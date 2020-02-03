К чему приводит страшная искусственная красота. Алексей Орлов и Михаил Ять

Слепое следование моде.



Алексей Орлов и Михаил Ять



Как то, мы уже записывали передачу, в которой разбирали, чем же красота отличается от сексуальности: https://youtu.be/5OewV-FRsDw



В этой же беседе, мы более просто и наглядно решили разобрать и пояснить себе и другим, к чему может приводить слепое следование моде? Понять в какую сторону меняется наша жизнь, если мы вместо того чтобы быть собой, пытаемся напялить на себя чей-то образ? И как жить так, чтобы потом не было мучительно больно за беЗцельно прожитые годы?



Чтобы ответить на эти вопросы подробней, мы решили записать эту передачу.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q3tqfVNjvkk