в Германии вполне устраивает ситуация, в которой конфликтуют как раз те страны, которые традиционно считаются тут противниками Германии, — Польша и Россия. Да ещё и Украина подвернулась, с её президентом, который вроде еврей, но говорит-то нацистскими лозунгами. Правда, надо отдать должное официальным немецким лицам, которые не стали вмешиваться в споры и обсуждение вопроса о том, кто имеет право выступить на Дне памяти в Израиле.

И ещё — об открытии памятника блокадникам в Израиле. Это очень символично, когда страна, которая веками чтит память блокады крепости Масада, открывает памятник блокадникам Ленинграда. Израиль мудро показывает, что чтит память своих героев и отдаёт дань памяти тем, кто погиб или пережил блокаду Ленинграда. И те, и другие в определённом смысле праведники, потому что умерли за свой народ.

Жаль, что Владимир Зеленский упустил такую возможность стать праведником. Он изо всех сил старается быть неевреем, отсюда его риторика и клятвы верности в форме бандеровских лозунгов.

Владимир Александрович, когда к вам придут с криком: «За сколько гривен, ж…, продался? » — это не спасёт. Вы не первый, кто думает, что отказ от принципов своих предков, отказ от веры может спасти. И сами не спасётесь, и страну погубите.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Обложка: Фото из альбома к материалу Открытие монумента в честь жителей и защитников блокадного Ленинграда «Свеча памяти»

Источник: https://nstarikov.ru/ubiennaja-pravda-112866