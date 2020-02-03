Подарившие блокадникам «хлеб» чиновники из Керчи уволены (ВИДЕО)
Городской совет Керчи на внеочередном заседании 3 февраля досрочно прекратил полномочия спикера горсовета Майи Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы, получивших всероссийскую известность после сомнительной акции с «хлебом» для местных ветеранов-блокадников.
Присутствовавший на заседании первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс назвал решение депутатов сложить с себя полномочия «мужественным, важным поступком».
«Наши коллеги, понимая, что, действительно, нужно закрыть тему, которая взбудоражила не только Керчь, Крым и РФ, но и сопредельное государство, приняли для себя непростое решение о сложении полномочий.
Представители власти должны всегда помнить о своей повышенной ответственности перед гражданами, о том, что нужно очень четко выверять свои действия, высказывать позицию, слова», — заявил он в начале заседания.
Решение об отставке Хужиной и Щербулы было принято единогласно. Исполнять обязанности спикера горсовета будет Ольга Солидолова, занимавшая должность заместителя главы горсовета.
Решение по ещё одной участнице того неудачного поздравления ветеранов, депутату Госсовета Крыма Ирине Черненко, будет принято после заседания парламентской комиссии Крыма по этике на этой неделе.
Власти уже озвучили, что блокадники Керчи в ближайшее время получат путевки в санатории Крыма.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1580717919
Это депутат Хинштейн пропиарился в Думе как защитник блокадниц, а двум людям жизнь сломали: на чём хочешь хайпанёт, пирог с мясом принесли чаю попить – “а почему не с деньгами?”, деньги бы принесли – “а почему не уделили внимание и без предварительных ласк? а поговорить?”, пришли в шубах – оскорбление нищих блокадников, пришли в ватниках – “да вы что, с ума посходили?” Что ты ни делай – пиар Хинштейну получается. Журналисты подзаработали, издания подняли рейтинг. Такие как Хинштейн рабочие места людям создают. А кто кроме чиновниц по личной инициативе про блокадниц вспомнил и пришёл? Зато либерота пропиарилась в качестве защитничков народа, не затратив никаких личных усилий, только языком.
Вообще-то две ХОХЛУХИ реально поглумились.
Двух уволили а все остальные ХОХЛЫ в Крыму на должностях.
Треть Крыма в собственности граждан Украины. И порты и заводы.
Крым чей?
В чём поглумились? Видео не смотрел, сейчас на работе, читал коментарии в другом месте: чиновницы сказали мы спешим, не будем раздеваться, если бы шубы были песцовые, ещё можно было посчитать за оскорбление. У меня знакомая в обладминистрации хорошую зарплату получает, они там не нищие. Если кого то поймали за взятку это уже другой разговор, но степень наказания определяет суд а не Хинштейн и журналисты с блогерами. Обычное предвыборное или ещё какое мероприятие. Но поднялись на этом журналисты и “защитники” народа. Какой злой умысел у чиновниц?
Нет мозгов и это и есть злой умысел.
Ведь и скакали на Майдане без злого умысла.
Глупость-ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
Крым ВЕСЬ преступен по своей хохло-сути и ненавидит москалей а уж тем более блокадниц питерских
я согласна ,просто клушки ,не отягощенные интеллектом ,нацепили шубы крашенные хохлухи (а кто же там должен быть после 40 лет правления хохлостана)и взяли символ голодного Ленинграда -хлеб и попались ,а все остальные от чернявого Хинштейна до бандюги молдавского Аксенова просто пиарятся и прогибаются под тренд.Попались -убегайте, а одна еще пыталась уцелеть,дуры они и есть дуры ,за это их и ставили на хлебные места ,после использования,никакой самостоятельности и подвигов -не страшны.Не сравнить же с этим в свитере -Чалый -этого прикрыли ,ибо темная лошадка ,с миллионами, с умом.А кому что принадлежит -это мы узнаем скоро ,через лет десять все окажется в руках тех самых ,кто давно мечтает там родину создать,да все помехи были -фамилии тебе известны,сынов Берл наклепал дофига.
Все уроды кроме старушки которой хлеба принесли.