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«Святые девяностые». Часть 5. 1995. Землетрясение в Нефтегорске

10:25. 3 февраля 2020 173 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Землетрясение в Нефтегорске — катастрофическое землетрясение магнитудой 7,6, произошедшее ночью в воскресенье 28 мая 1995 в 1:04 местного времени на острове Сахалин. Оно полностью разрушило посёлок Нефтегорск всего за 17 секунд. Это была вторая крупная природная катастрофа на территории Сахалинской области после обрушившегося на Северо-Курильск цунами в 1952 году
По данным МЧС России, на территории, попавшей в зону бедствия (около 1482 квадратных километров) проживало 55400 человек. Из 3197 жителей посёлка Нефтегорск погибло 2040 человек, а экономический ущерб определён в размере около двух триллионов неденоминированных рублей.
Было принято решение Нефтегорск не восстанавливать, а переселить уцелевших его жителей в другие населённые пункты Сахалинской области, прежде всего в Оху, Ноглики и Южно-Сахалинск.
31 мая 1995 года в России был объявлен днём траура. На месте посёлка установлена мемориальная плита с именами погибших. О местах нахождения разрушенных домов сегодня напоминают лишь плиты с высеченными на них номерами домов.


Источник: https://humus.livejournal.com/7060420.html

Метки: история, Россия, фото

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