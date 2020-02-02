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Лица Советской эпохи. Часть 416. 1950-1960-е. Фотограф Захарий Кушнир из села Рошиетичь. Вып.2

15:16. 2 февраля 2020 55 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Лица Советской эпохи. Часть 416. 1950-1960-е. Фотограф Захарий Кушнир из села Рошиетичь. Вып.1








































































Источник: https://humus.livejournal.com/7061789.html

Метки: история, Россия, фото

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Лица Советской эпохи. Часть 416. 1950-1960-е. Фотограф Захарий Кушнир из села Рошиетичь
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