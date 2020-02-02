Китай, как цель атаки коронавируса во всех сферах

Тема эпидемии в Китае заполнила собой информационное пространство. На днях, беседуя с профессором вирусологом, я задал ему один вопрос: какова вероятность искусственного происхождения коронавируса? Пятьдесят процентов был ответ.

Мы не знаем на сегодняшний день досконально, откуда взялся этот вирус, но одно можно сказать точно — Китай подвергается мощной международной кампании по дискредитации, очернению и демонизации.

На эту тему разговор начался в рамках моего видеоблога, после чего один из информационных ресурсов разместил материал.

Источник: PlanetToday

Стариков назвал три возможных причины возникновения коронавируса

Существует три вероятные причины возникновения напугавшего весь мир коронавируса. Такого мнения придерживается политический деятель и политолог Николай Стариков, который озвучил свое видение проблемы в недавнем блоге на собственном YouTube-канале.

Первая из версий – довольно проста и понятна. Стариков не отрицает. Что вирус мог появиться природным путем: «Перед нами «самопровозгласившийся вирус». В истории человечества были страшные эпидемии и заболевания, уносившие миллионы и десятки миллионов людей. Из таких вот последних – эпидемия гриппа «испанка», которая была в конце Первой мировой войны и сразу после нее. Никто же не скажет, что это было испытание биологического оружия, и кто-то в 1918 году эту заразу создал».

Следующее же предположение указывает на то, что в создании вируса могли поучаствовать сами люди: «Короновирусная инфекция не является естественной. Она искусственная. Она создана человеком. Это невероятно? Собственно говоря, ещё по факту окончания Второй мировой войны в Хабаровске был суд над японскими военными преступниками. Одно из основных обвинений – это ведение биологической войны. С тех пор наука биология шагнула очень далеко».

Вот только претендентов на создание вируса куда больше, чем один. Стариков говорит: «Здесь я вижу только два варианта: либо противники Китая (давайте не будем называть их конкретными именами), либо в Китайской Народной республике произошла утечка в какой-нибудь лаборатории, которая то же что-нибудь такое разрабатывала. Мне это не представляется невероятным.

Во-первых, хочу сказать, что в последнее время эпидемии очень часто почему-то происходят в Китае. 2002 год: так называемая атипичная пневмония. Это значит, что есть заболевание воспаления легких, которое вызывалось определенными факторами, а теперь какой-то другой вирус вызвал эту заразу. 800 человек умерло в мире. 300 из них в Китае. Была эпидемия, всемирная ассоциация здравоохранения какую-то вакцину предлагала всем (при чем одну и ту же) и как-то эпидемия сошла на нет».

После этого появилась эпидемия птичьего гриппа, которой так же был напуган весь мир, и так же через некоторое время шум сам по себе стих. Теперь же, отмечает Стариков, появилась новая опасность в лице этого самого короновируса. И действует точно не на руку самому Китаю.

«Ущерб китайской экономике уже нанесен, потому что многие не поедут в этот момент в Китай. И дело не в туризме. Ведь не будут созданы какие-то предприятия. При этом создается образ Китая, как чего-то отталкивающего и заразного», — говорит политолог. А это вряд ли действует на благо китайского процветания.