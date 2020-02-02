В Конституцию РФ хотят внести право русских на объединение

Было бы правильным зафиксировать в Конституции РФ право разорванного на части русского народа на объединение как целеполагающей точки для усиления темпа выдачи российского гражданства на Донбассе, на Украине и в Белоруссии.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский писатель и публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В связи с тем, что у нас сейчас проводится конституционная реформа, мне кажется, было бы очень правильным в Конституции РФ зафиксировать право разорванного на части народа на объединение. Не нужно писать об оккупации, как это будут трактовать, а вот именно так: право народа на объединение.

Это очень важно, для того, чтобы у РФ как у государства была некая точка впереди, целеполагание. И исходя уже из этого целеполагания – объединения разорванного на части народа – необходимо наращивать темпы выдачи российского гражданства на Донбассе и дальше, мы об этом много раз говорили, начать выдачу российского гражданства гражданам Украины.

Каждый гражданин Украины, каждый гражданин Белоруссии, с моей точки зрения, имеет право на получение российского гражданства, если он не совершил преступление», – заявил Стариков.

https://ok.ru/video/1634924235396

Источник: https://nstarikov.ru/v-konstituciju-rf-hotjat-vnesti-pravo-russkih-na-obedinenie-112784