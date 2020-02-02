В Конституцию РФ хотят внести право русских на объединение
Было бы правильным зафиксировать в Конституции РФ право разорванного на части русского народа на объединение как целеполагающей точки для усиления темпа выдачи российского гражданства на Донбассе, на Украине и в Белоруссии.
Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский писатель и публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В связи с тем, что у нас сейчас проводится конституционная реформа, мне кажется, было бы очень правильным в Конституции РФ зафиксировать право разорванного на части народа на объединение. Не нужно писать об оккупации, как это будут трактовать, а вот именно так: право народа на объединение.
Это очень важно, для того, чтобы у РФ как у государства была некая точка впереди, целеполагание. И исходя уже из этого целеполагания – объединения разорванного на части народа – необходимо наращивать темпы выдачи российского гражданства на Донбассе и дальше, мы об этом много раз говорили, начать выдачу российского гражданства гражданам Украины.
Каждый гражданин Украины, каждый гражданин Белоруссии, с моей точки зрения, имеет право на получение российского гражданства, если он не совершил преступление», – заявил Стариков.
https://ok.ru/video/1634924235396
Источник: https://nstarikov.ru/v-konstituciju-rf-hotjat-vnesti-pravo-russkih-na-obedinenie-112784
Стариков кретин и этим всё сказано.
Хотя действительно любой беларус или украинец может переехать в РФ и стать гражданином
НЕ ХОТЯТ
Болгар, ЛЮБЯЩИЙ РУССКОГО МИРА
ВОСТ. ЕВРОПА ЖДЕТ КОГДА В МОСКВЕ ,
в КРЕМЛ-СОЛОФИОВ- ПЕСКОВ- МЕНДЕЛ-ЧУБАЙС-ЩАЙН-ГРЕФчики, Алишерчики,Япончики,Тайванчики,Гарики,
Беджамо, кстати, Сын Алика Ассирийского (один из основателей ассирийской ОПГ).
Участник распилов на Олимпиаде в Сочи.
В его банке держали свои деньги Шойгу, Чекисты « Дрезденской группы», Токарев («Транснефть») и Бельяминов (глава таможни РФ в 2006-16 гг.).
Беджамо всех их благополучно кинул- в 2016 г. украл 200 миллиардов рублей из Внешпромбанка и рванул в Монако.
( Март 2014 г. Путин награждает Беджамо орденом Почета.- ето когда КГБ разкошелится)
https://cont.ws/@begemot/1571713
Пусть все они, оставших в живых , сложат амерокозелские паспорта на столе,
и попросят милости от русского народа -
на колени ,
блудние сыновья МОЕЙ ЛЮБИМОЙ РОССЕЯШКОЙ !
Жалкие ,алчные,шустрые сперматозоиды R1а ,с западными дипломами !
———
PS
у нас в БолХарии-не лучше , уЗбагойтесь , братя !
• Фашизм – ключевая идеология англо-саксонского мира.
Уже в те времена в английском обществе был в ходу нашумевший афоризм: «Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика», приписываемый целому ряду политиков – от малоизвестного публициста Генри Лабушера (1831—1912) до премьер-министра Бенджамина Дизраэли (1804-1881). Среди авторов также числился радикальный политик-либерал сэр Чарльз Дилк (1843-1911), который, похоже, настолько поразился попыткам своих коллег исказить и приукрасить истинную роль своей родины в мировых делах, что, как-то раз не выдержал и совсем не дипломатично заявил: «Англосаксы – единственная истребляющая нация на земле. Никогда ещё – вплоть до начала ставшего теперь уже неизбежным уничтожения индейцев…, маори (коренные новозеландцы – авт.) и австралийцев (коренные австралийские аборигены – авт.) – ни одна столь многочисленная раса не была стёрта с лица земли завоевателями». Стоит отметить главное: в 19 веке в формировании фашистской идеологии, как теории расового превосходства, отметилось огромное количество англосаксов, среди которых были и мировые знаменитости: Томас Карлейль (считается фактическим прародителем фашизма), Хьюстон Чемберлен (англо-немецкий писатель, социолог, философ и расовый теоретик), Джеймс Хант (в 1863 году сделал доклад, в котором присвоил неграм «звание» промежуточного вида между обезьяной и человеком), Френсис Гальтон (двоюродный брат Чарльза Дарвина и основоположник «евгеники» – «науки» о человеческой селекции для выращивания идеальной расы), Карл Пирсон (математик, статистик, биолог и основатель биометрики – расистского направления социал-дарвинизма), заявивший: «Право жить ещё не означает право каждого на продолжение своего рода. Снижается качество естественного отбора, и это значит, что выживает всё больше слабых и никчёмных. А мы должны повышать стандарт происхождения, умственный и физический» и даже Редьярд Киплинг с его «Бременем белого человека». В итоге, Англия, почти 100 лет беременная фашизмом, для решения проблемы «слабых и никчёмных» в 1932 году родила «британский союз фашистов» под руководством баронета Освальда Мосли, благополучно дожившего, кстати, до 1980 года.
Таким образом, есть неопровержимые доказательства происхождения фашистской идеологии из недр высшего английского общества, о чём сегодня категорически не принято вспоминать, акцентируя внимание лишь на научных достижениях вышеназванных лиц, не имевших отношения к их идеологическим убеждениям. Или, например, на том, что Англия, как государство, публично не жаловало проповедников нацизма и в доказательство приводится пример, как Уинстон Черчилль «решительно» инициировал арест О.Мосли и заключение его в тюрьму аж на 3 года (с 1940 по 1943г.г.)!
Впрочем, меня ни в малейшей степени не интересует подобная маскировка, призванная скрыть английские корни немецкого фашизма. Фашизм есть фашизм, и если его неизбежным спутником всегда является геноцид, то мне глубоко безразлична словесная шелуха, типа «уничтожение аборигенов… в Австралии являлось непреднамеренным следствием государственной политики» (Ричард Рубинштейн, еврейский исследователь Холокоста). Якобы фашизм, поддерживаемый на государственном уровне – плохой фашизм, а фашизм, не поддерживаемый официально, но являющийся сутью внешней политики – хороший фашизм. Тем более, что тот же Р.Рубинштейн в сборнике «Мозаика жертв. О не-евреях, преследовавшихся и уничтоженных нацистами», подтверждает: «связь между геноцидом, проводившимся поселенцами колоний XVIII–XIX веков и геноцидом XX века может быть прослежена в гитлеровской программе «жизненного пространства»: опыт колонистов служил для Гитлера моделью, которой должна была следовать Германия на востоке европейского континента».
Не могу к сказанному не добавить следующее: американская нация, являющаяся прямой наследницей англо-саксонской ментальности, внесла свою несмываемую лепту в историю реализации идей представителей туманного Альбиона, развязав за 300 лет своего существования более 200-сот захватнических войн, многие из которых смело можно отнести к типичному геноциду.
Вероятно поэтому, ещё до расцвета немецкого фашизма, Джордж Оруэлл с горечью заявил: «…интеллектуалы стыдятся собственной национальной принадлежности,.. в левых… кругах полагают, что в принадлежности к английской нации есть нечто постыдное».
Получается, что Адольф Гитлер является прямым наследником именно английского фашизма, что признаёт сам будущий немецкий фюрер, заявивший в 1935 году: «Только у меня, подобно англичанам, хватит жестокости, чтобы добиться цели».
И уже в 1939 году, за несколько месяцев до войны Гитлер сказал :
« -Я восхищаюсь английским народом. В деле колонизации он совершил неслыханное».
Так что, это английские колонии, и прежде всего Индия, вдохновили Гитлера к войне с Советским Союзом: «Наша цель – не Данциг, наша цель – расширение жизненного пространства на Востоке». Что характерно, своё отношение к Англии фюрер сохранил даже будучи в состоянии войны с ней.
Так зарождался немецкий фашизм, имеющий в своей основе тщательно разработанную теорию расового превосходства, получившую практическое воплощение в английских колониальных войнах. Что касается теории, то Гитлер, не нуждаясь ни в чьём одобрении (будучи сам высшей властью), неизмеримо обогатил теоретическую базу и лично дал благословение на её практическое воплощение в качестве официальной государственной доктрины.
Итак, получив твёрдую английскую опору в виде фашистской теории, Гитлер:
1. Быстро, используя энергию заряженной и организованной толпы, и при явном попустительстве, а по сути при поддержке, Америки и Европы, получил абсолютную власть в побеждённой и униженной Германии.
2. Построил свою собственную теорию древней арийской расы.
3. Начал активный процесс информационной накачки немцев на предмет возрождения величия Германии.
4. Немедленно аннулировал действия всех положений Версальского договора, касающихся военных ограничений и прекратил выплаты репараций в пользу стран-победительниц.
5. Заручился американо-европейской поддержкой в безграничном финансировании своих планов по возрождению страны.
6. Так же при прямой и косвенной поддержке Запада (Мюнхенский сговор), начал свою экспансию с аннексии в 1938 году принадлежащей Чехословакии Судетской области.
7. Обозначил своей главной целью поход на Восток, что позволило бы Германии быть на равных с Британской Империей.
8. Объявил евреев неполноценной расой, с которых и начал этнические чистки внутри страны.
9. Начал масштабную военную интервенцию с нападения на Польшу 1 сентября 1939 года, считающуюся началом 2-ой Мировой Войны. Параллельно стал захватывать другие европейские страны, что вынудило Англию объявить войну Германии.
10. Закончил свой бесславный путь, развязав с Советским Союзом самую кровавую в истории мировую войну.
Отметим в общих чертах состояние предвоенной международной обстановки:
- Ведущие европейские державы никак не возражали против прекращения Германией выплат репараций, несмотря на очевидные финансово-экономические потери для себя, усугубляемые Великой американской депрессией, затронувшей всю Европу. Тяжёлая ситуация подталкивала Запад всячески подпитывать амбиции Гитлера, оказывая ему масштабную политическую, экономическую и финансовую поддержку и параллельно демонизируя мифическую советскую угрозу. Германии предстояло выполнить роль тарана против Советской России, на обломках которой должен был вырасти новый мировой порядок.
- понимая, что война с Германией неизбежна, в Советском Союзе началась масштабная военная реформа. Параллельно шли плотные и постоянные переговоры с руководством рейха с целью максимально оттянуть начало войны и отодвинуть границу как можно дальше от центральных промышленных районов (пакт Молотова-Риббентропа), в том числе и посредством войны с Финляндией, что решило задачу безопасности Ленинграда с северного направления. Одновременно Сталин вёл постоянные активные переговоры со всеми руководителями значимых западных государств, выстраивая будущую антифашистскую коалицию.
П.С.: официально считается, что автором расовой (она же фашистская) теории является француз Жозеф Артюр де Гобино (1816 – 1882). Однако я сознательно не акцентировал внимание на этом персонаже по причине того, что именно англо-саксонский мир наиболее последовательно воспринял и реализовал фашистскую идеологию, и продолжает это делать по сей день, что вызывает оторопь даже у известных представителей самих англичан.