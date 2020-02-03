Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

США построят в Белоруссию подземный нефтепровод

08:49. 3 февраля 2020 247 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

Соединенные Штаты готовы обеспечить Белоруссию нефтью и нефтепродуктами на 100%, при этом нефть будет поставляться по вполне конкурентным ценам. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео (СМИ).

Как сообщили источники, близкие к министерству энергетики США, вчера появилась информация об утверждённой дорожной карте строительства нефтепровода, по которому нефть будет поступать на нефтеперерабатывающие предприятия Белоруссии.

Сообщается, что утверждён проект строительства подземного нефтепровода «Onslaught to the East» (Движение на Восток), который будет осуществляться консорциумом американских, британских и норвежских нефтегазовых компаний.

Стоимость проекта составляет 19,5 млрд. долларов США.

Планируется, что подземный трубопровод, общей протяжённостью 1350 км, напрямую соединит норвежское нефтяное месторождение «Йоган Свердруп» (начало эксплуатации 2018 год, запасы 12000 млрд м³), которое взято американцами в долгосрочную аренду, со срочно переоборудуемыми под хранение нефти картофелехранилищами под Минском.

Трасса трубопровода пройдёт под территорией Норвегии, Швеции, акваторией Балтийского моря и под территорией Литвы. Как сообщается, все страны уже провели геолого-экологическую экспертизу и с радостью дали согласие на прокладку трубопровода.

Трубы для «Onslaught to the East» имеют внутренний диаметр 1153 мм, толщина стенки составляет 41, 30,9 или 34,6 мм в зависимости от назначения трубы. Трубы рассчитаны на рабочее давление до 220 атм.

Прокладка трубы будет происходить на глубине от 0,5 до 16 км и осуществляться методом прокола, для чего уже в ближайшее время будет изготовлен специальный насосно-домкратный нажимной агрегат.

Планируется использовать уникальную гидравлическую станцию. Необходимое силовое воздействие обеспечит гидроцилиндр, мощность агрегата составляет порядка 3600 тонн.

Электроэнергией станцию будет обеспечивать звено соединённых последовательно атомных подводных лодок проекта USS New Hampshire, переоборудованных в плавучую АЭС.

Для наблюдения за ходом работ, чтобы трубопровод случайно не ушёл влево, в толще недр планируется использовать современные средства беспроводной локации стандарта IEEE 802.16.

Если не случится непредвиденных обстоятельств, то завершение работ по строительству трубопровода ожидается уже к концу этого года.

После введения нефтепровода в эксплуатацию и выхода на проектную мощность по нему ежегодно будет поставляться 120 млн тонн нефти в год, что полностью покроет потребности нефтеперерабатывающих предприятий Белоруссии и обеспечит возможность экспорта белорусских нефтепродуктов на внешние рынки, в том числе в Россию и страны СНГ.

Источник

Источник: http://voicesevas.ru/news/49746-ssha-postroyat-v-belorussiyu-podzemnyy-nefteprovod.html

Метки: новости / аналитика

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Полный список всех военных преступлений США
... пользование Соединённым Штатам. США разрешалось в определённой зоне построить, а затем эксплуатировать... там лишь Среднерусскую возвышенность. Прибалтика, Белоруссия, Украина, Кавказ, Сибирь и Средняя... женщин и детей в трех подземных убежищах рядом с Чу Лай...
Бэкграунд, выпуск-244 за 11 февраля 2012
... в Белоруссии, когда основным поводом для их непризнания со стороны США и... – что практически вся историческая Одесса построена из останков древних живых существ... том, что новой “достопримечательностью одесского подземного мира” стали так называемые навозные...
Новости Украины и Новороссии 19 ноября 2017
... против неё диверсионную деятельность. Бедная Белоруссия! Сколько ни пыталась она хоть... первой попыткой вмешаться в жизнь Белоруссии — два года назад украинские ... в США с этим огромная проблема. США пытались решить эту проблему, построив подземные хранилища...
Индустриально развитая цивилизация существует на Земле десятки тысяч лет
... на территории, например Белоруссии. Таких воронок легко ....Карьер Грандканьон, Аризона, Сша.Карьер - Скалы архипелага...разной степени древности горные подземные проходки, часто многоярусные. ...люди любезно разработаем и построим самореплицирующийся роботов к ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 октября 2015
...капитан Юнис. Главная хитрость подземного противостояния — оборонительная система....армии, граждане Армении, Белоруссии, Сербии, Сирии, Ирана...Севера. Она была построена, как и весь...признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии...
Тайна источников «спотового газа»
...объема приходится на США, где расположено около... крупных потребителей невозможно построить ПХГ, когда распределительные... технико-экономических обоснований.Инчукалнское подземное газохранилище (Латвия), Фото... сеть обеспечивает газом Белоруссию с тремя ПХГ ...

4 Комментария » Оставить комментарий


  • 5032 3737
    Walentin 3 февраля 2020 в 11:47

    Круто. Если прямо сеёчас начать, то надо проходить более четырёх километров в сутки. Даже не знаю как к этому отнестись.

    Ответить
       
  • 6312 4878
    марина 3 февраля 2020 в 12:10

    Круто,было бы что качать по-этому нефтепроводу ,ради того ,чтобы насолить России .И для чего было развязывать многомлрд. затратные войны на Б.В.И кому это США дарили 20 млрд??
    “”Два. Однако кроме Брекзита к этому уикенду случились и другие события, как крупные, так и относительно мелкие, но тоже знаковые. Начну, пожалуй, с перечисления мелких, потому что крупные тянут на отдельные главы нашего обзора. Вот, скажем, родственные по иждивенческому духу Польшу и Белоруссию практически одновременно «поставили на счетчик», ввели процедуры контрольного наблюдения с перспективой выставить за дверь ЕС и ЕАЭС, соответственно.

    Это как раз еще один индикатор практического исчерпания заокеанского политического влияния в Европе. Иначе кто бы из европейцев, тем более восточных, тех же чехов, осмелился начать всерьез воспитывать и угрожать шестерке грозного пахана. Это о я о польской элите, если что, не о белорусской. Минское колхозное правление тоже всерьез рассчитывало на продолжение дотаций приграничного с НАТО сельхозучастка, но нет более той угрозы – нет и необходимости терпеть чванливое хамство выращенного на свою голову «шарикова».

    Хотя повторюсь, трусливые минские элиты всерьез рассчитывали убрать колхозного самодура руками Кремля, потому и подзуживали батьку хамить и нарываться на ответки. Разыгрывали русофобскую карту, и чтобы Россия еще им помогла и оплатила смену режима на заведомо еще более русофобский и блудливый.

    Короля, даже колхозного, делает свита, хуторянская. Поэтому и наказывать нужно всю свору, а не одного вожака. А самым страшным и изощренным наказанием для этих деятелей будет как раз оставление их без российских дотаций, но с батькой во главе, а не все наоборот, как они хотят. Так и будут трястись над своей усыхающей мелочевкой еще лет десять, ибо сами перетраханные элиты трусят, да и подобраны по этому признаку.”

    Ответить
    2

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)