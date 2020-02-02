Джордж Сорос: прощай, нормальный мир!

Я ждал его выступления в Давосе, поскольку Сорос является рупором наднациональных глобалистических сил — и он не обманул наших ожиданий, выдвинув новую концепцию мироустройства.

Не могу сказать, что новая концепция оказалась неожиданной: наоборот, вот уже несколько лет идет бешеная раскрутка экологических активистов всех мастей — но впервые в новейшей истории экологические нормы, изрекаемые дурами наподобие школьницы Греты Тунберг, пытаются возвести в абсолют для всего мира.

Чтобы понимать, о чем речь, стоит посмотреть на один из успешно состоявшихся проектов глобалистов (и Сороса, как публичного представителя этой группировки) — я имею в виду «борьбу за гендерное равноправие», завершившуюся на Западе полным поражением общества с традиционными устоями, моралью и совестью. Сегодня устои, мораль и совесть являются порицаемыми явлениями, причем порицание уже перешло из категории воя в либеральных газетах в категорию уголовной ответственности и общественной травли — достаточно вспомнить сотни случаев, когда женщины «неожиданно» вспоминали, что десять-двадцать-тридцать лет назад их пытался изнасиловать Трамп-Ванштейн-Полански и далее по списку.

Вообще речь Сороса стоит прочитать (или прослушать, кому как удобнее) полностью, но формат статьи не позволяет её поместить сюда целиком — поэтому остановимся на самых знаковых моментах этой речи, а особо «вкусные» вещи рассмотрим в цитатах.

Естественно, начнем с преамбулы, в которой этот давно переживший свой возраст старик обозначил фронт будущей борьбы: "Само выживание открытых обществ находится под угрозой, и одновременно мы сталкиваемся с еще большим кризисом — глобальным изменением климата, которое угрожает выживанию всей нашей цивилизации. Этот двойной вызов вдохновил меня объявить о самом важном проекте в моей жизни. В моей новой книге «В защиту открытого общества» я доказываю, что в революционные моменты диапазон возможностей намного шире, чем в обычные времена. В такие моменты легче повлиять на события, чем понять, что происходит. И как следствие, финальные результаты часто не соответствуют ожиданиям людей. Это уже привело к массовому разочарованию, которое политики-популисты используют в своих целях. " (конец цитаты)

В тексте цитаты — ссылочка на книгу, которую можно купить на Амазоне всего за 26 баксов, хотя для понимания смысла книги достаточно текстового превью: "У меня был большой опыт работы с революционными моментами. Они играют важную роль в моей концептуальной структуре, где я различаю ситуации, далекие от равновесия, и ситуации, близкие к равновесию. Они также сыграли важную роль в моей жизни и в жизни моего фонда. « (конец цитаты)

Однако, вернемся к речи: далее Сорос сетует на то, что до кризисного 2008 года все шло гладко и ровно, никто не мешал глобалистам внедрять свои идеи „небывалой открытости общества“, что позволяло гендерным меньшинствам захватывать все больше и больше влияния — но проклятый 2008 внезапно привел к росту национализма, причем, о ужас, даже в развитых странах! А там, где рулит национализм, для гендерных меньшинств места не остается. Горе-то какое!

Сорос очень надеялся на 2019 год, поскольку даже явка на выборах в Европарламент оказалась выше на 8%, что является небывалым делом в современной Европе, что свидетельствовало о расширении международного (читай-наднационального) сотрудничества — однако что-то пошло не так, как хотелось: »…к концу года мои надежды улетучились. Сильнейшие мировые державы — США, Китай и Россия — оставались в руках потенциальных или реальных диктаторов, а ряды авторитарных правителей продолжали расти. Борьба за предотвращение Брексита, губительного как для Великобритании, так и для ЕС, закончилась полной победой сторонников Брексита на выборах.

Национализм не просто не остановлен, а, наоборот, продолжает усиливаться. Самый серьёзный и пугающий регресс наблюдается в Индии, где демократически избранный Нарендра Моди создает индуистское националистическое государство, вводя репрессивные меры в Кашмире, полуавтономном мусульманском регионе, и грозя миллионам мусульман лишением гражданства. " (конец цитаты)

Понятно, что уши Сороса за импичментом Трампа торчат все сильнее и зримее, но впервые старик так открыто назвал нашего Донни диктатором: "Президент Трамп — мошенник и законченный нарцисс, который хочет, чтобы весь мир вращался вокруг него. Когда его фантазии о том, чтобы стать президентом, осуществились, его нарциссизм достиг патологических размеров. Более того, он нарушил ограничения президентской власти, предусмотренные Конституцией, за что его подвергли импичменту. С другой стороны, он сумел привлечь множество сторонников, которые купились на его альтернативную реальность. В результате, его нарциссизм превратился в злокачественную болезнь. Он поверил, что может навязать свою альтернативную реальность не только собственным сторонникам, но и самой реальности. " (конец цитаты)

Когда Сороса трясет от злости, это хорошо. Это значит, что он продолжает терять влияние не только в Европе, но и во всем западном полушарии — а на Востоке его влияние всегда было ограничено ментальностью проживающих там народов: очень трудно продвигать идею гендерного равноправия водителю джихад-мобиля.

От старика в этой речи досталось всем, начиная от малыша Кима с его ракетами и товарища Си с его коммунистическим капитализмом и заканчивая президентом Бразилии Болсонару, считающего себя латиноамериканской реинкарнацией Трампа — и это неудивительно, есть отчего загрустить: "Конечно, с точки зрения открытого общества, ситуация более чем мрачная. Из-за этого легко впасть в отчаяние, но это было бы ошибкой. Общество начинает осознавать опасность изменения климата. Эта задача стала главным приоритетом Евросоюза под руководством новой Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. А у Трампа, отрицающего изменение климата, явно ограничены возможности в определении глобальной повестки в этом вопросе. «(конец цитаты)

То, что Трамп и не намерен участвовать в определении глобальной повестки по климату, в расчет не принимается — у Трампа куда как более приземленные экономические цели и вся эта возня с климатическими идиотами его не привлекает. Кстати, одна из статей на CNN во время открытия форума в Давосе так и назвала американского президента: АнтиГрета Трамп. Думаю, этим все сказано.

Похвалив пылающий Гонконг и поругав премьер-министра Венгрии Орбана, запретившего деятельность структур Сороса на своей территории, старик перешел к главному: он намерен создать сеть образовательных учреждений, способных реализовать новое стратегическое видение, »которое укрепляет независимость личности, развивает критическое мышление и акцентирует внимание на интеллектуальной свободе. " (конец цитаты)

Иными словами, на базе уже существующих соросовских Центрально-Европейского Университета (ЦЕУ) и Бард-колледжа в США планируется создать так называемое УСОО — Университетская сеть открытого общества (Open Society University Network). Именно УСОО будет заниматься массовой инкубацией новых Грет Тунберг для всемирной климатической борьбы.

Короче говоря, после трансгендеров и 58 (уже 58!!!) полов пришло время климатического джихада — и если никто из добрых людей не остановит старика Сороса, то вскоре мы рискуем увидеть толпы климатических зомби, вещающих нервическими голосами из каждого утюга.

Лично мне немного странно, что в этой речи так мало сказано о России — видимо, сейчас фокус внимания глобалистов полностью сосредоточен на Трампе, которым он как кость в горле. К тому же, по мнению соросят, просто неприлично, чтобы такой богатой страной, как США, управлял такой национально ориентированный президент, как Трамп. Безобразие, да и только.

Старик Сорос явно подзадержался на этом свете — и когда он наконец-то склеит ласты, сдается мне, что во многих странах мира объявят трехдневный национальный праздник, с фейерверками, военными парадами, карнавалами и балами.

Лично я торжественно обещаю поднять бокал хорошего шампанского, когда это случится. Эх, только бы дожить…

Обложка: Фото Jasper Juinen/Bloomberg via Getty Images

Источник: https://nstarikov.ru/dzhordzh-soros-proshhaj-normalnyj-mir-112786