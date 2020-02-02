“ЗОРОАСТРИЗМ В СВЕТЕ ОККУЛЬТНОЙ ФИЛОСОФИИ”. Автор статьи Е.П. Блаватская, 1883 год (аудиокнига)
16:24. 2 февраля 2020 208 просмотров 29 коммент. Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/qo2kLjfYjf4
Источник: https://youtu.be/qo2kLjfYjf4
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Если у человека есть основание для жизни, он вынесет почти любые её условия.
Кот, а как Вы относитесь к употреблению наркотиков как важнейшем средстве освобождения человека от пут материи и исследования эзотерических тайн мироздания? Галлюциногены и астрал не Ваше?
Некоторые и воТку пьют просто для запаха. А ДУРЬ у них своя.
Интерес к данной теме скучающего сочинского наркобарыги, с философией “ненужного человека под нож”, меня нисколько не удивляет. Конечно, в связи с местной экономической зоной, возможен вариант со скучающим работником игрового бизнеса с аналогичными взглядами на жизнь, но вопрос-тест на наркотики показывает все-таки первый вариант.
“скучающего сочинского наркобарыги” – а на сколько информация верная?
Ой как примитивненько.
))
это только начало ,проба пера ,я думаю будет весело и с Котом тоже ,а то он издалека и с подвохами или наоборот нарочно уводит людей от главного и в этом уматерел ,а Женечка потрепет вам нервы и интеллект,а сил у нее на это достаточно.
Да пусть летает ))
Мне эта тема не особо интересна просто с Блаватской связан. Работал по молодости в её бывшем доме ))
А эзотерику всякую считаю мутью.
Специально для Котов чтоб им МОСК выносило ))
Блаватскую ведь нанимали ,чтобы она придумала что-то такое этакое ,чтобы увлечь ,отвлечь,как в Китае своевременно возникают вспышки эпидемий ,но она не справилась с задачей.Но я не об этом ,я вообще по всем вопросам жду от Жени цыганочки с выходом ,пока она прощупывает контингент.
Ага и Блаваткую наняли и Петросяна и Галустяна и Путина и Гундчяева ))
Всех наняли.
Вас кто нанял?
.
.
Мари, а что главное в Вашем понимании?
Вы меня порадовали. Вдвойне. И смешно и нелепо пытаетесь обьяснить мою потребность в осмыслении и в том, что явно осознаете суть обсуждаемого в видео вопроса.
Масочку снимите пожалуйста.
Ок, снимаю. Что курите?
Ничего в понимании того, что Вы имеете ввиду, намекая на “одурманивание” Сознания.
Моя очередь задавать вопрос – изучали ли Вы Тору?
Нет. Мое детство прошло в Советском Союзе и полученные в то время знания крепко засели в голову. Материализм в чистом виде.
Если у Вас материализм в чистом виде, то как Вы объясните эмоции и ощущение “тяжести” в душе при горе и “легкости” при радости?
Объясните с точки зрения науки эти ощущения.
Как найдете ответ – для Вас мистика превратится в науку.
Что там искать – химия и биология 5 класс. При стрессе одни гормоны, при эйфории другие. У них даже названия есть. Наркотики заменители счастливых гормонов, отберите их у больного и получите выброс только отрицательных. Где мистика?
А что курите в понимании того, что я не имею в виду? Никотин?
Разве я говорил, что что то курю?
Ну если “ничего в моем понимании”, то значит есть что то “что не в моем понимании”. Нормальный ответ был бы “нет”, а Ваш предыдущий ответ можно трактовать.
И чего ты Кот осмысляешь?
Вот смотри
https://ru.wikipedia.org/wiki/Музейный_центр_Е._П._Блаватской_и_её_семьи
Я там частенько бывал ещё в СССР он тогда был просто училищем ))
А рядом вот такая милая тебе красота
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298045-d7307090-Reviews-Zolotaya_Roza_Synagogue-Dnipro_Dnipropetrovsk_Oblast.html
Перая ссылка – к удалению из вики, причина по ссылке к коментарию на удаление статьи.
Вторая ссылка – можно что угодно строить и какие угодно символики использовать – использование символоки не относит использующего к нечто особенному, кроме как к классу людей, использующих знания в своих личных целях, но скрывающих их остальных, при этом выделяя себя для тех, кто понимает, и одновременно, выделяя себя для тех, кто хочет понять, дабы увести в сторону.
Так называемая Звезда Давида – заимствованный из эзотрики знак, обозначающий единение двух систем триад, характризующих дуальность мира в виде локальных проявлений добра и зла. Добро – вверх, зло – вниз.
Вы и рядом не понимаете того, что данный символ объясняет всю суть нынешнего мировоззрения цивилизации и принципа существования её в проявлении векторов развития – добра – света, и угасания – зла – тьмы. Это чуть ли не научная математически просчитываемая система причинно следственных связей, в которую можно вписать все физическое существование цивилизации.
Да мне поФФик все твои глупости.
Наколи звезду Давида себе на лбу и будет тебе просветление ))
Едва ли пофиг, коли комментируете.
Почему тов. Лукашенко не верит „Гусским“ ОЛЕЛЕ-гархоФ!
ЧЕМ АМЕРОКОЗЛОДОЙСКИЕ ОЛЕЛЕ-гархоФ ХУЖЕ “Гусских ” ?
В интернет попали списки членов правительства, губернаторов и депутатов, которые имеют 2 гражданство. Это люди, которые решают судьбу России !
- Они получают огромные зарплаты и пенсии, говорят о патриотизме с многочисленных трибун, но имеют недвижимость за границей и паспорта другого государства.
https://fishki.net/2971970-v-cety-popali-novye-spiski-chinovnikov-kotorye-imejut-vtoroe-grazhdanstvo.html
https://cont.ws/@Skuratoff/1523728
тут просто рассстрельный списочек ш.л.ю,х по.г.ан.о,го олигархоза !
Вице-премьер Дмитрий Козак имеет ВНЖ Швейцарии
Вице-премьер, зам. Пред. правительства Р. Ф.-Ольга Голодец имеет ВНЖ Италии
Министр промышленности и торговли Д. Мантуров имеет ПМЖ Испании
Мин. труда и соцзащиты Максим Топилин имеет ВНЖ Болгарии –можно,даже нужно! (Ее мое )
Зам. министра промышленности и торговли Г. Каламанов имеет ВНЖ Великобритании
Зам. министра экономического развития Азер Талыбов имеет ВНЖ Франции
Зам. Мин. финансов Алексей Лавров имеет ПМЖ Италии
Зам. Мин. природных ресурсов и экологии Мурад Керимов-ПМЖ Франции
Андрей Воробьёв,губернатор Московской обл. имеет ВНЖ Испании и Израиля
Александр Усс, губ. Красноярского края,имеет ВНЖ Германии
Станислав Воскресенский,губ. Ивановской обл. имеет гринкарту США
Борис Дубровский,экс-губернатор Челябинской обл. имеет ВНЖ Швейцарии
Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы-гражданство Кипра
Елена Мизулина имеет ВНЖ Бельгии
Валерий Пономарёв- гражданство UK
Борис Невзоров-гражданство Кипра
Андрей Клишас имеет ПМЖ Швейцарии
Арсен Каноков – ВНЖ ГАНГЛИИ
Елена Мизулина-ВНЖ Бельгии
Александр Бабаков имеет гражданство UK
Сулейман Керимов-ПМЖ Франции
Андрей Голушко-ВНЖ Франции
Григорий Аникеев-гражданство Испании
Александр Прокопьев-ПМЖ Кипра
Айрат Хайруллин-ПМЖ Испании
Леонид Симановский-гражд. Израиля
Ризван Курбанов-ПМЖ Турции
Михаил Щапов-ВНЖ Испании
Александр Кравец-ПМЖ Черногории
Елена Бондаренко- гражд. Италии
Депутаты Государственной Думы:
Михаил Берулава имеет ВНЖ Чехии
Ирина Роднина Грин-карта (возможно гражданство) США
Денис Кравченко имеет ВНЖ Греции
Александр Жуков имеет ВНЖ Великобритании
Григорий Аникеев имеет гражданство Испании
Александр Прокопьев имеет ПМЖ Кипра
Айрат Хайруллин имеет ПМЖ Испании
Леонид Симановский имеет гражданство Израиля и ПМЖ Кипра
Ризван Курбанов имеет ПМЖ Турции
Михаил Щапов имеет ВНЖ Испании
Александр Кравец имеет ПМЖ Черногории
Григорий Балыхин имеет ПМЖ Черногории
Елена Бондаренко имеет ВНЖ Италии
Вячеслав Фетисов имеет гражданство США
Вячеслав Никонов имеет гражданство США
Николай Валуев, депутат Государственной Думы, имеет ПМЖ Испании
Александр Ремезков имеет грин-карту США
Николай Борцов имеет гражданство Великобритании
• Zaychik
• cегодня в 18:22
Мне интересно, может хоть где-нибудь есть депутаты с ВНЖ России?
Есть вопрос :
-Какого хрена под руководством В.Путина в течении 14 лет не выполняется !
“Федеральный закон от 25 июля 2006 г. N 128-ФЗ “
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения требований к замещению государственных и муниципальных должностей” где сказано в частности следующее:
“1) статью 12 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
“4. Утрата депутатом гражданства Российской Федерации, приобретение им гражданства иностранного государства либо получение им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий.”;
https://pandoraopen.ru/2020-01-17/putin-podnyal-stavki-v-globalnoj-igre/
Список лиц незаконно с попустительства Путина занимающих гос. должности:
-Ольга Голодец, зам. председателя Правительства РФ – владеет двумя квартирами, в том числе в Италии, и половиной дачи (220 м²) в Швейцарии – имеет ВНЖ Италии.
-Максим Топилин, Мин. труда и соцзащиты- имеет ВНЖ Болгарии(можно,даже нужно! ).
-Андрей Клишас, член Совета Федерации от Красноярского края, известен благодаря “Пакету Клишаса”, в Швейцарии, по информации газеты «Ведомости», владеет домовладением общей площадью 432 м² и земельным участком площадью 1000м², имеет гражданство Швейцарии.
-Арсен Каноков, член Совета Федерации от Кабардино-Балкарии, входит в список российских миллиардеров по версии журнала “Финанс”, имеет ВНЖ Великобритании.
-Игорь Шувалов, председатель госкорпорации развития ФЭБ. РФ, с 2008 г по май 2018 – первый заместитель председателя Правительства, согласно информации газеты “Ведомости” владеет домом в Австрии и квартирой в Великобритании – имеет ВНЖ Великобритании
-Андрей Воробьёв, Губернатор Московской области – имеет ВНЖ Испании и ВНЖ Израиля.
-Вячеслав Фетисов, депутат ГД – гражданство ША. В США проживает дочь, имеющая также двойное гражданство.
-Елена Мизулина, член Совета Федераций от Омской области – имеет ВНЖ Бельгии, где проживает сын – совладелец юридической фирмы.
-Игорь Лебедев, заместитель председателя ГД, владеет пентхаусом в Дубаи – гринкарта США. Два сына проживают в Швейцарии
-Отари Аршба, депутат ГД владеет земельными участками и домом в Грузии гражданство Грузии.
-Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков имеет гражданство Франции. (Помните, как полгода назад он отреагировал на скандал с двойным гражданством ведущего ТВ Сергея Брилева?) Вторая жена – гражданка Франции, где сейчас и проживает.
Нынешняя супруга Пескова – имеет гражданство США. Дети Пескова – граждане Великобритании. Для сыновей основной разговорный язык – английский. Для Елизаветы – французский. Общая дочь Пескова и Навки – имеет (кроме российского) гражданство США и Франции.
Кстати, Путин открытым текстом настоятельно потребовал, чтобы его подчиненный вернул всё семейство в родные пенаты, на что услышал категоричное “Нет”. Типа, им там удобнее…
Ето я, болгарушка пУохой , тоже хочу быть депутатом ГД -России !
ВОСТ. ЕВРОПА ЖДЕТ КОГДА В МОСКВЕ , Кремль, Владимир Соловьев Eшкеназиев –русский италианчик- ПЕСКОВ- МЕНДЕЛ-ЧУБАЙС-ЩАЙН-ГРЕФчики, Алишерчики,Япончики,Тайванчики,Гарики,
Беджамо, кстати, Сын Алика Ассирийского (один из основателей ассирийской ОПГ).
Участник распилов на Олимпиаде в Сочи.
В его банке держали свои деньги Шойгу, Чекисты « Дрезденской группы», Токарев («Транснефть») и Бельяминов (глава таможни РФ в 2006-16 гг.).
Беджамо всех их благополучно кинул- в 2016 г. украл 200 миллиардов рублей из Внешпромбанка и рванул в Монако.
( Март 2014 г. Путин награждает Беджамо орденом Почета.- ето когда КГБ разкошелится)
https://cont.ws/@begemot/1571713
Пусть все они, оставших в живых , сложат амерокозелские паспорта на столе,
и попросят милости от русского народа -
на колени Б.Л,Я-Д.И ,
блудние сыновья МОЕЙ ЛЮБИМОЙ РОССЕЯШКОЙ !
Жалкие ,алчные,шустрые сперматозоиды R1b ,с западными дипломами !
———
PS
у нас в БолХарии-не лучше , уЗбагойтесь , братя !
Елене Петровне респект и уважуха!