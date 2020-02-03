Подарившие блокадникам «хлеб» чиновники из Керчи уволены (ВИДЕО)

Городской совет Керчи на внеочередном заседании 3 февраля досрочно прекратил полномочия спикера горсовета Майи Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы, получивших всероссийскую известность после сомнительной акции с «хлебом» для местных ветеранов-блокадников.

Присутствовавший на заседании первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс назвал решение депутатов сложить с себя полномочия «мужественным, важным поступком».

«Наши коллеги, понимая, что, действительно, нужно закрыть тему, которая взбудоражила не только Керчь, Крым и РФ, но и сопредельное государство, приняли для себя непростое решение о сложении полномочий.

Представители власти должны всегда помнить о своей повышенной ответственности перед гражданами, о том, что нужно очень четко выверять свои действия, высказывать позицию, слова», — заявил он в начале заседания.

Решение об отставке Хужиной и Щербулы было принято единогласно. Исполнять обязанности спикера горсовета будет Ольга Солидолова, занимавшая должность заместителя главы горсовета.

Решение по ещё одной участнице того неудачного поздравления ветеранов, депутату Госсовета Крыма Ирине Черненко, будет принято после заседания парламентской комиссии Крыма по этике на этой неделе.

Власти уже озвучили, что блокадники Керчи в ближайшее время получат путевки в санатории Крыма.

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