Реакции на коронавирус: «США закрепляют за Китаем штамп опасной страны»
США хотят воспользоваться эпидемией коронавируса, чтобы испортить репутацию Китая перед международным сообществом. Об этом заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».
«Меня очень удивляет масштаб медийной атаки, которой подвергается сегодня Китай. Мне кажется, Соединённые Штаты Америки как главный противник Китая воспользовались ситуацией, чтобы прочно закрепить в мире за Китаем некий штамп неприятной, грязной страны, из которой постоянно исходит опасность каких-то эпидемий», — заявил Стариков.
По его мнению, в мире в настоящее время «идёт борьба двух центров силы», и США намерены использовать все возможности, чтобы раздуть международный скандал из эпидемии коронавируса.
«Если один из этих центров силы, в данном случае Китае, будет окрашен в негативные цвета, это создаст преимущество для другой стороны. Вы хотите открыть бизнес? Но в Китае есть постоянно что-то негативное, опасное для вас. Тогда есть альтернатива — США. На эмоциональном уровне конкуренты Китая пытаются создать себе конкурентные преимущества», — считает он.
Источник: https://nstarikov.ru/reakcii-na-koronavirus-ssha-zakrepljajut-za-kitaem-shtamp-opasnoj-strany-112761
Странно выглядят рассуждения о репутации Китая , вирус только разрастается , инкубационный период уже 20 дней и в это время человек может заражать других . И при этом идут рассуждения как будто уже все позади … Привыкли эти политологи жить на другой планете , только вот вирус об этом не знает , пока ни о какой стабилизации ситуации нет и речи , можно было бы и подождать с политикой .
Коронавирус бъёт по бизнесу (спекулянтам) не только Китая, но и россиским олигархам. А Стариков относится к прислуге российского олигархата. Отсюда его рассуждения в защиту своего хозяина.
Все так , но пока он в первую очередь бьет по людям и не ясно где и когда он остановится .Кому бы Стариков не прислуживал , прививки от этого вируса нет ни у кого на данный момент и на мой взгляд это более важно .
Не странно . Всё по плану.
Это – какая-то сверхнаглость… Всё равно, что нагадить у порога соседа и попросить потом у него бумажку… Вирус пиндосы подкинули, а теперь изголяться начинают…
Наглость и сверхнаглость – второе счастье. Сам знаешь, кого.