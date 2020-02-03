США построят в Белоруссию подземный нефтепровод

Соединенные Штаты готовы обеспечить Белоруссию нефтью и нефтепродуктами на 100%, при этом нефть будет поставляться по вполне конкурентным ценам. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео (СМИ).

Как сообщили источники, близкие к министерству энергетики США, вчера появилась информация об утверждённой дорожной карте строительства нефтепровода, по которому нефть будет поступать на нефтеперерабатывающие предприятия Белоруссии.

Сообщается, что утверждён проект строительства подземного нефтепровода «Onslaught to the East» (Движение на Восток), который будет осуществляться консорциумом американских, британских и норвежских нефтегазовых компаний.

Стоимость проекта составляет 19,5 млрд. долларов США.

Планируется, что подземный трубопровод, общей протяжённостью 1350 км, напрямую соединит норвежское нефтяное месторождение «Йоган Свердруп» (начало эксплуатации 2018 год, запасы 12000 млрд м³), которое взято американцами в долгосрочную аренду, со срочно переоборудуемыми под хранение нефти картофелехранилищами под Минском.

Трасса трубопровода пройдёт под территорией Норвегии, Швеции, акваторией Балтийского моря и под территорией Литвы. Как сообщается, все страны уже провели геолого-экологическую экспертизу и с радостью дали согласие на прокладку трубопровода.

Трубы для «Onslaught to the East» имеют внутренний диаметр 1153 мм, толщина стенки составляет 41, 30,9 или 34,6 мм в зависимости от назначения трубы. Трубы рассчитаны на рабочее давление до 220 атм.

Прокладка трубы будет происходить на глубине от 0,5 до 16 км и осуществляться методом прокола, для чего уже в ближайшее время будет изготовлен специальный насосно-домкратный нажимной агрегат.

Планируется использовать уникальную гидравлическую станцию. Необходимое силовое воздействие обеспечит гидроцилиндр, мощность агрегата составляет порядка 3600 тонн.

Электроэнергией станцию будет обеспечивать звено соединённых последовательно атомных подводных лодок проекта USS New Hampshire, переоборудованных в плавучую АЭС.

Для наблюдения за ходом работ, чтобы трубопровод случайно не ушёл влево, в толще недр планируется использовать современные средства беспроводной локации стандарта IEEE 802.16.

Если не случится непредвиденных обстоятельств, то завершение работ по строительству трубопровода ожидается уже к концу этого года.

После введения нефтепровода в эксплуатацию и выхода на проектную мощность по нему ежегодно будет поставляться 120 млн тонн нефти в год, что полностью покроет потребности нефтеперерабатывающих предприятий Белоруссии и обеспечит возможность экспорта белорусских нефтепродуктов на внешние рынки, в том числе в Россию и страны СНГ.

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Источник: http://voicesevas.ru/news/49746-ssha-postroyat-v-belorussiyu-podzemnyy-nefteprovod.html