Британия развелась с Евросоюзом « Как сообщает www.theuk.one

«Я устал, я ухожу»: Лондон наконец-то положил конец семейной жизни с Евросоюзом, совсем чуть-чуть не дотянув до золотой свадьбы. За 47 лет стало ясно — не сошлись характерами. Британия поставила штамп о разводе в своем паспорте в ночь на 1 февраля, ровно в 23:00 по лондонскому времени.

Выход Соединенного Королевства из Евросоюза откладывался трижды. Монетный двор устал чеканить памятные 50 пенсов в ожидании праздника. И всякий раз фальстарт. Выйти из-под европейского покровительства британцы решили ещё летом 2016-го. Однако процесс изрядно затянулся и стал поводом для ядовитых анекдотов. Официальному представителю МИД России Марии Захаровой Brexit напомнил шутки о коммунизме, который «строили», обещая, что новые поколения уж точно заживут в будущем, которое, по классику, «светло и прекрасно».

Изначально за бракоразводный процесс взялась Тереза Мэй. Но за три долгих года премьер-министру в юбке снять кольцо с безымянного пальца Великобритании так и не удалось. Как и не получилось выстроить конструктивный диалог с Москвой. Политика в стиле «хайли лайкли», шитое белыми нитками «дело Скрипалей», русофобская истерия и провальная эпопея с Brexit не довели до добра: британская мать Тереза с позором и рыданиями ушла в отставку. А вот преемник — евроскептик Борис Джонсон решил во что бы то ни стало разорвать надоевшие брачные узы с Брюсселем. Поначалу мало кто верил, что сумасбродный чудак «рыжий Борис», экс-мэр Лондона с русскими корнями, способен на такой зигзаг удачи.

«Я — мэр Лондона Борис Джонсон приветствую вас! Мой лублюм, што ви делаете, Сочи. Как хорошо! » — Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании.

Но улыбки сошли с лиц недругов популиста Джонсона, когда ради судьбоносного шага 77-й британский премьер пошел на досрочные выборы на излете прошлого года. Без большинства консерваторов в новом парламенте Brexit опять бы забуксовал, как при нерешительной Терезе Мэй. Но правящая Консервативная партия уверенно обошла оппозиционную Лейбористскую. Энергичный Джонсон сохранил премьерский пост и с бульдожьей хваткой взялся за неподдающийся годами Brexit.

За смелость и неукротимый темперамент сторонник жесткого Brexit без выплат баснословных «алиментов» Евросоюзу даже удостоился лестных сравнений с легендарным Уинстоном Черчиллем. Кулачки за своего политического двойника держал Дональд Трамп. Он не только поздравил любимчика с победой, но и предложил Великобритании заключить «феноменальную» торговую сделку, которая якобы будет выгоднее любых соглашений с Евросоюзом.

Однако далеко не все разделяют оптимизм сторонников Brexit. Даже в самом Соединенном Королевстве. Ведь на судьбоносном референдуме 16 миллионов подданных Ее Величества проголосовали против развода с Брюсселем, лишь немного уступив своим оппонентам. Почти фифти-фифти. К слову, против выхода из Евросоюза выступили все региональные парламенты Великобритании.

В свою очередь Шотландия до сих пор настаивает на разрыве уже с самим Лондоном и требует провести повторный референдум. Не в восторге от Brexit по понятным причинам Северная Ирландия и Уэльс. Королевство разделилось само в себе. Да и сам Брюссель в трауре, ведь Великобритания ежегодно перечисляла в бюджет Евросоюза около £11 млрд. Такую невесту с приданым ещё поискать! Теперь англосаксам не придется терпеть «домашнее насилие» Старого Света: прогибаться под толерантные заповеди, кормить растущую армию стран-пасынков ЕС и задыхаться от бесконечного потока иммигрантов. В тренде нынче деглобализация, а не уравниловка и размывание национальной идентичности.

«Великобритания — это руководитель, а не подчиненный. Это не только один из инициаторов создания Евросоюза, но та сила, которая всегда руководила европейской политикой. Смысл выхода Великобритании из Европейского союза мы поймем, если представим себе большой воздушный шар, у которого начались проблемы. Он начинает снижаться, нужно что-то срочно выбросить за борт. Выбросить балласт. И поэтому за борт выбрасывают сам Евросоюз. Великобритания будет все средства, которые она зарабатывает, тратить только на себя. Евросоюз, обремененный социальными обязательствами, всевозможными Эстониями, Латвиями, помощью молодым демократиям, будет постепенно снижаться, снижаться и снижаться. Экономические стандарты там будут все время ухудшаться, а количество беженцев, которые приезжают в Евросоюз, только возрастать», — считает Николай Стариков, писатель и общественный деятель.

Рулевым ЕС в такой щекотливой ситуации остается лишь держать хорошую мину при плохой игре. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель и спикер Европарламента Давид Сассоли на публике не проронили ни слезинки, строя бравурные планы ЕС без строптивой Британии. Лондон, гудбай! Если закрыть глаза на финансовый вопрос, Королевство, в конце концов, тоже не подарок: именно эта консервативная страна похоронила идеалы углубления европейской интеграции, на протяжении десятилетий блокировала любые европейские оборонные проекты и выступала против усиления политических полномочий Брюсселя в ущерб национальным правительствам. До Лондона ни одно государство не додумывалось до такой дерзости, как выход из Евросоюза (за исключением трех территорий).

Британия, конечно, жена богатая, но строптивая. Теперь ЕС будет состоять из 27 государств. На свято место уже претендует Украина. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Но, похоже, сосватать Незалежную Евросоюзу не получится, ведь большой европейской семье нужны сильные платежеспособные спутники, а не нахлебники.

Лондон вошел в холостяцкую жизнь без лишнего пафоса. Вместо боя курантов проржавевшего Биг-Бена — проекция на стену премьерской резиденции на Даунинг-стрит: часы, словно из зазеркалья, отсчитали минуты до развода.

В программе #BrexitDay — внеочередное заседание кабинета министров, посвященное будущему без надоевшего Евросоюза, в лондонском пригороде Сандерленде, который первым объявил о поддержке развода с ЕС. И, разумеется, обращение к нации главного идеолога Brexit.

«Это не конец, а начало. Это момент, когда наступает рассвет и когда занавес поднимается перед новым действием. Это момент истинного национального обновления и перемен. Это рассвет новой эры, в которой мы больше не допустим, чтобы ваши жизненные возможности и жизненные возможности вашей семьи зависели от того, в какой части страны вы выросли. Это момент, когда мы начинаем объединяться и расти», — заявил Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании.

Несмотря на исторический резонанс события, обычная жизнь британцев пока существенно не изменится. Во всяком случае, в ближайшие 11 месяцев. Во избежание потрясений в силу вступил переходный период, рассчитанный до конца этого года. Безвиз и свободная торговля. Пока Великобритания продолжит свое участие в едином рынке и таможенном союзе ЕС. Уйти по-английски, предав былые брачные обеты, не получится. Обе стороны должны будут согласовать пост-брачный контракт, прежде всего в сфере торговли. Тема для Лондона архиважная, ведь на страны союза приходится 44% экспорта и 53% британского импорта. Соответственно, сторонам придется провести сложнейшие переговоры и заново согласовать тысячи различных позиций.

До сих пор неясно, сколько отступных Европейский Союз возьмет с Лондона. Несмотря на мощь, пятая экономика мира, лишая себя доступа к огромному европейскому финансовому пирогу, может навредить своему же бюджету. Весьма вероятно, как любят говаривать британцы, «разведенке» в некоторых вопросах придется туго без надежного плеча Евросоюза. При неблагоприятном сценарии страну ожидает введение тарифов ВТО, нехватка лекарств и продуктов из ЕС, экономический спад. Как в известной песне: «Что-то теряем, что-то находим».

Не строят радужных прогнозов и эксперты. Бывший глава Европейского совета Дональд Туск первым назвал выход Великобритании из Евросоюза одной из величайших ошибок в истории ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Brexit — это шок, исторический сигнал тревоги, который должен быть услышан по всей Европе. Россия с выводами не спешит. Выход из ЕС может развязать руки непредсказуемому Джонсону, схожему по темпераменту с неуравновешенным Трампом. А там, глядишь, головокружение от бракоразводных успехов спровоцирует политика на более изощренные антироссийские санкции.

Тем более британский премьер периодически сотрясает воздух русофобскими «пугалками». Хотя, по логике вещей, холостяку-Лондону было бы выгоднее наладить с Москвой по крайней мере экономические связи. По пока Британии явно не до нас. Она в эйфории от расторжения брака и с замиранием сердца ждет, что принесет долгожданная свобода от «семейного диктатора» Европейского Союза.

Автор: Татьяна Алехина

Обложка: Рисунок Виталия Подвицкого

Источник: https://nstarikov.ru/britanija-razvelas-s-evrosojuzom-kak-soobshhaet-www-theuk-one-112872