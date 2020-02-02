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Севастополь глазами москвича-туриста

01:18. 2 февраля 2020 20 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Читатель genivanov съездил зимой в Севастополь и поделился впечатлениями о городе глазами москвича.





















Смотреть фото-отчет полностью с комментариями можно здесь:

1. Севастопольский вальс. Часть №1 – https://genivanov.livejournal.com/35205.html
2. Севастопольский вальс. Часть №2 – https://genivanov.livejournal.com/35435.html
3. Крымские каникулы. Отчет о поездке 2019 года – https://genivanov.livejournal.com/35712.html

Как не трудно заметить, даже зимой в Севастополе есть что посмотреть и где походить. Недавно публиковали статистику по зимнему туризму, Севастополь попал в тройку наиболее популярных городов России.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5610715.html

Метки: крым, Москва, отдых, севастополь, туризм, фотографии

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