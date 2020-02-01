Реакции на коронавирус: «США закрепляют за Китаем штамп опасной страны»

США хотят воспользоваться эпидемией коронавируса, чтобы испортить репутацию Китая перед международным сообществом. Об этом заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».

«Меня очень удивляет масштаб медийной атаки, которой подвергается сегодня Китай. Мне кажется, Соединённые Штаты Америки как главный противник Китая воспользовались ситуацией, чтобы прочно закрепить в мире за Китаем некий штамп неприятной, грязной страны, из которой постоянно исходит опасность каких-то эпидемий», — заявил Стариков.

По его мнению, в мире в настоящее время «идёт борьба двух центров силы», и США намерены использовать все возможности, чтобы раздуть международный скандал из эпидемии коронавируса.

«Если один из этих центров силы, в данном случае Китае, будет окрашен в негативные цвета, это создаст преимущество для другой стороны. Вы хотите открыть бизнес? Но в Китае есть постоянно что-то негативное, опасное для вас. Тогда есть альтернатива — США. На эмоциональном уровне конкуренты Китая пытаются создать себе конкурентные преимущества», — считает он.

Источник: https://nstarikov.ru/reakcii-na-koronavirus-ssha-zakrepljajut-za-kitaem-shtamp-opasnoj-strany-112761