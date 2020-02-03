Природа Австралии начала восстанавливаться после пожаров

Природа жестока и в то же время удивительна. Австралии пришлось пережить настоящий ад на Земле. Пожары безжалостно выжгли огромные территории, а в пламени погибли миллионы животных. Эксперты считают, что природе Австралии понадобится не меньше сотни лет на восстановление. Однако процесс "воскрешения из пепла" уже начался. Несчастному материку пришлось пережить множество испытаний, но Австралия так просто не сдастся. Давайте посмотрим, как австралийская природа начала восстанавливаться после смертоносных пожаров.

https://trinixy.ru/187839-priroda-avstralii-nachala-vosstanavlivatsya-posle-pozharov.html

Недавно австралийский и американский актер Рассел Кроу вернулся на свою ферму в Австралии после нескольких дней сильных дождей, которые помогли потушить часть пожаров в стране

"Вот моя ферма 10 недель назад, после того, как по ней прошлись пожары, и этим утром, после сильных ливней," - написал актер, опубликовав фото своей фермы "до и после" в Твиттере

Источник: https://trinixy.ru/187839-priroda-avstralii-nachala-vosstanavlivatsya-posle-pozharov.html