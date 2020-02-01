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Вирус, спад и смута. Цепь неслучайных событий в Китае. Н. Вавилов, Д. Перетолчин

04:17. 1 февраля 2020 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Книга Н. Вавилова: https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…
О неявной подоплёке недавних событий в Китае беседуют китаевед Николай Вавилов и ведущий Дмитрий Перетолчин.

Поддержать передачи Д. Ю. Перетолчина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
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Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=trSDXrTfazk

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