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“ЗОРОАСТРИЗМ В СВЕТЕ ОККУЛЬТНОЙ ФИЛОСОФИИ”. Автор статьи Е.П. Блаватская, 1883 год (аудиокнига)

16:24. 2 февраля 2020 208 просмотров 29 коммент. Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/qo2kLjfYjf4

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29 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2811 2383
    Женечка 2 февраля 2020 в 16:59

    Кот, а как Вы относитесь к употреблению наркотиков как важнейшем средстве освобождения человека от пут материи и исследования эзотерических тайн мироздания? Галлюциногены и астрал не Ваше?

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    2
  • 1182 1074
    georgi tarabov 2 февраля 2020 в 17:10

    Почему тов. Лукашенко не верит „Гусским“ ОЛЕЛЕ-гархоФ!

    ЧЕМ АМЕРОКОЗЛОДОЙСКИЕ ОЛЕЛЕ-гархоФ ХУЖЕ “Гусских ” ?

    В интернет попали списки членов правительства, губернаторов и депутатов, которые имеют 2 гражданство. Это люди, которые решают судьбу России !
    - Они получают огромные зарплаты и пенсии, говорят о патриотизме с многочисленных трибун, но имеют недвижимость за границей и паспорта другого государства.

    https://fishki.net/2971970-v-cety-popali-novye-spiski-chinovnikov-kotorye-imejut-vtoroe-grazhdanstvo.html
    https://cont.ws/@Skuratoff/1523728

    тут просто рассстрельный списочек ш.л.ю,х по.г.ан.о,го олигархоза !
    Вице-премьер Дмитрий Козак имеет ВНЖ Швейцарии
    Вице-премьер, зам. Пред. правительства Р. Ф.-Ольга Голодец имеет ВНЖ Италии
    Министр промышленности и торговли Д. Мантуров имеет ПМЖ Испании
    Мин. труда и соцзащиты Максим Топилин имеет ВНЖ Болгарии –можно,даже нужно! (Ее мое )
    Зам. министра промышленности и торговли Г. Каламанов имеет ВНЖ Великобритании
    Зам. министра экономического развития Азер Талыбов имеет ВНЖ Франции
    Зам. Мин. финансов Алексей Лавров имеет ПМЖ Италии
    Зам. Мин. природных ресурсов и экологии Мурад Керимов-ПМЖ Франции
    Андрей Воробьёв,губернатор Московской обл. имеет ВНЖ Испании и Израиля
    Александр Усс, губ. Красноярского края,имеет ВНЖ Германии
    Станислав Воскресенский,губ. Ивановской обл. имеет гринкарту США
    Борис Дубровский,экс-губернатор Челябинской обл. имеет ВНЖ Швейцарии
    Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы-гражданство Кипра
    Елена Мизулина имеет ВНЖ Бельгии
    Валерий Пономарёв- гражданство UK
    Борис Невзоров-гражданство Кипра
    Андрей Клишас имеет ПМЖ Швейцарии
    Арсен Каноков – ВНЖ ГАНГЛИИ
    Елена Мизулина-ВНЖ Бельгии
    Александр Бабаков имеет гражданство UK
    Сулейман Керимов-ПМЖ Франции
    Андрей Голушко-ВНЖ Франции
    Григорий Аникеев-гражданство Испании
    Александр Прокопьев-ПМЖ Кипра
    Айрат Хайруллин-ПМЖ Испании
    Леонид Симановский-гражд. Израиля
    Ризван Курбанов-ПМЖ Турции
    Михаил Щапов-ВНЖ Испании
    Александр Кравец-ПМЖ Черногории
    Елена Бондаренко- гражд. Италии
    Депутаты Государственной Думы:
    Михаил Берулава имеет ВНЖ Чехии
    Ирина Роднина Грин-карта (возможно гражданство) США
    Денис Кравченко имеет ВНЖ Греции
    Александр Жуков имеет ВНЖ Великобритании
    Григорий Аникеев имеет гражданство Испании
    Александр Прокопьев имеет ПМЖ Кипра
    Айрат Хайруллин имеет ПМЖ Испании
    Леонид Симановский имеет гражданство Израиля и ПМЖ Кипра
    Ризван Курбанов имеет ПМЖ Турции
    Михаил Щапов имеет ВНЖ Испании
    Александр Кравец имеет ПМЖ Черногории
    Григорий Балыхин имеет ПМЖ Черногории
    Елена Бондаренко имеет ВНЖ Италии
    Вячеслав Фетисов имеет гражданство США
    Вячеслав Никонов имеет гражданство США
    Николай Валуев, депутат Государственной Думы, имеет ПМЖ Испании
    Александр Ремезков имеет грин-карту США
    Николай Борцов имеет гражданство Великобритании

    • Zaychik
    • cегодня в 18:22
    Мне интересно, может хоть где-нибудь есть депутаты с ВНЖ России?

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  • 1182 1074
    georgi tarabov 2 февраля 2020 в 17:11

    Есть вопрос :
    -Какого хрена под руководством В.Путина в течении 14 лет не выполняется !
    “Федеральный закон от 25 июля 2006 г. N 128-ФЗ “
    “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения требований к замещению государственных и муниципальных должностей” где сказано в частности следующее:

    “1) статью 12 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
    “4. Утрата депутатом гражданства Российской Федерации, приобретение им гражданства иностранного государства либо получение им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий.”;
    https://pandoraopen.ru/2020-01-17/putin-podnyal-stavki-v-globalnoj-igre/

    Список лиц незаконно с попустительства Путина занимающих гос. должности:

    -Ольга Голодец, зам. председателя Правительства РФ – владеет двумя квартирами, в том числе в Италии, и половиной дачи (220 м²) в Швейцарии – имеет ВНЖ Италии.
    -Максим Топилин, Мин. труда и соцзащиты- имеет ВНЖ Болгарии(можно,даже нужно! ).
    -Андрей Клишас, член Совета Федерации от Красноярского края, известен благодаря “Пакету Клишаса”, в Швейцарии, по информации газеты «Ведомости», владеет домовладением общей площадью 432 м² и земельным участком площадью 1000м², имеет гражданство Швейцарии.
    -Арсен Каноков, член Совета Федерации от Кабардино-Балкарии, входит в список российских миллиардеров по версии журнала “Финанс”, имеет ВНЖ Великобритании.
    -Игорь Шувалов, председатель госкорпорации развития ФЭБ. РФ, с 2008 г по май 2018 – первый заместитель председателя Правительства, согласно информации газеты “Ведомости” владеет домом в Австрии и квартирой в Великобритании – имеет ВНЖ Великобритании
    -Андрей Воробьёв, Губернатор Московской области – имеет ВНЖ Испании и ВНЖ Израиля.
    -Вячеслав Фетисов, депутат ГД – гражданство ША. В США проживает дочь, имеющая также двойное гражданство.
    -Елена Мизулина, член Совета Федераций от Омской области – имеет ВНЖ Бельгии, где проживает сын – совладелец юридической фирмы.
    -Игорь Лебедев, заместитель председателя ГД, владеет пентхаусом в Дубаи – гринкарта США. Два сына проживают в Швейцарии
    -Отари Аршба, депутат ГД владеет земельными участками и домом в Грузии гражданство Грузии.
    -Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков имеет гражданство Франции. (Помните, как полгода назад он отреагировал на скандал с двойным гражданством ведущего ТВ Сергея Брилева?) Вторая жена – гражданка Франции, где сейчас и проживает.
    Нынешняя супруга Пескова – имеет гражданство США. Дети Пескова – граждане Великобритании. Для сыновей основной разговорный язык – английский. Для Елизаветы – французский. Общая дочь Пескова и Навки – имеет (кроме российского) гражданство США и Франции.
    Кстати, Путин открытым текстом настоятельно потребовал, чтобы его подчиненный вернул всё семейство в родные пенаты, на что услышал категоричное “Нет”. Типа, им там удобнее…

    Ето я, болгарушка пУохой , тоже хочу быть депутатом ГД -России !

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  • 1182 1074
    georgi tarabov 2 февраля 2020 в 17:15

    ВОСТ. ЕВРОПА ЖДЕТ КОГДА В МОСКВЕ , Кремль, Владимир Соловьев Eшкеназиев –русский италианчик- ПЕСКОВ- МЕНДЕЛ-ЧУБАЙС-ЩАЙН-ГРЕФчики, Алишерчики,Япончики,Тайванчики,Гарики,
    Беджамо, кстати, Сын Алика Ассирийского (один из основателей ассирийской ОПГ).
    Участник распилов на Олимпиаде в Сочи.

    В его банке держали свои деньги Шойгу, Чекисты « Дрезденской группы», Токарев («Транснефть») и Бельяминов (глава таможни РФ в 2006-16 гг.).

    Беджамо всех их благополучно кинул- в 2016 г. украл 200 миллиардов рублей из Внешпромбанка и рванул в Монако.
    ( Март 2014 г. Путин награждает Беджамо орденом Почета.- ето когда КГБ разкошелится)
    https://cont.ws/@begemot/1571713

    Пусть все они, оставших в живых , сложат амерокозелские паспорта на столе,
    и попросят милости от русского народа -
    на колени Б.Л,Я-Д.И ,
    блудние сыновья МОЕЙ ЛЮБИМОЙ РОССЕЯШКОЙ !
    Жалкие ,алчные,шустрые сперматозоиды R1b ,с западными дипломами !
    ———
    PS
    у нас в БолХарии-не лучше , уЗбагойтесь , братя !

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  • 6620 5794
    Валерий 2 февраля 2020 в 17:26

    Елене Петровне респект и уважуха!

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