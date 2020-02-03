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Российские ученые нашли способ победить коронавирус.

14:17. 3 февраля 2020 111 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Ученые из России разработали препарат, который может справиться с коронавирусом. Об этом сообщает издание Medical Note.

Лекарство, которое было разработано отечественными медиками 30 лет назад, способно победить коронавирус. Специалисты из разных научных институтов создали лекарство, которое уже применяли против таких заболеваний, как вирус Зика (применяли во время Олимпиады в 2016 в Бразилии), а также против красноярского клещевого энцефалита.

Владимир Русинов, глава уральского федерального университета, сообщил, что созданное ими лекарство, ведет борьбу с РНК-вирусами, именно к ним относится новый коронавирус.

Для того чтобы лекарство эффективно сработало, надо вовремя определить симптомы этой болезни. Однако для начала, следует провести все необходимые испытания.

Источник: https://slovodel.com/547791-rossiiskie-uchenye-nashli-sposob-pobedit-koronavirus

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