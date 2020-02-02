Как русские убивали русских

Почти ежедневно получаю письма, в которых единомышленники просят рассказывать не только о событиях современной истории и политики, а о хороших прочитанных книгах.

Так мы и сделаем.

Предлагаю вашему вниманию выпуск видеоблога, который посвящен книге «Ярославский мятеж» авторства Андрея Вячеславовича Васильченко. Она рассказывает о трагически событиях лета 1918 года в древнем русском городе Ярославле.

Суть их такова.

Эсеры под руководством активно сотрудничавшего с англичанами и французами террориста Бориса Савинкова организовали не только мятеж в Москве и убийство германского посла Мирбаха;

Главной задачей «союзников» была организация и запуск гражданской войны в России, с целью её ослабления, дробления и уничтожения, как мировой силы;

Савинков получил от французской разведки деньги на организацию восстания;

Антибольшевистский мятеж начался в Ярославле и Рыбинске;

Все восстание мятежники ждали, искренне ждали прихода войск Антанты. Надо ли говорить, что на самом деле, никто даже не обирался приходить им на помощь!

Во время восстания многие деятели Советской власти были убиты, но в большей части посажены под арест на так называемые «пароходы смерти»;

Ярославль был окружен большевиками и подвергся зверскому артиллерийскому обстрелу, в результате чего были большие жертвы среди мирного населения, целые кварталы были сровнены с землей. Город сгорел, артиллерией и пожарами были разрушены исторические здания и храмы;

Есть все основания полагать, что при обстреле Ярославля применялись химические снаряды!

Восставшие решили сдаться …немецкой военной миссии под командованием лейтенанта Балка, которая занималась по условиях Бресткого мира возвращением военнопленных подданных Германии и Австро-Венгрии на родину;

Думая, что это их спасет, повстанцы объявили войну Германии и сдались немецким военнопленным!

Вошедшие в город большевики «забрали» восставших и большую часть их быстро расстреляли.

События июля 1918 года в Ярославле и вокруг него во многом удивительно напоминают события вокруг Донецка и Луганска. Русские люди расстреливают из артиллерии большой город, наполненный мирным населением. Зверства, убийства, взаимное ожесточение. Сразу и сходу. Цель внешних сил тогда (как и сегодня Вашингтона) – организация гражданской войны.

В СССР по понятным причинам о ярославском восстании говорили мало. Почти ничего.

А изучи мы непредвзято события вековой давности, может, и развитие ситуации на Донбассе было бы нам кристально ясно.

И последнее – информацию о восстании вы сможете найти в интернете. Но я рекомендую вам, конечно, читать в обязательном порядке книги.

В конце книги приведен список главных героев событий с обеих сторон и их дальнейшая судьба. Так вот ВСЕ ОНИ были расстреляны. Все – и главные «белые», и главные «красные». Только в разные годы.

Вот такая вот наша история.

Николай Стариков: Как русские yбивaли русских

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Источник: https://nstarikov.ru/kak-russkie-ubivali-russkih-112792