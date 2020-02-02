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Как русские убивали русских

10:12. 2 февраля 2020 85 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Почти ежедневно получаю письма, в которых единомышленники просят рассказывать не только о событиях современной истории и политики, а о хороших прочитанных книгах.
Так мы и сделаем.
Предлагаю вашему вниманию выпуск видеоблога, который посвящен книге «Ярославский мятеж» авторства Андрея Вячеславовича Васильченко. Она рассказывает о трагически событиях лета 1918 года в древнем русском городе Ярославле.

Как русские убивали русских

Суть их такова.

  • Эсеры под руководством активно сотрудничавшего с англичанами и французами террориста Бориса Савинкова организовали не только мятеж в Москве и убийство германского посла Мирбаха;
  • Главной задачей «союзников» была организация и запуск гражданской войны в России, с целью её ослабления, дробления и уничтожения, как мировой силы;
  • Савинков получил от французской разведки деньги на организацию восстания;
  • Антибольшевистский мятеж начался в Ярославле и Рыбинске;
  • Все восстание мятежники ждали, искренне ждали прихода войск Антанты. Надо ли говорить, что на самом деле, никто даже не обирался приходить им на помощь!
  • Во время восстания многие деятели Советской власти были убиты, но в большей части посажены под арест на так называемые «пароходы смерти»;
  • Ярославль был окружен большевиками и подвергся зверскому артиллерийскому обстрелу, в результате чего были большие жертвы среди мирного населения, целые кварталы были сровнены с землей. Город сгорел, артиллерией и пожарами были разрушены исторические здания и храмы;
  • Есть все основания полагать, что при обстреле Ярославля применялись химические снаряды!
  • Восставшие решили сдаться …немецкой военной миссии под командованием лейтенанта Балка, которая занималась по условиях Бресткого мира возвращением военнопленных подданных Германии и Австро-Венгрии на родину;
  • Думая, что это их спасет, повстанцы объявили войну Германии и сдались немецким военнопленным!
  • Вошедшие в город большевики «забрали» восставших и большую часть их быстро расстреляли.

События июля 1918 года в Ярославле и вокруг него во многом удивительно напоминают события вокруг Донецка и Луганска. Русские люди расстреливают из артиллерии большой город, наполненный мирным населением. Зверства, убийства, взаимное ожесточение. Сразу и сходу. Цель внешних сил тогда (как и сегодня Вашингтона) – организация гражданской войны.
В СССР по понятным причинам о ярославском восстании говорили мало. Почти ничего.
А изучи мы непредвзято события вековой давности, может, и развитие ситуации на Донбассе было бы нам кристально ясно.

И последнее – информацию о восстании вы сможете найти в интернете. Но я рекомендую вам, конечно, читать в обязательном порядке книги.

В конце книги приведен список главных героев событий с обеих сторон и их дальнейшая судьба. Так вот ВСЕ ОНИ были расстреляны. Все – и главные «белые», и главные «красные». Только в разные годы.
Вот такая вот наша история.

Николай Стариков: Как русские yбивaли русских
 

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Источник: https://nstarikov.ru/kak-russkie-ubivali-russkih-112792

Метки: блог, Видео

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 149 57
    serjoza 2 февраля 2020 в 10:25

    не надо напоминать,что марксизм с его идеей коммунизма выступает против паразитизма…кто были эти “восставшие”по своей сути,о которых так плачет буржуа Стариков?Это были или идиоты…потребность их в обществе вам понятна или просто особи желающие не работать и получать от общества больше чем все.Поэтому они и стали работать за деньги буржуазной Европы на ее интересы..О них так плачет стариков..ой,какой же он патриот…когда говорят о патриотизме у меня рука тянется,чтобы переложить свой бумажник из кармана задних штанов в внутренний карман куртки и закрыть на молнию.

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