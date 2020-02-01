Вирус, спад и смута. Цепь неслучайных событий в Китае. Н. Вавилов, Д. Перетолчин

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О неявной подоплёке недавних событий в Китае беседуют китаевед Николай Вавилов и ведущий Дмитрий Перетолчин.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=trSDXrTfazk