Страх Запада: сильная Россия с правильной Конституцией

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Предложенные президентом Путиным изменения в Конституцию Российской Федерации вызвали бурю эмоций у "либералов" и "думателей о народе", которые сразу же принялись писать многочисленные аналитические, околоаналитические и откровенно истерические статьи по этому поводу, призывая не поддерживать планируемые изменения. При этом критики изменений зачастую не конкретизируют, что именно им не нравится. Просто заявляют, что все плохо.

В чем же причина такой реакции "либерального" сообщества на предложенные главой государства изменения? Что больше всего волнует этих людей? Их возмущает предложенное повышение пенсий? Или верховенство российского закона над международным правом? Что-то еще?

Ответ лежит на поверхности. Наличие в законопроекте пункта о запрете на иностранное гражданство и вид на жительство в другом государстве для чиновников всех уровней, государственных служащих, судей и депутатов может существенно ограничить возможности присосавшихся к "кормушке" бюджета многочисленных бюрократов, привыкших на словах говорить пламенные патриотические речи, а на деле увозить заграницу на ПМЖ свои семьи и обзаводиться там дорогостоящим имуществом. Эти люди не настроены работать на благо Отечества, они и так неплохо себя чувствуют, воспринимая Россию в качестве источника обогащения.

Более того, бывшие чиновники и депутаты, нашедшие для себя "тихую гавань" в каком-нибудь западном государстве, оказываются удобным инструментом влияния на внутрироссийские дела и политику России со стороны зарубежных "партнеров". Ведь получая гражданство другой страны, например, США, они принимают присягу и несут определенные обязательства перед новой Родиной. Тут и возникают всевозможные конфликты интересов, почва для давления и так далее. Этот порядок вещей необходимо изменить в любом случае.

Принципиально важные шаги для ограничения такого влияния были предприняты еще в 2006 году, когда был принят закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения требований к замещению государственных и муниципальных должностей". Но он зачастую не выполнялся из-за определенных противоречий и отсутствия ограничений на двойное гражданство для госслужащих в Конституции, что позволяло обойти этот закон, в том числе обратившись в Конституционный суд, заявив о нарушении конституционных прав и т.д.

Запрет на иностранное гражданство и вид на жительство, прописанный в Конституции, призван решить имеющиеся законодательные противоречия и исключить возможность конфликта интересов и принятие лицами, связанными с обеспечением национальной безопасности и суверенитета, должностных решений в ущерб интересам России.

Внесение подобных поправок в Основной Закон, безусловно, уже давно назрело и попортит крови многим "патриотам". Доказательством этого как раз и служит истеричная реакция "либералов". Они начинают кричать о том, что Путин устраивает "конституционный переворот" (хотя все строго в рамках Конституции), заявляют, что он не имеет на это права (в Конституции написано обратное), выступают против всех поправок сразу, против самой Конституции и призывают чуть ли не к анархии. Чем это вызвано? Да тем, что им нужно отстаивать интересы своих зарубежных покровителей, которые явно не заинтересованы в утере рычагов оказания влияния на российское государство.