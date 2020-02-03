М.В.Попов. 13. «Требования по условиям труда». Курс СТКиТИУ-2019.
10:27. 3 февраля 2020 99 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Располагая свободой выбора, не испытывая никакого давления со стороны, мы, тем не менее, проявляем необычайное безумие, отдавая предпочтение самой тягостной для нас доле и наделяя болезни, нищету и позор горьким и отвратительным привкусом, тогда как могли бы сделать этот привкус приятным; ведь судьба поставляет нам только сырой материал, и нам самим предоставляется придать ему форму.