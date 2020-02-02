Сводки от ополчения Новороссии 02 февраля 2020

ВСУшники пытались продать на ОЛХ американское вооружение

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Житель ДНР о пленении из-за номера российского журналиста и малоизвестном подвиге Рафаэля Лусварги

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В Донбассе жёстко ответили полковнику ВСУ на слова о «быстрой победе» над ДНР и ЛНР

В Народном Совете ДНР прокомментировали заявления Генштаба ВСУ о возможности скоротечной победы ВСУ над Народными Республиками, сообщает ПИКiNFORM.

Начальник одного из отделов в Главном управлении персоналом Генерального штаба ВС Украины полковника Михаил Щербина сделал громкое заявление по Донбассу. По мнению высокопоставленного украинского военного, в случае «прекращения помощи» Донецкой и Луганской Народным Республикам со стороны России, последние будут разгромлены армией Украины в первые же недели.

Как заявил украинский полковник, готовых защитить Донбасс насчитывается «мизерное количество», которых он назвал «местными бандитами». Именно поэтому, подчеркнул представитель Генштаба ВСУ, украинские подразделения за две-три недели справятся с Республиками. Единственным условием, мешающим зачистке региона, Щербина назвал отсутствие со стороны России военной помощи, на существовании которой Киев настаивает с начала гражданской войны на Донбассе.

В Донецке уже отреагировали на ожидания украинской стороной быстрых побед. Депутат Народного совета ДНР Александр Камышов в комментарии РИА ФАН заявил, что Щербина забыл о разгроме частей ВСУ силами ополчения, ещё до создания Народной милиции в обеих Республиках.

Камышов также предупредил, что на подобную агрессию ВС Украины, со стороны Донецкой и Луганской Народных Республик последует жёсткий ответ.

«Авантюристов из команды нового президента [Владимира Зеленского] ждет тяжелое поражение», — спрогнозировал депутат НС ДНР последствия для украинской стороны таких «попыток зачистки».

По мнению Александра Камышова, судя по заявлениям Щербины и аналогичным высказываниям, в окружении Владимира Зеленского готовится очередная авантюра, направленная на эскалацию конфликта.

Напомним, ранее заместитель секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Украины Сергей Кривонос заявил о «готовности в целом» к силовому варианту развития ситуации на Донбассе. В качестве положительного (для украинской стороны) примера он привёл «хорватский» сценарий.

Такое название получили крупномасштабные зачистки, проведённые во время Югославских войн вооружёнными хорватскими формированиями в отношении сербских анклавов. Итогом стало изгнание из Хорватии до 200 тысяч сербов, уничтожение ряда мест компактного проживания этого народа, а также массовые расправы над гражданскими лицами сербской национальности.

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«Служу Республике». Каратели Киева вели беспорядочный огонь по мирным жителям ЛНР

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На Донбассе пропало военное имущество, переданное США, командиры ВСУ заметают следы преступлений

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за прошедшие сутки по итогам брифинга офицера Пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко. По данным, зафиксированным наблюдателями СЦКК ЛНР, за прошедшие сутки, противник один раз нарушил режим прекращения огня. В 12.20 подразделения 93-й бригады ВСУ из 82-мм миномета и вооружения БМП-2 обстреляли район н. п. Пришиб, выпустив 32 различных боеприпаса. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется. Читайте также: Охота на крыс: на Украине идёт охота на боевиков «АТО» Вооруженные формирования Украины продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники и дооборудования позиций вблизи населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей. Так, в зоне ответственности 93-й механизированной бригады отмечено нахождение техники ВСУ: один БТР-80 в жилом массиве н. п. Муратово;

одна зенитная установка ЗУ-23 в частном секторе н. п. Кряковка. Также в зоне ответственности 72-й бригады в н. п. Лобачево размещена одна боевая машина пехоты. В районе н. п. Счастье военнослужащие 46-й бригады разместили бронетранспортер БТР-70. Данные факты также подтверждаются в отчете миссии ОБСЕ. Читайте также: Страшный позор Зеленского (ФОТО, ВИДЕО) Высокий уровень коррупции и воровства военного имущества отмечается в соединениях ВСУ в зоне «ООС». Так, на этой неделе в 93-й бригаде в ходе проведения комиссией Главной инспекции Министерства обороны Украины инвентаризации оптических приборов ночного видения, полученных в рамках иностранной военной помощи, была выявлена пропажа трёх тепловизионных монокуляров «Archer TMA-55L» производства США. На данный момент в соединении проводится разбирательство по факту хищения военного имущества. В отношении командира бригады Брыжинского военной прокуратурой ведутся следственные действия. В подразделениях 72-й отдельной механизированной бригады участились случаи хищения продовольствия и вещевого имущества. Для проверки состояния дел и наличия материальных средств из штаба «ООС» в бригаду прибыла комиссия, в состав которой входят офицеры тыловых служб. Перед приездом комиссии должностные лица бригады, причастные к хищениям, активно принялись скупать наборы индивидуального рациона питания и комплекты зимней формы одежды в соседних частях и соединениях для восполнения недостач. Читайте также: «Чей Крым?» — соратник Зеленского шокировал украинских пропагандистов (ВИДЕО) На фоне неудовлетворительного тылового обеспечения, морально-психологическое состояние военнослужащих ВСУ в зоне карательной операции остаётся на низком уровне. Так, по данным наших источников, в связи с регулярными нарушениями воинской дисциплины и многочисленными фактами самовольного оставления части военнослужащими в подразделения 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады прибыла очередная комиссия военной службы правопорядка. В ходе работы комиссии проводилась сверка по военнослужащим, совершившим СОЧ, в результате которой выявлено сокрытие командирами подразделений фактов самовольного оставления части личным составом соединения. Также проверяющие выявили отсутствие военнослужащего 1 БТГр рядового Бухонюк О. В. Кроме того, рост числа случаев дезертирства, отмечается в подразделениях 72-й механизированной бригады ВСУ. Так, 30 января в районе населенного пункта Попасная военнослужащий 2-го батальона 72-й бригады рядовой Николенко О. М. самовольно покинул расположение части. Местонахождение беглеца не известно, командование бригады организовало поиски своими силами, в штаб «ООС» доклад о происшествии не поступал. От сослуживцев стало известно, что рядовой Николенко регулярно подвергался психологическому и физическому воздействию со стороны командира отделения на фоне национальной неприязни, в связи с тем, что Николенко был родом из Львовской области. Читайте также: «Вова — уходи! Не опускай страну», — офицера ВСУ наказали за скандальный пост о Зеленском (ФОТО) На Украине продолжаются репрессии в отношении должностных лиц, критикующих действующую украинскую власть. На днях в украинских СМИ разгорелся скандал с наказанием военнослужащего отдела информационного противодействия штаба Сухопутных войск ВСУ, который опубликовал в социальных сетях сообщение негативного характера в адрес президента Украины Зеленского. В этом сообщении майор ВСУ выразил недовольство результатами работы верховного главнокомандующего и призыв оставить занимаемую должность. По нашим данным, эта акция была спланирована сторонниками бывшего президента Порошенко с целью дискредитации Зеленского и его предвыборных обещаний. Информационная операция была раскрыта сотрудниками Государственного бюро расследований, которые выявили всех причастных лиц и установили, что размещенный в соцсетях пост офицера ВСУ был частью провокации для обвинения офиса Зеленского в покушении на свободу слова на Украине. В результате начавшегося разбирательства стали известны организаторы данной информационной акции. Это командование 74-го ЦИПсО, которое, стремясь уйти от ответственности, переложило всю вину на одного из исполнителей — офицера отдела информационного противодействия, которому непосредственно была поставлена задача по этой публикации. К данному офицеру применено дисциплинарное взыскание — объявлен «Строгий выговор», с лишением дополнительных надбавок к денежному довольствию, а должностные лица, причастные к расшатыванию внутриполитической обстановки в стране, как и принято на Украине, останутся безнаказанными. Читайте также: 113 убитых и раненых: у ВСУ серьёзные потери на Донбассе — сводка (+ВИДЕО)

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