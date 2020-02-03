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Ритейл в США: на пути к “несозидательному разрушению”.

19:28. 3 февраля 2020 127 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Сектор ритейла в США испытывает в последние годы серьезные проблемы: закрываются магазины, сокращается число рабочих мест, падает рентабельность. При этом развитие электронной коммерции неспособно исправить положение в отрасли. Об этом говорится в исследовании проблем американского ритейла, подготовленном международной страховой компанией Euler Hermes ("Ойлер Гермес").

 

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Euler Hermes - мировой лидер в области кредитного страхования и управления дебиторской задолженностью и представлена во всех регионах земного шара, включая Европу, США и Россию.

Как отмечают эксперты Euler Hermes, на первый взгляд, нынешняя ситуация в секторе ритейла в США представляет собой типичный пример того, что австрийский экономист Йозеф Шумпетер называл "созидательным разрушением": новые игроки пользуются преимуществами, которые предоставляет им растущий рынок, или же сами создают новые рынки, и все это происходит целиком за счет уже существующих компаний.

В долгосрочной перспективе созидательное разрушение, как принято считать, должно оказывать положительное воздействие на экономику. 

Однако, если судить по цифрам, свидетельствующим об уменьшении количества компаний, сокращении рабочих мест и снижении рентабельности в американском ритейле, то получается, что более "молодой" фактор – а именно, электронная коммерция – не компенсирует разрушение "физически существующих" традиционных магазинов.

Несмотря на существенные расходы потребителей на покупку товаров не первой необходимости (discretionary consumer goods), в США с 2008 г. закрылись более 56 тыс. магазинов, продающих подобные товары. Это составляет 10,7% от общего числа таких магазинов. Данные о ситуации в сфере занятости рисуют столь же мрачную картину: количество рабочих мест в отрасли с 2008 г. сократилось на 670 тыс. (снижение на 9,6%).
 

Количество магазинов, продающих товары не первой необходимости в США

 

По данным Euler Hermes, на одно рабочее место, создаваемое в сфере электронной коммерции, приходится 4 с половиной рабочих места, исчезнувших в традиционном ритейле, продающем товары не первой необходимости. Причем если посмотреть по тем типам товаров, которыми торговали исчезнувшие магазины, то можно увидеть, что это широкомасштабное снижение их численности в основном соответствует проникновению интернет-торговли. Больше всего магазинов исчезло в сегменте товаров для хобби (hobby goods): игрушки, книги, аудио- и видеопродукции и т. д. Растущая склонность покупателей заказывать товары онлайн оказала негативное воздействие на посещаемость торгово-развлекательных комплексов и универмагов: численность сотрудников в последних сократилась сильнее всего (на 24,5%).

Эксперты Euler Hermes обратили внимание на ярко выраженный рост неплатежеспособности крупных ритейлеров после 2015 г., при этом сумма их долговых обязательств превысила $45 млрд. Наиболее резонансные случаи свидетельствуют также о существенном сокращении прибыльности компаний. Изучив отчетность 127 американских юридических лиц, эксперты Euler Hermes обнаружили, что один из каждых 10 ритейлеров, чьи акции котировались на бирже, обанкротился после 2008 г., а у еще 41% сократилась норма прибыли, особенно в сегментах универсальных магазинов, дискаунтеров и магазинов одежды.

Источник: https://www.vestifinance.ru/articles/132118

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2830 2398
    Женечка 3 февраля 2020 в 19:41

    Здается мне, аналогичная статья от одного беззаботного автора, но в свете российских реалий, в течении 5 минут была бы заклеймена двумя критиками как очередная “серость”.
    А ну да, у Серого это были бы заводы, а не торговые лавки.

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