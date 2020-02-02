Первое, что приходит на ум при упоминании Карелии – это живописный северный лес, скалистые берега и, конечно же, деревянные церкви. Сюда отравляются не только на отдых или охоту, но и для того, чтобы подпитаться духовной энергией, ведь именно на ее намоленной земле можно еще встретить образцы старинного русского зодчества в первозданном виде.

1. Памятники древнего зодчества в Карелии

Самобытные образцы старинного русского зодчества на просторах Карелии.

Россия издревле славилась своими мастерами, создававшими великолепные шедевры из дерева. Но, к сожалению, дерево – материал не очень долговечный и подвержен влиянию дождя, снега, подтоплениям, не говоря уже о пожарах и войнах. По этой причине на территории страны осталось довольно мало уникальных образцов деревянного зодчества.

Часовня Рождества Пресвятой Богородицы срублена в XVIII в. и находится в деревне Маньга (Карелия). | Фото: bigpicture.ru/ © Алексей Куликов.

Приятным исключением стала карельская земля, на которой сохранилось довольно много памятников архитектуры, относящихся к XVII-XIX вв. Если по всей стране в конце XIX столетия уже во всю начали возводиться каменные дома и религиозные сооружения, то в тихой северной глубинке деревянное зодчество еще долгое время процветало.

Часовня Иоанна Предтечи срублена в XVIII в. на Вороньем Острове (Карелия). | Фото: temples.ru/ © Яночкин Кирилл.

И даже несмотря на то, что на ее территории проживало много национальностей и их взаимное влияние обогатило карельскую культуру, но тем не менее исконно русские традиции здесь сохранились практически в первозданном виде.

Деревянная Церковь Иоанна Предтечи в Леликово была сооружена в 1886 г. на средства царскосельского купца П. Н. Демидова (Карелия). | Фото: temples.ru/ © Шелковников Евгений.

Особенно это заметно по уникальной архитектуре храмов, подобных которым уже и не сыскать на остальной территории России. К этим древним святыням устремляются паломники/путешественники много веков подряд. Намоленные веками места и красота старинных деревянных церквушек, сохранившаяся до наших дней как магнитом, притягивает путешествующих мудрой простотой форм и естественным изяществом линий.

2. Музей-заповедник на острове Кижи

История уникальных памятников архитектуры на острове Кижи прослеживается на протяжении 5 веков (Респ. Карелия). | Фото: bolshoyvopros.ru/ fiesta.ru.

Пожалуй, самым знаменитым местом паломничества стал остров Кижи, на котором не только сохранились построенные в давние времена храмы. Именно на его территорию были перемещены некоторые святыни с других районов Карелии, чтобы их отреставрировать и, по возможности, полностью восстановить былую красоту.

Церковь Преображения Господня – 38 м. невиданной красоты и самый узнаваемый памятник деревянного зодчества России (о. Кижи, Карелия). | Фото: geo-storm.ru.

Справка от Novate.Ru: Ки́жи (Ки́жский пого́ст) — это уникальный в своем роде архитектурный ансамбль, который входит в состав Государственного историко-архитектурного музея «Кижи», основанный в 1966 г. На его территории находятся не только храмовые сооружения,созданные на острове, но и десятки уникальных объектов, датируемых XVII-XVIII вв.

Архитектурный ансамбль Кижского погоста признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО (Респ. Карелия). | Фото: excursio.com/ kizhi.karelia.ru.

Несмотря на то, что островок совсем крошечный, его можно обойти всего лишь за пару часов, но то какую мощную энергетику он несет сложно описать словами. Чего только стоит великолепие Церкви Преображения Господня, заложенной еще в 1714 году. С нее уже три столетия пишут картины и все это время к этой святыне не иссякает вереница паломников и туристов. Эту невероятной красоты церковь с 22 деревянными куполами, покрытыми осиновыми «чешуйками» срубил неизвестный мастер, причем до самого купола, расположенного на высоте 37 м. в ее конструкции нет ни единого гвоздя.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы – действующая церковь с уникальным иконостасом и иконами XVI в (Кижи, Респ. Карелия). | Фото: dostop.ru.

Здесь же находится еще одна достопримечательность – Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Невзирая на то, что она более скромных размеров, но славится не менее впечатляющей строгой красотой. Этот храм несколько раз перестраивался из-за постоянных пожаров и такой облик, что мы можем видеть сейчас, церковь обрела в 1764 г.

На территории историко-архитектурного музея можно увидеть уникальные памятники деревянного зодчества (Кижи, Респ. Карелия). | Фото: dostop.ru.

Не менее знаменита и Церковь Воскрешения Лазаря, срубленная в 1244 г. Ее на остров, где в 1966 г. был организован государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник, доставили из Мурома. Также на территории комплекса расположена известная Шатровая колокольня, часовня Михаила Архангела, часовня Успения Пресвятой Богородицы из Васильево, Часовня Трех Святителей Великих из Кавгоры и несколько старинных деревянных домов, мельница, кузница, ремесленное училище.

3. Успенская церковь в городке Кондопоге

Успенская церковь 4 раза перестраивалась и такой вид имела, начиная с 1774 г. (Кондопог, Карелия). | Фото: flashnord.com/ klin-demianovo.ru.

Уникальный памятник русского деревянного зодчества, Успенская церковь в городке Кондопоге первый раз была срублена еще в XVI в. На протяжении трех столетий она перестраивалась, за это время прихожане собрали средства еще и на создание Шатровой колокольни и церкви Рождества Богородицы.

Все что осталось от древней святыни – Свято-Успенской церкви (Кондопог, Карелия). | Фото: m24.ru/ pikabu.ru.

Свою святыню местные жители бережно сохраняли и даже в годы советской власти она уцелела, хотя и многие десятилетия не была местом богослужений. Но в 2018 г. церковь, созданную на закате деревянного зодчества России, умышленно подожгли. Несмотря на усилия пожарной команды Успенская церковь выгорела практически дотла.

Старинные образцы церковной живописи утрачены навсегда (Успенская церковь, Кондопог). | Фото: ru.wikipedia.org/ © Timin Ilya.

Вместе с ней погибли все ценные иконы, иконостас и потолок-небо – уникальный образец «Божественной литургии». Несмотря на то, что уже собраны деньги на ее восстановление, никак не могут определиться с проектом, ведь создать точно такую же церковь уже никогда не получится. И это обусловлено тем, что полностью утрачены подобные плотницкие навыки. Сейчас даже не умеют заготавливать дерево, как это делали старинные мастера.

4. Собор Успения Пресвятой Богородицы в Кеми

Собор Успения Пресвятой Богородицы в Кеми сейчас на реставрации, а все его святыни хранятся в музеях (Респ. Карелия). | Фото: temples.ru/ © Шелковников Евгений.

Деревянный собор был сооружен в 1711-1714 гг. в честь победы над шведами. Постепенно он стал настоящим ансамблем, в состав которого входили 4 церкви и часовня. Но время не пощадило и этот деревянный шедевр, в 2016 при реставрации было решено разобрать его по бревнышкам и полностью восстановить по найденным чертежам. Современные мастера обещают даже воссоздать «светящийся» иконостас, с тайными оконцами, расположенными в нужных местах на верху сооружения. Именно они и создавали знаменитый визуальный эффект свечения.

5. Церковь Апостола Петра

Церковь Апостола Петра спроектировал сам Петра I (Кондопожский район, Карелия). deadokey. | Фото: livejournal.com/ monuments.karelia.ru.

В Марциальных водах (Кондопожский район), рядом с минеральными источниками есть еще один памятник русского зодчества — церковь Петра Апостола, срубленная в 1721 г. по проекту и чертежам самого Петра I. Как известно он частенько приезжал сюда лечиться. Это единственная церковь, сохранившая плоды деятельности русского царя. Доподлинно известно, что он собственноручно выточил паникадило, вешалки и деревянные напольные подсвечники. Практически все внутреннее убранство, которое было создано еще в начале XVIII в., по сей день хранится в храме, в том числе и подсвечники, которые создал первый Император Всероссийский.

6. Церковь Петра и Павла в Вирме

Церковь Петра и Павла в Вирме была срублена в XVII в. (Карелия). | Фото: bigpicture.ru, © Алексей Куликов/ tourister.ru.

В Беломорском районе на побережье Белого моря есть старинная деревушка Вирма, в которой сохранился необыкновенный деревянный храм – Церковь Петра и Павла, срубленный в XVII в. Первые упоминание об этой святыне дошли до наших дней со времен Марфы-Посадницы (XV в.), но тот сруб, который мы можем видеть сейчас был создан между 1625 и 1696 гг. Несмотря на то, советская власть расстреляла последнего священника в 1938 г., местные жители поддерживали ее в порядке, а после частичной реставрации и капитального ремонта в 2003-2006 гг. в ней проводятся богослужения.

7. Храм великомученицы Варвары на Яндомозере

Храм великомученицы Варвары на Яндомозере сейчас на реставрации (Медвежьегорский р-н, Карелия). | Фото: ptzgovorit.ru/ temples.ru, © Шелковников Евгений.

Еще один храм с нелегкой судьбой находится в конце длинного узкого полуострова, упирающегося в Яндомозеро. Деревянная шатровая церковь была построена в 1653-1656 гг. на месте разрушенной часовни, о которой упоминалось еще в XVI в. Невзирая на то, что она пережила несколько реставраций и смутные годы полного уничтожения подобных сооружений в прошлом веке, церковь поддерживали в порядке плоть до 2015 когда его разобрал недобросовестный подрядчик для реставрации. Сложенные бревна так и остались гнить под открытым небом, и только совсем недавно новая мастерская взялась за его восстановление.