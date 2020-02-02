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Польша открывает «ящик Пандоры», требуя компенсаций и пересмотра итогов Второй мировой (ВИДЕО)

05:00. 2 февраля 2020 31 просмотр Один комментарий Опубликовал:
Польша открывает «ящик Пандоры», требуя компенсаций и пересмотра итогов Второй мировой (ВИДЕО) | Русская весна

Как сообщалось, главный польский националист Ярослав Качинский заявил, что Россия должна выплатить Польше репарации за страдания поляков во времена Второй мировой войны.

Ситуацию в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» прокомментировали гости и телеведущий Евгений Попов.

Как пишет Bild, лидер правящей польской партии «Право и справедливость» обвинил СССР в том, что советские войска напали на Польшу в сентябре 1939 года. Также, по его словам, в 1940 году в Катыни и других местах «советские солдаты и палачи из НКВД убили сотни тысяч польских офицеров». Кроме того, он утверждает, что «Польша была жертвой, русские — преступниками» и, что «Путину не нравится такое распределение ролей, поэтому он хочет переписать историю».

«Германию и Россию нельзя сравнивать. В Берлине сидит демократически избранное правительство, там действует право и мораль. О России такого сказать нельзя. Россия тоже должна заплатить, — считает пан Качинский.

— Не думаю, что наше поколение застанет момент, когда Москва признает свою ответственность. Но одно я могу сказать наверняка: у наших требований нет срока годности».

Попов пояснил, что польский политик считает, что «уладить”столь «острый вопрос можно деньгами».

«Отказавшаяся от немецких репараций в 1953-м году Польша сегодня требует от Германии 830 миллиардов евро. От нас, видимо, официальная Варшава хочет урвать не меньше. Но мы, конечно же, платить никому ни за что не намерены», — заверил Попов.

Журналист добавил, что «ситуация очень печальная». Но есть и «позитивный момент». Он заключается в том, что «сам Качинский понимает и признаётся, что не рассчитывает дожить до того момента, до того дня, когда Россию — страну, которая избавила мир от нацизма — поставят в один ряд с Третьим рейхом».

Российский историк и эксперт «Россия 1» Владимир Корнилов добавил к сказанному Поповым, что «переписывание поляками истории Второй мировой войны делается исключительно из-за для того, чтобы бросить вызов России».

«Для того, чтобы развивать русофобские, антироссийские настроения в самой Польше. Это следствие, собственно говоря, развития этих самых антироссийских настроений, — подчеркнул Корнилов.

— Я внимательно изучал, скажем, западную, британскую в частности прессу 1939 года в момент, когда, собственно говоря, началась Вторая мировая война с точки зрения официальной истории. И вы знаете, я нигде не нашёл вот этих заявлений о том, что, оказывается, Советский Союз напал на Польшу».

Мало того, как подчеркнул эксперт, были специальные слушания в парламенте Британии, где, «были настороженные высказывания», но тем не менее, Британия не объявляла войну Советскому Союзу. А «в качестве гаранта независимости Польши объявила войну Германии как агрессору».

«Возникает закономерный вопрос: если взять вот этот нарратив нынешний Польши насчёт того, что СССР напал на Польшу, ну, а чего же Британия не объявила войну Советскому Союзу, согласно этому договору?

Значит, Советский Союз не нападал на Польшу?».

Корнилов подчеркнул, что Польша и СССР были союзниками, а «вот этот нарратив польский — это абсолютная ложь». 

Польша стремится к лидерству в Европе

Журналист Дмитрий Галкин обратил внимание на то, что Польша хочет быть лидером в Восточной Европе и поэтому «старается не допустить сближения Германии и России».

«Германия и Россия для Польши — прямые конкуренты», — отметил Галкин. — Качинский — умный человек. Он понимает, что ни Германия, ни  Россия никакие репарации Польше не будут выплачивать, но ему важно представить Польшу в качестве жертвы, которая была поглощена сталинским режимом и, соответственно, представить Польшу в качестве главного так сказать борца с нынешней российской экспансией для того, чтобы зафиксировать проамериканские взгляды». 

Он заметил, что Качинский прямо сказал, что «Германия должна увеличить военную активность в рамках НАТО, направленную на защиту Польши и Прибалтики».

«То есть, это призыв к прямому противостоянию!» — сказал российский журналист.

По мнению же Дмитрия Абзалова, руководителя Центра стратегических коммуникаций, о чём он также высказался в эфире «60 минут», Польша в такой своей позиции пытается «изобразить жертву», но прежде всего «усиливает свои переговорные позиции». Но схема эта не работает, как показал Трамп, пытаясь намеренно продавить Иран и Северную Корею.

«Эта схема работает со слабыми переговорщиками, сильных переговорщиков вот так сломать невозможно, — сказал Абзалов. — Иран и КНДР показали, что так вести переговоры невозможно».

Он подчеркнул, что проблема заключается в том, что в этом случае Польша открывает «ящик Пандоры».

«У вас есть итоги Второй мировой войны, вы хотите пересмотреть, вы говорите о том, что “в 1953 году на нас давили, мы не могли самостоятельно принять решение, давайте пересмотрим заново”. Пересматривая эти переговоры — вы пересматриваете всю систему, — сказал Абзалов. 

— Если вы раскрываете этот “ящик Пандоры”, вы раскрываете его полностью! Это означает то, что, а давайте Чехословакию посмотрим, что там происходило, а давайте с Балканами посмотрим, а как там государственность появилась? Туда кто эту государственность привнёс, турки? Очень сильно сомневаюсь!».

По словам Абзалова, «если использовать исторический инструмент для того, чтобы отстаивать свои экономические и политические интересы, в этом случае вы никогда их не добьётесь, но испортите отношения со всеми, кто вас окружает», как в случае с Польшей.

«Потому что у вас нет проблем!» — добавил он.

Как сообщала «Русская Весна», Сергей Михеев, российский политолог, в одном из своих интервью на российском телевидении рассказывал, почему Польша так ополчилась на Россию и прямо заявил, что не последнюю роль в этом всём играют её американские кукловоды. 

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На видео с 00:04:09

Источник: https://rusvesna.su/news/1580131698

Метки: Новости

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