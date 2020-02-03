Индийские ученые: В вирус 2019-nCoV встроены гены СПИДа.

Индийские ученые обнаружили, что в вирус встроены гены СПИДа: странное сходство уникальных вставок в белке-пике 2019-nCoV с gp120 ВИЧ-1 и Gag. Об этом сообщает телеграм-канал SkuaroFF.

Вот ключевая цитата из этого исследования:

"Мы обнаружили 4 вставки в спайке гликопротеина (S), которые являются уникальными для 2019-nCorV и не присутствуют в других коронавирусах. Важно, что аминокислотные остатки во всех 4 вставках имеют идентичность или сходство с таковыми в gp120 ВИЧ-1 или ВИЧ-1 Gag. Интересно, что несмотря на то, что вставки в первичной аминокислотной последовательности являются прерывистыми, 3D-моделирование 2019-nCorV предполагает, что они сходятся, связываясь. Обнаружение 4 уникальных вставок в 2019-nCorV все из которых имеют идентичность / сходство с аминокислотными остатками в ключевых структурных белках ВИЧ-1, вряд ли может быть случайными по своей природе".

Что это, как не признание, что 2019-nCorV биооружие, созданное человеком? И неудивительно, что именно индийские ученые рассказали об этом. Врядли такое возможно было бы сделать в США, известными своей историей политических ликвидаций.

Источник: https://oko-planet.su/politik/newsday/561250-indiyskie-uchenye-v-virus-2019-ncov-vstroeny-geny-spida.html