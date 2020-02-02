Искусство, потерявшее лицо (Дмитрий Пучков, Михаил Хазин)
Гость студии Дми́трий Ю́рьевич Пучко́в — российский писатель, публицист, переводчик, блогер, обсуждает с Михаилом Хазиным падение нравов в современном искусстве, связывая это с отсутствием цензуры в творчестве
Ведущий: Михаил Хазин
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