США построят в Белоруссию подземный нефтепровод
Соединенные Штаты готовы обеспечить Белоруссию нефтью и нефтепродуктами на 100%, при этом нефть будет поставляться по вполне конкурентным ценам. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео (СМИ).
Как сообщили источники, близкие к министерству энергетики США, вчера появилась информация об утверждённой дорожной карте строительства нефтепровода, по которому нефть будет поступать на нефтеперерабатывающие предприятия Белоруссии.
Сообщается, что утверждён проект строительства подземного нефтепровода «Onslaught to the East» (Движение на Восток), который будет осуществляться консорциумом американских, британских и норвежских нефтегазовых компаний.
Стоимость проекта составляет 19,5 млрд. долларов США.
Планируется, что подземный трубопровод, общей протяжённостью 1350 км, напрямую соединит норвежское нефтяное месторождение «Йоган Свердруп» (начало эксплуатации 2018 год, запасы 12000 млрд м³), которое взято американцами в долгосрочную аренду, со срочно переоборудуемыми под хранение нефти картофелехранилищами под Минском.
Трасса трубопровода пройдёт под территорией Норвегии, Швеции, акваторией Балтийского моря и под территорией Литвы. Как сообщается, все страны уже провели геолого-экологическую экспертизу и с радостью дали согласие на прокладку трубопровода.
Трубы для «Onslaught to the East» имеют внутренний диаметр 1153 мм, толщина стенки составляет 41, 30,9 или 34,6 мм в зависимости от назначения трубы. Трубы рассчитаны на рабочее давление до 220 атм.
Прокладка трубы будет происходить на глубине от 0,5 до 16 км и осуществляться методом прокола, для чего уже в ближайшее время будет изготовлен специальный насосно-домкратный нажимной агрегат.
Планируется использовать уникальную гидравлическую станцию. Необходимое силовое воздействие обеспечит гидроцилиндр, мощность агрегата составляет порядка 3600 тонн.
Электроэнергией станцию будет обеспечивать звено соединённых последовательно атомных подводных лодок проекта USS New Hampshire, переоборудованных в плавучую АЭС.
Для наблюдения за ходом работ, чтобы трубопровод случайно не ушёл влево, в толще недр планируется использовать современные средства беспроводной локации стандарта IEEE 802.16.
Если не случится непредвиденных обстоятельств, то завершение работ по строительству трубопровода ожидается уже к концу этого года.
После введения нефтепровода в эксплуатацию и выхода на проектную мощность по нему ежегодно будет поставляться 120 млн тонн нефти в год, что полностью покроет потребности нефтеперерабатывающих предприятий Белоруссии и обеспечит возможность экспорта белорусских нефтепродуктов на внешние рынки, в том числе в Россию и страны СНГ.
Источник: http://voicesevas.ru/news/49746-ssha-postroyat-v-belorussiyu-podzemnyy-nefteprovod.html
Круто. Если прямо сеёчас начать, то надо проходить более четырёх километров в сутки. Даже не знаю как к этому отнестись.
Круто,было бы что качать по-этому нефтепроводу ,ради того ,чтобы насолить России .И для чего было развязывать многомлрд. затратные войны на Б.В.И кому это США дарили 20 млрд??
“”Два. Однако кроме Брекзита к этому уикенду случились и другие события, как крупные, так и относительно мелкие, но тоже знаковые. Начну, пожалуй, с перечисления мелких, потому что крупные тянут на отдельные главы нашего обзора. Вот, скажем, родственные по иждивенческому духу Польшу и Белоруссию практически одновременно «поставили на счетчик», ввели процедуры контрольного наблюдения с перспективой выставить за дверь ЕС и ЕАЭС, соответственно.
Это как раз еще один индикатор практического исчерпания заокеанского политического влияния в Европе. Иначе кто бы из европейцев, тем более восточных, тех же чехов, осмелился начать всерьез воспитывать и угрожать шестерке грозного пахана. Это о я о польской элите, если что, не о белорусской. Минское колхозное правление тоже всерьез рассчитывало на продолжение дотаций приграничного с НАТО сельхозучастка, но нет более той угрозы – нет и необходимости терпеть чванливое хамство выращенного на свою голову «шарикова».
Хотя повторюсь, трусливые минские элиты всерьез рассчитывали убрать колхозного самодура руками Кремля, потому и подзуживали батьку хамить и нарываться на ответки. Разыгрывали русофобскую карту, и чтобы Россия еще им помогла и оплатила смену режима на заведомо еще более русофобский и блудливый.
Короля, даже колхозного, делает свита, хуторянская. Поэтому и наказывать нужно всю свору, а не одного вожака. А самым страшным и изощренным наказанием для этих деятелей будет как раз оставление их без российских дотаций, но с батькой во главе, а не все наоборот, как они хотят. Так и будут трястись над своей усыхающей мелочевкой еще лет десять, ибо сами перетраханные элиты трусят, да и подобраны по этому признаку.”
Ох, не спроста это. Не дембельская-ли это работа для дяди Сэма.
Германия и Россия хотят создать транспортный коридор через Польшу и Беларусь.
Готовят их к ТОРГАМ.
С нищиим и голодным легче торговаться.